Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Chennai
  • /சென்னை: வண்டலூர் பூங்காவில் இலவச அனுமதி.. ஆன்லைன் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

சென்னை: வண்டலூர் பூங்காவில் இலவச அனுமதி.. ஆன்லைன் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

Vandalur Zoo Free Entry Latest:  சென்னை வண்டலூர் பூங்காவில் ஜூன் 21,22ஆம் தேதிகளில் இலவச அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. இதற்கு ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்வது கட்டாயம். எனவே, எப்படி ஆன்லைனில் அனுமதி சீட்டை பெறலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 19, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:30 PM IST
சென்னை: வண்டலூர் பூங்காவில் இலவச அனுமதி.. ஆன்லைன் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
Image Credit: Vandalur Zoo Free Entry

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சென்னை: வண்டலூர் பூங்காவில் இலவச அனுமதி.. ஆன்லைன் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
Chennai News19 min ago
2
TN Power Cut46 min ago
3
TN Assembly1 hr ago
4
TET Exam1 hr ago
5
NEET1 hr ago