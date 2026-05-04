தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: விருகம்பாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Virugambakkam  Election Result 2026: சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள விருகம்பாக்கம் (Virugambakkam) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.    

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 09:22 AM IST
  • விருகம்பாக்கம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்.
  • விருகம்பாக்கம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • விருகம்பாக்கம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

விருகம்பாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள விருகம்பாக்கம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் (22) தொகுதியாகும். தென் சென்னை பகுதியில் அமைந்துள்ள விருகம்பாக்கம் தொகுதியில்  விருகம்பாக்கம் தொகுதி கோடம்பாக்கம், வடபழனி, சாலிகிராம், கோயம்பேடு, வளசரவாக்கம்  பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. இப்பகுதி சினிமாவின் தலைநகராக கருதப்படுகிறது. இங்கு  அனைத்து தரப்பு மக்களளும் பரவலாக வசித்து வருகின்றனர். மேலும்,  கணிசமான வாக்கு எண்ணிக்கையில் பழங்குடி, பட்டியலின மக்கள் வசிக்கின்றனர்.    இத்தொகுதி, தென் சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.

விருகம்பாக்கம்தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் விருகம்பாக்கம்  தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

விருகம்பாக்கம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK):  பிரபாகர் ராஜா

அதிமுக (AIADMK):  விருகை வி.என்.ரவி  

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK):  சந்தோஷ்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK):  சபரிநாதன் 

விருகம்பாக்கம் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,96,536
ஆண் வாக்காளர்கள்: 95,025 
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,01,461
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 50

விருகம்பாக்கம்  தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 82.55% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

விருகம்பாக்கம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

 

வெற்றி: பிரபாகர் ராஜா (திமுக) - 74,351 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்:  விருகை வி.என்.ரவி (அதிமுக) - 55,984 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்: சினேகன் (மநீம) - 16,939 வாக்குகள்

நான்காம் இடம்: ராஜேந்திரன் (நாதக) - 10,185  வாக்குகள்

விருகம்பாக்கம் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் 57.98%  வாக்குகள் பதிவாகின.

சென்னை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

