English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Chennai
  • Tamil Nadu Election Results சென்னையில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் முன்னிலையில் தவெக!

Tamil Nadu Election Results சென்னையில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் முன்னிலையில் தவெக!

Tamil Nadu Election Results 2026 விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகமே பல தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருவது அரசியல் வட்டாரங்களில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 10:07 AM IST
  • விஜய் முன்னிலை.
  • சென்னையில் அதிக இடங்கள்.
  • எதிர்பாராத வெற்றி.

Trending Photos

IPL 2026: அதிக சிக்ஸரை அடித்த டாப் 8 வீரர்கள்... முதலிடத்தில் அபிஷேக் சர்மா இல்லை!
camera icon8
IPL
IPL 2026: அதிக சிக்ஸரை அடித்த டாப் 8 வீரர்கள்... முதலிடத்தில் அபிஷேக் சர்மா இல்லை!
புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் பட்டியல் - முழு விவரம்
camera icon10
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் பட்டியல் - முழு விவரம்
IPL: 10 கேப்டன்களில் ஜொலித்தது யார்...? சொதப்பியது யார்?
camera icon10
IPL
IPL: 10 கேப்டன்களில் ஜொலித்தது யார்...? சொதப்பியது யார்?
மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Gold price
மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்
Tamil Nadu Election Results சென்னையில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் முன்னிலையில் தவெக!

அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி வருகின்றன. இன்று காலை எட்டு மணிக்கு முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, அதன் பிறகு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகளும் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுகவே ஆட்சிக்கு வரும் என்று பெரும்பாலான கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகி இருந்த நிலையில், அவை அனைத்தையும் பொய்யாக்கும் விதமாகத் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. குறிப்பாக, ஆளுங்கட்சியான திமுக மூன்றாவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதிமுக இரண்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live EVM வாக்கு எண்ணிக்கை தொடக்கம்! தவெக - திமுக இடையே கடும் போட்டி!

 

இன்னும் முழுமையாக வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவடையாத நிலையில், சில சுற்றுகள் மட்டுமே தற்போது முடிவடைந்துள்ளன. அதில் கூட விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகமே பல தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருவது அரசியல் வட்டாரங்களில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னையை மொத்தமாக கைப்பற்றிய தமிழக வெற்றிக் கழகம்

இந்த தேர்தல் முடிவுகள் பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், சென்னையில் உள்ள பெரும்பாலான தொகுதிகளை தமிழக வெற்றிக் கழகம் கைப்பற்றும் திசையில் பயணித்து வருகிறது. குறிப்பாக, கொளத்தூர் தொகுதியில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் பின்னடைவை சந்தித்து வருகின்றனர். இந்த முக்கிய தொகுதிகளில்கூட விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலை வகித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும், விஜய் போட்டியிட்ட பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் அவர் அதிக வாக்குகள் பெற்று முன்னிலையில் உள்ளார். அதேபோல, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பிற முக்கிய வேட்பாளர்களும் தொடர்ந்து முன்னிலை வகித்து வருகின்றனர். 

தற்போதைய நிலவரப்படி, 100-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலையில் உள்ளது. இரண்டாம் இடத்தில் அதிமுக 80-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளிலும், திமுக 50-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளிலும் முன்னிலை வகித்து வருகின்றன. மதியத்திற்குப் பிறகு என்ன மாதிரியான முடிவுகள் வெளியாகிறதோ, அதுவே இந்தத் தேர்தலில் இறுதி முடிவாக அமையும் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கருத்துத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Tamil Nadu Election Results அனைத்து இடங்களிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலை!

 

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TN Assembly ElectionTVKvijayDMKADMK

Trending News