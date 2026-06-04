/மின்சார துறையை உலுக்கும் திருட்டு... மாயமான ஹார்டு டிஸ்க்குகள் - பின்னணியில் திமுகவா?

Electricity Department Hard Disk Stolen : சென்னை அண்ணா சாலையில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு மின்வாரியத் தலைமையகம் அமைந்துள்ளது. இங்கு டெண்டர், கொள்முதல் மற்றும் விசாரணை தொடர்பான முக்கிய ரகசியத் தகவல்கள் அடங்கிய 20க்கும் மேற்பட்ட ஹார்டு டிஸ்க்குகள் மாயமானதாக புகார் எழுந்தது. இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
மேலாண்மைத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த நிலக்கரி கொள்முதல் தொடர்பான தகவல்கள் அடங்கிய டிஸ்க்குகள் இருந்திருக்கலாம் என அதிகாரிகள் சந்தேகம் தெரிவித்தனர். குறிப்பாக, கடந்த மே 16, மே 17 ஆகிய தேதிகளில், அலுவலகத்தில் குறைந்த அளவிலான பணியாளர்கள் மட்டுமே இருந்தபோது இந்தத் திருட்டுச் சம்பவம் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் துறையை ஆய்வு செய்த பிறகே இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 2), நிர்வாகத் துறையைச் சேர்ந்த அதிகாரி சிந்தாதிரிப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
பல்வேறு கணினிகளில் கோப்புகள் சரிவர பதிவாகாததால், பராமரிப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ளும் தனியார் நிறுவன ஊழியர்களை வரவழைத்து சோதனை செய்தபோது, பல்வேறு கணினிகளில் இருந்து ஹார்டு டிஸ்க் உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் மாயமானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை நிர்வாகத் துறையைச் சேர்ந்த உதவிப் பொறியாளர் மலர்விழி சிந்தாதிரிப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
இதன் பேரில் சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றிய சிந்தாதிரிப்பேட்டை போலீசார், இரண்டு சந்தேக நபர்களைப் பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
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மின்சாரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார், இந்தச் சம்பவம் குறித்து விளக்கம் அளித்தார். அதில்:
இந்நிலையில், மின் துறை தலைமையகத்தில் இருந்து ஹார்ட் டிஸ்க் திருடிய விவகாரத்தில் உதவிப் பொறியாளர் மலர்விழி அளித்த புகாரின் பேரில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் யாருக்காக, எதற்காக ஹார்டு டிஸ்க்குகளை திருடினார்?, அதற்கு பணம் கொடுத்தார்களா...? பணம் கொடுத்தவர் யார்...? என விசாரணை நடத்தி வருவதாக தெரிகிறது.
கடந்த ஆட்சியில் நடந்த முறைகேடுகளை மறைக்கவே ஹார்டு டிஸ்க் திருட்டு என புகார் எழுந்தது. இருப்பினும் இவை உறுதிசெய்யப்படவில்லை. விசாரணையின் முடிவில்தான் முழு விவரங்களும் தெரியவரும். ஹார்ட் டிஸ்க்குகள் திருடப்பட்ட சம்பவம் மின்சாரத் துறையில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.