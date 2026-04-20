விருத்தாசலத்தில் பயங்கரம்! மாமனார், மாமியாருக்கு கத்திக்குத்து.. மருமகன் செய்த கொடூரம்!

Virudhachalam Murder News: தமிழகத்தில் கொலை, கொள்ளை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து வருகிறது. இதனால், சட்ட ஒழுங்கு பிரச்னை குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். பெண் குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை பலரும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். கொலை, வன்முறை சம்பவங்களை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தொடர் கோரிக்கைகளை வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது ஒரு கொடூர சம்பவம் நடந்துள்ளது. விருத்தாசலம் அருகே குடும்ப பிரச்சினையில் மாமனார் மாமியாரை கத்தியால் குத்திய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விருத்தாசலத்தில் பயங்கரம்
விருத்தாசலம் அடுத்த கார்குடல் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் செல்வமணி (வயது 50). இவரது மனைவி லதா (50). இவர்களுடைய மகள் கனிமொழி (31), என்பவரை வடவாடி கிராமத்தை சார்ந்த காந்தி (41), என்பவருக்கு கடந்த 11 வருடங்களுக்கு முன்பு திருமணம் செய்து கொடுத்தனர். இதில் அவர்களுக்கு ஒரு மகன், ஒரு மகள் உள்ளனர். இந்நிலையில் தற்போது காந்தியும் கனிமொழியும் பூதாம்பூர் பகுதியில் வசித்து வருவதாக தெரிகிறது.
கணவன் மனைவி இருவருக்கும் அடிக்கடி பிரச்சினை ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. இதனால் கோபித்துக் கொண்டு கனிமொழி அவருடைய தந்தை செல்வமணி வீட்டில் தங்கி இருந்தார். இந்நிலையில் இன்று மாலை காந்தி குடிபோதையில் தன்னுடைய மாமனார் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். அப்போது காந்தி மனைவிக்கு இடையே பிரச்சனை ஏற்பட்டது. இதனை செல்வமணி தட்டி கேட்டுள்ளார்.
கத்தியால் குத்திய மருமகன்
அப்போது ஆத்திரமடைந்த காந்தி திடீரென தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து செல்வமணியின் மார்பில் குத்தினார். இதில் படுகாயம் அடைந்த அவர் ரத்த வெள்ளத்தில் அதே இடத்தில் சரிந்து விழுந்து மயங்கினார். இதனை தடுத்த அவரது மாமியார் லதா என்பவரையும் கத்தியால் மார்பில் கத்தியால் குத்தத்தில் அவரும் ரத்த வெள்ளத்தில் அதே இடத்தில் மயங்கி விழுந்தார்.
இதனைப பார்த்து பயந்து ஓடிய கனிமொழி அருகில் இருந்தவர் வீட்டிற்குள் புகுந்து தப்பித்தார். அங்கு அலறல் சத்தம் கேட்டதில் அங்கிருந்தவர்கள் செல்வமணி, லதா ஆகிய இருவரையும் மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர். செல்வமணி அங்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்கள் அவர் பலனின்றி இறந்தார்.
லதா மார்பு பகுதியில் குத்தியதால் பலத்த காயங்களுடன் தீவிர சிகிச்சை பெற்று அவர் மேல் சிகிச்சைக்காக முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இது குறித்து புகாரின் பேரில் விருத்தாசலம காவல் ஆய்வாளர் பிரகஸ்பதி, உதவி ஆய்வாளர் பாரத நேரு ஆகியோர் விரைந்து வந்து சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தினர். தொடர்ந்து காந்தியை பிடித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
