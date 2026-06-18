/ "வாயில்லா ஜீவன்கள் மீது திடீர் பாசமா?" - மூக்குடைந்தும் திருந்தவில்லையா? திமுகவிற்கு பதிலடி கொடுத்த தவெக..!

DMK TVK IT Wing War: முதலமைச்சர் விஜயின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா, வேலூர் அமிர்தி வன உயிரியல் பூங்கா மற்றும் சேலம் குரும்பட்டி வன உயிரியல் பூங்கா ஆகியவற்றில் ஜூன் 21 மற்றும் 22 ஆகிய தேதிகளில் பொதுமக்களுக்கு இலவச அனுமதி வழங்கப்படும் என வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித்குமார் அறிவித்துள்ளார். இதற்கு திமுகவினர் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்த நிலையில், அதற்கு தவெகவினர் தரமான பதிலடிகளை கொடுத்துள்ளனர்.
அமைச்சரின் முழு அறிவிப்பையும் பார்க்காமல் திமுகவின் ஐடி விங் தவெகவை சரமாரியாக விமர்சித்துள்ளது. இது குறித்து வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “உயிரியல் பூங்காக்கள் என்ன உங்க அப்பன் வீட்டுச் சொத்தா வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித் குமார் அவர்களே? நேற்று 'வெள்ளை அறிக்கை' விட்டு கஜானாவில் காசில்லை என்று கதறிய நீங்கள், இன்று 'இன்ஸ்டா அரசன்' விஜய்யின் பிறந்தநாளுக்காக வண்டலூர் உள்ளிட்ட பூங்காக்களுக்கு 2 நாட்கள் இலவச அனுமதி எனப் பல்லிளிப்பது ஏன்? இந்த வருவாய் இழப்பை யார் ஈடுகட்டுவது? வாயில்லா ஜீவன்களின் உணவுக்கும், ஊழியர்கள் சம்பளத்துக்கும் யார் பொறுப்பு?
முதல்வருக்குப் பிறந்தநாள் என்றால் உங்கள் கட்சி நிதியில காக்கா, அணிலுக்கு கேக் வெட்டி ஊட்டிவிடுங்கள். அதைவிட்டு மக்கள் வரிப்பணத்தில் கைவைக்க உங்களுக்கு என்ன தைரியம்? இந்த முதலமைச்சருக்கு ஒரு மண்ணும் தெரியாது என்ற துணிச்சலில் தான் அமைச்சர்களும், 'Shadow CM'ம் சேர்ந்து தமிழ்நாட்டை இப்படிச் சூறையாடுகிறீர்களா?” என ஆவேசமாக பதிவிட்டுள்ளனர். உயிரியல் பூங்காக்களின் வருவாய், விலங்குகளின் பராமரிப்பு செலவுகள் மற்றும் ஊழியர்களின் சம்பளச் செலவுகள் பாதிக்கப்படுமா என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ள அவர்கள், அரசின் நிதிநிலை குறித்து பேசப்படும் சூழலில் இதுபோன்ற அறிவிப்புகள் தேவையா என்றும் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
திமுகவின் இது போன்ற தவெகவின் மீதான விமர்சனங்களுக்கு, தவெக அதிரடியாக பதிலடி கொடுத்துள்ளது. அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், தவெகவினர் என்ன கோபாலபுரத்துக் கொள்ளைக்காரர்களா? அரசு பணத்தை வாரி வீட்டிற்கு கொண்டு போக? கடுமையான நிதிச்சுமையில் கடலில் பேனா வைத்தே தீருவேன் என்று கூறியது யார் தவெகவா? தமிழ்நாடு கடுமையான பொருளாதார சிக்கலை சந்தித்த போதிலும் தங்களது வீடுகளுக்கு கட்டுக்கட்டாக பணத்தை நகர்த்துவதிலேயே தீவிரமாக இருந்த திமுகவினர் நாட்டின் பொருளாதார நிதிநிலைமையைக் குறித்து பேசலாமா?
மேலும் தேர்தல் நேரத்தில் தன்னிடம் வெறும் 10 ஆயிரம் ரூபாய் தான் கையில் உள்ளது என்று கூறிய முன்னாள் முதலமைச்சரான முன்னாள் கொளத்தூர் எம்.எல்.ஏ டிஃபெண்டர் காரில் ஊர் ஊராக வலம் வருவது எப்படி? தமிழ்நாட்டிற்கு அனைத்தையும் நாங்கள் தான் செய்தோம் என்று தன்னை தானே புகழ் பாடிக் கொள்ளும் திமுகவினருக்கு, அமைச்சரின் முழு அறிவிப்பையும் படிக்க வேண்டும் என்ற பொது அறிவு கூட இல்லையா? முழுமையான அறிவிப்பை படிக்காமல் எப்படியாவது வன்மத்தைக் கொட்டியே ஆகவேண்டும் என்ற மனநிலையில் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டீர்களா?
ஊரே சேர்ந்து ஒட்டுமொத்தமாக காரி துப்பியும் கூட இந்த பதிவை நீக்காமல் இருப்பதிலேயே தெரிகிறது தேர்தல் தோல்வியில் இருந்து இன்னும் மீளமுடியாமல் என்ன செய்வதென்றே தெரியாமல் இப்படியெல்லாம் செய்கிறீர்கள் என்று. ஏற்கனவே கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு யாரோ ஜான் பிரிட்டோவை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனாவின் உறவினர் என்று அவரை வைத்து ஒப்பிட்டு பேசி குற்றம் சாட்டி, வானத்திற்கும் பூமிக்கும் தலை கீழாக குதித்து மூக்குடைந்தது போதாதா? இன்னும் எவ்வளவு பொய் மூட்டைகளை தான் அவிழ்த்துவிடப் போகிறீர்கள்.
திமுகவின் ஐடி விங்கை, ஐடி விங் என்று கூறாமல், ஆர்வக்கோளாறு ஐடி விங் என்று மாற்றிக் கொள்ளுங்கள். இந்தக் கட்டணத்தை வனத்துறை அமைச்சர் தனது சொந்த செலவில் அரசாங்கத்திற்கு தனது அறக்கட்டளை மூலம் வழங்கப் போகிறார் என்று தெளிவாக கூறியிருக்கிறார். ஆனால் இது கூட தெரியாமல் ஆர்வக் கோளாறு ஐடிவிங் இப்படி பொய் தகவலை பரப்புகின்றனர். “திடீரென தமிழக மக்கள், வாயில்லா ஜீவன்கள் மற்றும் அரசு கஜானா மீதான உங்களது அக்கறை எங்களை கலங்கடிக்கச் செய்கிறது கொத்தடிமைகளே” என தவெகவினர் கடுமையாக பதிலடி கொடுத்துள்ளனர்.
இந்த விவகாரம் சமூக வலைதளங்களில் பரவலான விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒரு தரப்பு அரசின் செயல்பாடுகள் மற்றும் நிதி மேலாண்மை குறித்து கேள்வி எழுப்பி வரும் நிலையில், மற்றொரு தரப்பு அறக்கட்டளை மூலம் செலவுகள் ஏற்கப்படுவதை சுட்டிக்காட்டி பதிலளித்து வருகிறது. இதன் மூலம், உயிரியல் பூங்காக்களில் இலவச அனுமதி அறிவிப்பு அரசியல் ரீதியாகவும் சமூக வலைதளங்களிலும் புதிய விவாதத்தை உருவாக்கியுள்ளது.