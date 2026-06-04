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மின்சார துறையை உலுக்கும் திருட்டு... மாயமான ஹார்டு டிஸ்க்குகள் - பின்னணியில் திமுகவா?

TNEB Hard Disk Theft : மின்சாரத்துறை தலைமையகத்தில் இருந்து டெண்டர், கொள்முதல், விசாரணை தொடர்பான முக்கிய ரகசியத் தகவல்கள் அடங்கிய 20க்கும் மேற்பட்ட ஹார்டு டிஸ்க்குகள் திருடப்பட்டன. இந்த விவகாரத்தில் இதுவரை நடந்தவற்றை விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 04, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:48 PM IST
மின்சார துறையை உலுக்கும் திருட்டு... மாயமான ஹார்டு டிஸ்க்குகள் - பின்னணியில் திமுகவா?
Image Credit: Image Credit : CTR Nirmal Kumar, TNEB Hard Disk Theft | Image Source : Gemini AI

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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