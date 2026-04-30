சென்னையில் விஜய்யின் தவெக வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ள இடங்கள்!

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு கடந்த ஏப்ரல் 23ம் தேதி முடிவடைந்த நிலையில், வரும் மே 4ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது. தமிழகத்தில் அடுத்த முதல்வர் யார் என்ற கேள்விக்கு தற்போது வரை உறுதியான விடை தெரியாமல் இருந்து வருகிறது. இதற்கு முக்கிய காரணமாக விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் உருவெடுத்துள்ளது. மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து களம் காணும் தமிழக வெற்றிக் கழகம், எந்தெந்தக் கட்சிகளின் வாக்குகளை பிரிக்கப் போகிறது? எத்தனை தொகுதிகளில் வெற்றி பெறப்போகிறது? என்ற கணக்குகள் பிடிபடாமல் அரசியல் விமர்சகர்கள் பலரும் குழம்பி போயுள்ளனர். தற்போது வெளியாகியுள்ள தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகளும் அரசியல் களத்தில் பெரிய குழப்பத்தையே ஏற்படுத்தியுள்ளன. இதனால், மே 4ம் தேதி அதிகாரப்பூர்வ தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகும் வரை எந்தவொரு கட்சியின் வெற்றிக்கும் நூறு சதவிகித உத்தரவாதம் இல்லை என்பது தெளிவாகிறது.
மேலும் படிக்க: இளைஞர்களுக்கு ரூ.3,000... மகளிருக்கு இலவச பேருந்து - புதுச்சேரியில் ராகுல் காந்தி அறிவிப்பு!
தேர்தல் கணிப்புகள் சொல்வது என்ன?
கிட்டத்தட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் தேர்தல் கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளன. அவற்றில் பெரும்பாலானவை, தமிழக வெற்றிக் கழகம் குறைந்தது 6 முதல் 20 தொகுதிகள் வரை வெல்லக்கூடும் என்று தெரிவித்துள்ளன. மேலும் ஒருசில கருத்துக்கணிப்புகள், த.வெ.க 60 முதல் 70 இடங்களை பிடிக்கலாம் என்றும், 100 இடங்களை கூட வெல்ல வாய்ப்புள்ளது என்றும் கணித்துள்ளன. இதன் மூலம், எந்தவொரு பெரிய கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை எளிதாக கிடைக்காது என்பது தெளிவாகிறது. த.வெ.க தலைவர் விஜய், பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார். இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் விஜய் வெற்றி பெறுவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற சாதகமாக உள்ள பிற தொகுதிகள் எவை என்று பார்ப்போம்.
பெரம்பூர் விஜய்யின் கோட்டையாக மாறுமா?
சென்னை வடசென்னையில் உள்ள பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் போட்டியிடுகிறார். பொதுவாக வடசென்னை, திமுகவின் இரும்பு கோட்டை என்று பல ஆண்டுகளாக கூறப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், இந்த முறை வடசென்னை முழுவதும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்துமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. பெரம்பூரில் திமுக நேரடியாக தனது வேட்பாளரை களமிறக்கியுள்ள நிலையில், அதிமுக தனது கூட்டணி கட்சிக்கு இந்த இட ஒதுக்கீட்டை வழங்கியுள்ளது. இதனால், விஜய்க்கு இது கூடுதல் வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது. மேலும், விஜய் இந்த தொகுதியில் இரண்டு முறை நேரடியாக பிரச்சாரம் செய்துள்ளார். அவரை போன்ற மிகப்பெரிய நட்சத்திரம் நேரில் வந்து வாக்கு சேகரித்ததால், மக்கள் பெருமளவில் அவருக்கு வாக்களிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது என்று கள நிலவரங்கள் கூறுகின்றன. அதேபோல, திருச்சி கிழக்கிலும் திமுக மற்றும் த.வெ.க இடையே கடும் போட்டி நிலவுவதாக கூறப்படுகிறது; அந்த தொகுதியிலும் விஜய் வெற்றி பெறவே அதிக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
சென்னையில் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ள தொகுதிகள்
பெரம்பூரை தாண்டி, தி.நகர் தொகுதியும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு சாதகமான இடமாக அமைந்துள்ளது. தி.நகர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கையில் ஒப்பீட்டளவில் சிறிய தொகுதி என்பதால், அங்கு பதிவாகும் இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களின் வாக்குகள் பெருமளவில் த.வெ.க-வுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. இங்கு கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் என். ஆனந்த் போட்டியிடுகிறார். அவர் தொகுதி முழுவதும் தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்துள்ளதாலும், வெற்றி வாய்ப்பு அவருக்கு சற்று சாதகமாகவே காணப்படுகிறது. மேலும் ஆவடி, அம்பத்தூர், மாதவரம், அண்ணா நகர், மயிலாப்பூர், வேளச்சேரி, சோழிங்கநல்லூர், எழும்பூர், வில்லிவாக்கம் போன்ற சென்னை மற்றும் புறநகர் தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கணிசமான வாக்குகளை பெற்று வெற்றிபெற அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
சென்னை மட்டுமின்றி, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஸ்ரீபெரும்புதூ, மற்றும் திருப்பூர், ஸ்ரீரங்கம், மதுரை தெற்கு, தூத்துக்குடி, ராதாபுரம் ஆகிய தொகுதிகளும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு சாதகமான முடிவுகளை தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், நெல்லையில் உள்ள சில குறிப்பிட்ட தொகுதிகளிலும் த.வெ.க வெற்றி பெறுவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது என்று கருத்துக்கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்குச் சாதகம் ஏன்?
விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு இந்த முறை நகர்ப்புற பகுதிகளில் இருந்து அதிக வாக்குகள் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பொதுவாக, நகர்ப்புறங்களில் படித்த இளைஞர்கள் மற்றும் வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் அதிகம் இருப்பதாலும், புதிய மாற்றத்தை விரும்புவதாலும், அவர்களின் வாக்குகள் அனைத்தும் விஜய்க்கு செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், ஆளுங்கட்சியான திமுக-விற்கு எதிரான அதிருப்தி வாக்குகளை மொத்தமாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஈர்க்கும் என்றே அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். அதே சமயம், பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக மீது ஒரு தரப்பு மக்கள் நம்பிக்கை இழந்திருந்தாலும், அந்த வாக்குகளும் மாற்று சக்தியாக உருவெடுத்துள்ள விஜய்யின் த.வெ.க-விற்கே பெருமளவில் வரக்கூடும் என கணிக்கப்படுகிறது. எது எப்படியோ, மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை முழுமையாக நிறைவடையும்போதுதான், தமிழக அரசியல் களத்தில் விஜய்யின் உண்மையான பலம் என்ன என்பது வெளிச்சத்திற்கு வரும்.
மேலும் படிக்க: Puducherry Election | புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
