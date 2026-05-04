Tamil Nadu Election Results சென்னையில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் முன்னிலையில் தவெக!

அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி வருகின்றன. இன்று காலை எட்டு மணிக்கு முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, அதன் பிறகு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகளும் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுகவே ஆட்சிக்கு வரும் என்று பெரும்பாலான கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகி இருந்த நிலையில், அவை அனைத்தையும் பொய்யாக்கும் விதமாகத் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. குறிப்பாக, ஆளுங்கட்சியான திமுக மூன்றாவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதிமுக இரண்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது.
இன்னும் முழுமையாக வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவடையாத நிலையில், சில சுற்றுகள் மட்டுமே தற்போது முடிவடைந்துள்ளன. அதில் கூட விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகமே பல தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருவது அரசியல் வட்டாரங்களில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னையை மொத்தமாக கைப்பற்றிய தமிழக வெற்றிக் கழகம்
இந்த தேர்தல் முடிவுகள் பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், சென்னையில் உள்ள பெரும்பாலான தொகுதிகளை தமிழக வெற்றிக் கழகம் கைப்பற்றும் திசையில் பயணித்து வருகிறது. குறிப்பாக, கொளத்தூர் தொகுதியில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் பின்னடைவை சந்தித்து வருகின்றனர். இந்த முக்கிய தொகுதிகளில்கூட விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலை வகித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும், விஜய் போட்டியிட்ட பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் அவர் அதிக வாக்குகள் பெற்று முன்னிலையில் உள்ளார். அதேபோல, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பிற முக்கிய வேட்பாளர்களும் தொடர்ந்து முன்னிலை வகித்து வருகின்றனர்.
தற்போதைய நிலவரப்படி, 100-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலையில் உள்ளது. இரண்டாம் இடத்தில் அதிமுக 80-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளிலும், திமுக 50-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளிலும் முன்னிலை வகித்து வருகின்றன. மதியத்திற்குப் பிறகு என்ன மாதிரியான முடிவுகள் வெளியாகிறதோ, அதுவே இந்தத் தேர்தலில் இறுதி முடிவாக அமையும் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கருத்துத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Tamil Nadu Election Results அனைத்து இடங்களிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலை!
