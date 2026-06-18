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"வாயில்லா ஜீவன்கள் மீது திடீர் பாசமா?" - மூக்குடைந்தும் திருந்தவில்லையா? திமுகவிற்கு பதிலடி கொடுத்த தவெக..!

DMK TVK IT Wing War: முதலமைச்சர் விஜயின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா உட்பட 3 உயிரியல் பூங்காக்களில் இரண்டு நாட்கள் சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு இலவச அனுமதி வழங்கப்படும் என்று வனத்துறை அமைச்சர் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.

Written ByMathan
Published: Jun 18, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:59 PM IST
"வாயில்லா ஜீவன்கள் மீது திடீர் பாசமா?" - மூக்குடைந்தும் திருந்தவில்லையா? திமுகவிற்கு பதிலடி கொடுத்த தவெக..!
Image Credit: DMK TVK IT Wing War

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Mathan

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"வாயில்லா ஜீவன்கள் மீது திடீர் பாசமா?" - மூக்குடைந்தும் திருந்தவில்லையா?
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