வயசாயிடுச்சு..துரைமுருகன் கோட்டை இந்த முறை தேறுமா? காட்பாடி கள நிலவரம்

நெடுங்காலமாக, திமுக கட்சியின் முக்கிய உறுப்பினராகவும் அமைச்சராகவும் இருப்பவர் துரை முருகன். 2020 முதல் திமுகவின் பொதுச்செயலாளராக இருக்கும் இவர், முன்னர் கலைஞருக்கு மிகவும் நெருக்கமானவராகவும் நம்பிக்கைக்குரியவராகவும் இருந்தார். இப்போது, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவராகவும் நம்பிக்கைக்குரியவராகவும் இருக்கிறார். வேலூரின் காட்பாடி தொகுதியில் மிகவும் வலுவான வேட்பாளராக இருக்கும் துரைமுருகன், இந்த தேர்தலிலும் அதே பலத்துடன் போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், கட்சியில் இருக்கும் சிலருக்கு அவர் மீது அதிருப்தி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
வயதாகிவிட்டது..
துரைமுருகனுக்கு, தற்போது வயது 87. சமீபத்தில் கூட, உடல் நல பிரச்சனை காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். பொதுவாக, அரசியலில் இருப்பவர்கள் 70 அல்லது 75 வயதில் பணி ஓயுவ் பெற்று விடுவர். அவர்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்கலாமா வேண்டாமா என்பதை கட்சித்தலைமை முடிவெடுக்கும். கிட்டத்தட்ட 87 வயதை கடந்திருக்கும் துரை முருகன், இந்த வயதிலும் பதவி வேண்டும் என்பதிற்காக காட்பாடி தொகுதியில் நிற்பது என்பது பலருக்கும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அவர் முக்கிய உறுப்பினர் என்பதாலும், மூத்த தலைவர் என்பதாலும் முதலமைச்சரால் அவரை ஒதுக்க முடியவில்லை. இருப்பினும், இனி வருபவர்களுக்கு வழிவிடாமல், அவரே காட்பாடி தொகுதியில் வேட்பாளராக நிற்பது என்பது அவருக்கு அடுத்த இடத்தில் இருந்த கட்சி உறுப்பினர்களுக்கு மன சங்கடத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறதாம்.
தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிர்ப்பு!
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுகவினர் கருப்பு கொடி போராட்டத்தில் ஈடுபடும் நிலையில் திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் இன்று தனது இல்லத்தில் கருப்பு ஏற்றினார்.
பின்னர் அவர் அளித்த பேட்டியில், “ஐந்து மாநில தேர்தல் நடைபெறும் சூழலில் கொண்டு வருவது அவசியமா என கேட்டதற்கு, இப்ப கொண்டு வருவது அவசியமா என அவர்களை கேட்ட தான் வேணும்” என்றார்.
அடுத்து, அதிமுக இதில் எதற்கு தெரிவிக்கவில்லையே என கேட்டதற்கு,
“பாஜகவின் வலையில் அதிமுக மாட்டிக்கொண்டுள்ளது. இவர்கள் கொன்று விடுவதின் நோக்கம், எந்த மாநிலத்தின் தயவும் இல்லாமல் சட்டங்களை இயற்றவும், திட்டங்களை நடைமுறை படுத்தவும் மத்திய அரசு தான் நினைத்ததை செய்யலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது கூட்டாட்சி நாடாக (Federal) இல்லாமல் ஒரே (United states) நாடாக மாற்றப்பார்க்கிறார்கள். அதனால் ஜனநாயகத்தை குழி தோண்டி புதைத்துவிட்டு சர்வாதிகாரியா இருக்க பாக்குறாங்க. இது பிரச்சனையானால் மக்கள் போராடுவார்கள்” என திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் கூறினார்.
“லஞ்சமே வாங்கியதில்லை..”
காட்பாடி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட கிளித்தான்பட்டறை பகுதியில், துரைமுருகன் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட போது அவர் பேசிய விஷயங்கள் வைரலானது ”நான் கடந்த 40-50 ஆண்டுகளாக பொது வாழ்வில் இருக்கிறேன். இந்த காலக்கட்டத்தில் யாரிடம் இருந்து ஒரு ரூபாய் கூட லஞ்சம் வாங்கியது கிடையாது. அப்படி நான் லஞ்சம் வாங்கியதை யாரேனும் நிரூபித்தால், இங்கேயே நெருப்பில் குதித்து உயிரை விட தயாராக இருக்கிறேன். அதே போல், நான் எந்த பெண்ணிடமாவது தவறாக நடந்து கொண்டதாக யாரேனும் கூறினாலே உயிரை விட்டுவிட தயங்க மாட்டேன்” என்று கூறினார். மேலும், பொதுவாழ்வில் இருப்பவர்களுக்கு நேர்மையும் ஒழுக்கமும்தான் முக்கியம் என்றும், மக்களுக்கு பயந்து தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார். இத்தனை ஆண்டுகள் மக்களின் சேவகனாக பணியாற்றியதாக தெரிவித்த அவர், இந்த முறையும் உதய சூரியன் சின்னத்தில் வாக்களித்து என்னை வெற்றிபெற செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.
