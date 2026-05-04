தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: வேளச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

வேளச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் தென் பகுதியில் அமைந்துள்ள வேளச்சேரி தொகுதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொகுதியாக பார்க்கப்படுகிறது. தமிழக சட்டமன்றத்தின் (26) தொகுதியாகும். வேளச்சேரி தொகுதி கிண்டி, தரமணி, பெருங்குடி, ஓஎம்ஆர் ஆகிய இடங்களை உள்ளிடக்கியது. ஐடி நிறுவனங்கள் அதிகம் இருக்கும் பகுதியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தொகுதி அரசியல் ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்தும் வாய்ந்தது. இங்கு தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், ஐடி ஊழியர்கள், சிறு வணிக உரிமையாளர்கள், புலம்பெயர்ந்தோர், தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் பலதரப்பட்ட மக்கள் இருக்கின்றனர். இத்தொகுதி, தென் சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.
வேளச்சேரி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் மயிலாப்பூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
வேளச்சேரி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
காங்கிரஸ் (INC): ஜே.எம்.எச்.ஆசான் மௌலானா (திமுக கூட்டணி)
அதிமுக (AIADMK): அசோக்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கீர்த்தனா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஆர்.குமார்
வேளச்சேரி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,11,691
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,02,235
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,09,411
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 45
வேளச்சேரி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 84.32% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
வேளச்சேரி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ஜே.எம்.எச்.ஆசான் மௌலானா (காங்கிரஸ்) - 68,493 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: அசோக் (அதிமுக) - 64,141 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: சந்தோஷ் பாபு (மநீம) - 23,072 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: கீர்த்தனா (நாதக) - 14,171 வாக்குகள்
வேளச்சேரி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் வேளச்சேரி தொகுதியில் 60% வாக்குகள் பதிவாகின.
