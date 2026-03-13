நாளை முதல் வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சேவை.. டிக்கெட் கட்டணம் எவ்வளவு? சூப்பர் அப்டேட்

Velachery St Thomas Mount MRTS Train: மார்ச் 10ஆம் தேதியே வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சேவை தொடங்கும என கூறப்பட்டிருந்த நிலையில், பாதுகாப்பு அம்சங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களில் சில மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும் என பாதுகாப்பு ஆணையர் கோரியிருந்ததால் தாதமானது.
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சேவை
சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மின்சார ரயில் சேவை. மின்சார ரயில்களில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். தற்போது செங்கல்பட்டு - கடற்கரை, தாம்பரம் - கடற்கரை உள்ளிட்ட வழித்தடங்களில் மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், வேளச்சேரி - கடற்கரை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவையும் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதற்கிடையில், வேளச்சேரி பறக்கும் ரயில் சேவையை பரங்கிமலை வரை நீடிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. இதற்கான பணிகளும் 2008ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. ஆனால், பல்வேறு காரணங்களால் இந்த திட்டம் தாமதமானது. பல்வேறு நிர்வாக மற்றும் தொழில்நுட்ப சிக்கல் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சேவை தாமதமானது.
கிட்டதட்ட 18 ஆண்டுகள் இந்த திட்டம் தாமதமானது. இந்த திட்டம் தற்போது முற்றிலும் நிறைவடைந்துள்ளது. அண்மையில், வேளச்சேரி - பரங்கிமலை வழித்தடத்தில் சோதனை ஓட்டம் நடத்தப்பட்டது. ரயில் பாதுகாப்பு ஆணையர் தண்டவாளங்கள், ரயில் நிலையம், ரயில் சோதனையை மேற்கொண்டார். அதற்கு முன்பு இந்த வழித்தடத்தில் சரக்கு ரயில்கள் இயக்க சோதனை செய்யப்பட்டது.
நாளை முதல் பறக்கும் ரயில் சேவை
ஐந்து கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த நிலையில், அனைத்து பணிகளும் நிறைவடைந்து, நாளை (மார்ச் 14) வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை இயக்கப்பட உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இதனால், சென்னை வாசிகள் குஷியில் உள்ளனர். இதுவரை சென்னை கடற்கரையில் இருந்து புறப்படும் பறக்கும் ரயில்கள், வேளச்சேரியுடன் நின்றுவிடும்.
ஆனால், சென்னை கடற்கரையில் இருந்து நாளை முதல் வேளச்சேரியுடன் இல்லாமல், பரங்கிமலை வரை ரயில் சேவை இயக்கப்படும். நாளை முதல் 43 ரயில்கள் கடற்கரையில் இருந்து வேளச்சேரி வழியாக பரங்கிமலை வரை செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, பரங்கிமலை இருந்து தினசரி 43 ரயில்கள் சென்னை கடற்கரைக்கு திரும்பும் என கூறப்படுகிறது.
மேலும், 3 ஜோடி ரயில்கள் ஷட்டில் சேவைகளாக இயக்கப்படும். அதாவது, வெறும் வேளச்சேரி மற்றும் பரங்கிமலை இடையே இயக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம், ஆதம்பாக்கம், புழுதிவாக்கம் பகுதி மக்கள் வேளச்சேரி மற்றும் பரங்கிமலை ரயில் நிலையத்தை அடைய எளிதாக இருக்கும். இதற்காக தான் வேளச்சேரி மற்றும் பரங்கிமலை இடையே மட்டும் 3 ஜோடி ரயில்கள் இயக்கப்படும். அதேபோல, கடற்கரை - வேளச்சேரி இடையே மட்டும் 2 ஜோடி ரயில்கள் இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
ரயில் நிறுத்தங்கள், டிக்கெட் கட்டணம்
சென்னை கடற்கரை, கோட்டை, பார்க், சித்தாதிரிப்பேட்டை, சேப்பாக்கம், திருவல்லிக்கேணி, ஆயிரம் விளக்கு, முண்டக்கண்ணி அம்மன் ரயில் நிலையம், திருமுலைவாயல், மந்தவெளி, கோட்டூர்புரம், திருவான்மியூர், தரமணி, பெருங்குடி, வேளச்சேரி, புழுதிவாக்கம், ஆதம்பாக்கம், பரங்கிமலை ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும். இதில் வேளச்சேரி பரங்கிமலை இடையே, ஆதம்பாக்கம், புழுதிவாக்கம் ரயில் நிலையங்கள் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வழித்தடத்திற்கான அட்டவணையை தெற்கு ரயில்வே விரைவில் வெளியிடப்படும். கடற்கரை - பரங்கிமலை இடையேயான டிக்கெட் கட்டணம் ரூ.10 முதல் ரூ.15 வரை இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
போக்குவரத்து இணைப்பு மேம்படும்
கடற்கரை- பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சேவை நாளை (மார்ச் 14) இயக்கப்படும் பட்சத்தில், தென் சென்னை மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். அலுவலக பணியாளர்கள், மாணவர்கள், கூலித் தொழிளர்கள் இந்த பறக்கும் ரயில் சேவையாக நேரத்தையும், செலவையும் மிச்சப்படுத்தலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம், தென் சென்னை மற்றும புறநகர் பகுதிகளுக்கு இடையேயான போக்குவரத்து இணைப்பு வலுப்பெறும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வட சென்னை மற்றும் மத்திய சென்னை பகுதிகளில் இருந்து மக்கள் எளிதாக நகரின் பிற பகுதிகளுக்கு செல்ல முடியும். திருவான்மியூர், பெருக்குடி, தரமணியில் அதிகப்படியாக ஐடி நிறுவனங்கள உள்ளதால், அவர்களின் பயணம்எ எளிதாகும். தென் சென்னை பகுதிகளில் இருந்து நகர மையத்திற்கு நேரடி இணைப்பு கிடைக்கிறது.
Velachery – St. Thomas Mount MRTS Extension Ready for Commissioning.
Chennai Division of Southern Railway has received the Provisional Authorisation Certificate from the Chief Commissioner of Railway Safety (CCRS) for commissioning the Velachery – St. Thomas Mount MRTS Phase-II… pic.twitter.com/RIjQpBqbuy
— DRM Chennai (@DrmChennai) March 12, 2026
