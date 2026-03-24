TVK Vijay: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல்! விஜய் எடுத்த அதிரடி முடிவு!

தமிழக அரசியல் சூழல் நாளுக்கு நாள் பரபரப்பாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23ம் தேதி ஒரே கட்டமாக தமிழகத்தில் நடைபெறவுள்ளது. மே 4ம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாக உள்ளன. இந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணி மற்றும் அதிமுக கூட்டணி இரண்டும் பரபரப்பாக இயங்கிக்கொண்டிருக்கின்றன. இதற்கிடையில், நாம் தமிழர் கட்சியும், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகமும் தனித்து போட்டியிட உள்ளன. இதனால் இந்த முறை தமிழகத்தில் நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது.
திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய பிரதான கட்சிகள் தங்களது கூட்டணி கட்சிகளுக்கான இடங்களை இறுதி செய்து வருகின்றன. இந்த வார இறுதிக்குள் வேட்பாளர் பட்டியலும் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிடவுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம், தங்களது வேட்பாளர்களை இறுதி செய்து வருகிறது. இதற்கிடையே, தவெக தலைவர் விஜய் நாளை முதல் தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை அதிரடியாக தொடங்க உள்ளார் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் போட்டி?
இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் எந்த தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளார் என்ற எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அந்த வகையில், வடசென்னையில் உள்ள பெரம்பூர் தொகுதியிலும், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் விஜய் போட்டியிட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. விஜய்க்கு வடசென்னையில் மிகப் பெரிய வரவேற்பு இருப்பதாகவும், அங்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் மிக சிறந்த முறையில் கிரவுண்ட் வொர்க் செய்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. அதனாலேயே விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியை தேர்வு செய்ய அதிக வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இதனை உறுதி செய்யும் விதமாக பெரம்பூர் தொகுதியை சுற்றி பல்வேறு நடவடிக்கைகளையும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மேற்கொண்டு வருகிறது. பெரம்பூர் தொகுதியில் உள்ள ஒரு முக்கிய ஏரியாவில், தேர்தல் சமயத்தில் விஜய் தங்கியிருந்து பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக ஒரு பிரம்மாண்ட வீடும் வாங்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
நாளை முதல் விஜய் பிரச்சாரம்
இந்த புதிய வீட்டில் விஜய் தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும், நாளை முதல் விஜய் இந்த வீட்டில் தங்கியிருந்துதான் தனது பிரச்சாரத்தை தொடங்க உள்ளார் என்றும் கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து இரண்டு நாட்கள் வடசென்னை பகுதி முழுவதிலும் விஜய் தீவிர பிரச்சாரம் செய்ய உள்ளார்; அங்கு பல்வேறு தரப்பு மக்களை நேரடியாக சந்தித்து வாக்குகளை திரட்ட உள்ளார் என்றும் கூறப்படுகிறது. விஜய் நேரடியாக களமிறங்கிப் பிரச்சாரம் செய்ய உள்ளதால், வடசென்னை முழுவதும் இதற்கான ஏற்பாடுகள் களைகட்டியுள்ளன.
வேட்பாளர் பட்டியல் எப்போது?
தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழகத்தை தாண்டிப் புதுச்சேரியிலும் சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவுள்ளது. அங்குள்ள 30 தொகுதிகளில் 28 தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் நேரடியாக போட்டியிடுகிறது; கூட்டணி கட்சிக்கு 2 இடங்களை ஒதுக்கியுள்ளது. தற்போது தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகளுக்குமான வேட்பாளர்களை விஜய் இறுதி செய்து வருகிறார். இது தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டங்கள் தினசரி கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்று வருகின்றன.
முதல் கட்டமாக 50 வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்து விஜய் நேர்காணல் நடத்தினார். அடுத்த கட்டமாக 100 பேரை உடனடியாக கட்சி அலுவலகத்திற்கு வரவழைத்து நேர்காணல் நடத்த உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் ஒட்டுமொத்தமாக 234 தொகுதிகளுக்குமான அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விஜய்யின் இந்த அதிரடி அரசியல் நகர்வுகள் பலருக்கும் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தவெக தொண்டர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு மாத காலமே உள்ள நிலையில், விஜய் என்ன மாதிரியான தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் ஈடுபட போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
