சென்னைக்கு விடிவுகாலம்... வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் எப்போது முதல்? வந்தாச்சு அறிவிப்பு

Chennai Velachery To St Thomas Mount MRTS: சென்னை நகரின் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் நோக்கில் பொது போக்குவரத்து சேவை பல்வேறு வகையில் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சென்னை நகர பேருந்துகள், புறநகர் ரயில் சேவை, மெட்ரோ ரயில் செயல்பட்டு வருகின்றன. அதில் பறக்கும் ரயில் சேவையும் ஒன்று.
17 ஆண்டுகளுக்கு பின்
பறக்கும் ரயில் சேவை தற்போது சென்னை கடற்கரையில் தொடங்கி வேளச்சேரி வரை இயக்கப்பட்டு வருகிறது. பறக்கும் ரயில் திட்டத்தின் முக்கிய கட்டமாக வேளச்சேரி – பரங்கிமலை இணைப்பு கருதப்படுகிறது. பல்வேறு நிர்வாக மற்றும் தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் இந்த வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சேவை 17 ஆண்டுகள் தாமதமானது. இந்த திட்டம் தற்போது முற்றிலும் நிறைவடைந்திருக்கும் நிலையில், பொதுமக்கள் பெரும் ஆவலுடன் இத்திட்டத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
போக்குவரத்து இணைப்பு வலுப்பெறும்
தினசரி வேலைக்காக நகர மைய பகுதிகளுக்கு பயணம் செய்யும் அலுவலக பணியாளர்கள், மாணவர்கள், கூலித் தொழிலாளர்கள் இந்த பறக்கும் ரயில் சேவையால் நேரத்தையும் செலவையும் மிச்சப்படுத்தலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த புதிய ரயில் பாதை செயல்பாட்டுக்கு வந்ததும், வேளச்சேரி பகுதி நேரடியாக பரங்கிமலை வழியாக சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் புறநகர் மின்சார ரயில் பாதையுடன் இணைக்கப்படுகிறது. இதன்மூலம் தென் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கு இடையேயான போக்குவரத்து இணைப்பு வலுப்பெறும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சேவை பாதிப்பு
சென்னை கடற்கரை - வேளச்சேரி இடையிலான பறக்கும் ரயில் சேவையை ஒப்பிடும்போது, தற்போது தாம்பரம் – சென்னை கடற்கரை வழித்தடத்தில்தான் பயணிகள் அதிகளவில் பயன்படுத்துகிறார்கள். இதனால், இந்த வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் ஏற்படும் கூட்ட நெரிசல் மற்றும் சேவை பாதிப்பு போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு மாற்று வழியாக இந்த புதிய பாதை அமையும் என ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்து உள்ளனர்.
ரயில் சேவையில் பெரிய மாற்றம்
அதே நேரத்தில், சாலை போக்குவரத்தையே முழுமையாக நம்பி வந்த பல பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு இந்த ரயில் சேவை பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக பேருந்து மற்றும் தனியார் வாகனங்களின் மீது இருந்த அழுத்தம் குறைய வாய்ப்பு உள்ளதாக கருதப்படுகிறது. மேலும், நகர போக்குவரத்து ஒழுங்குபடுத்தப்படுவதற்கு உதவியாக இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Afer 18 years, MRT
Southern Railway said the Velachery–St. Thomas Mount MRTS stretch will open on March 10, boosting peak-hour connectivity between Tambaram and Chennai Beach via St. Thomas Mount.
As… pic.twitter.com/fEQp5GidmA
— Namma Chennai (@NammaChennai_) February 26, 2026
மார்ச் 10ஆம் தேதி...
மேலும், பரங்கிமலை நிலையம் முக்கிய இணைப்பு மையமாக மாறுவதால், பல்வேறு ரயில் சேவைகளுக்கு இடையேயான பயண மாற்றம் எளிதாகும். நீண்ட காலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த திட்டம் நிறைவேறி உள்ள நிலையில், தினசரி பயணிகளின் பயண நேரம் குறைவதுடன், பாதுகாப்பான மற்றும் சீரான போக்குவரத்து வசதி கிடைக்கும் என பொதுமக்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னையில் வளர்ந்து வரும் போக்குவரத்து தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த முயற்சி, நகர்ப்புற போக்குவரத்து மேம்பாட்டில் முக்கிய முன்னேற்றமாகக் கருதப்படுகிறது. மார்ச் 10ஆம் தேதி முதல் தொடங்கும் இந்த புதிய மின்சார ரயில் சேவை, தென் சென்னை மக்களின் தினசரி வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என ரயில்வே தெரிவித்து உள்ளது.
