/அதிரடி திருப்பம்! ஜோதிடருக்கு கல்தா கொடுத்த முதலமைச்சர்: விடிய விடிய நடந்த விவாதம்

CM Vijay Revoked OSD Appointment: தமிழக முதலமைச்சரின் தனி அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்ட ஜோதிடர் ரிக்கி ராதன் பண்டிட் வெற்றவேலின் நியமனத்தை தமிழக அரசு ரத்து செய்துள்ளது. எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் விமர்சனங்கள் மற்றும் சட்டமன்றத்தில் எழுந்த எதிர்ப்புகளுக்குப் பிறகு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
CM Vijay Cancels Astrologer's Appointment: தமிழக அரசியலில் கடந்த 24 மணிநேரமாக உச்சகட்ட பரபரப்பை ஏற்படுத்திய ஜோதிடர் விவகாரத்திற்கு, முதல்வர் விஜய் அதிரடியாக முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். தமிழக முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய்யின் தனி அதிகாரியாக (OSD) நியமிக்கப்பட்ட ஜோதிடர் ரிக்கி ராதன் பண்டிட் வெற்றவேலின் பணி நியமன ஆணையை ரத்து செய்து தமிழக அரசு இன்று (மே 13) அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே காண்போம்:
நேற்று (செவ்வாய்க்கிழமை) தான் ரிக்கி ராதன் பண்டிட் வெற்றவேல் முதலமைச்சரின் தனி அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார். டிவிக்கின் (TVK) செய்தித் தொடர்பாளராகவும், தேர்தலின் போது தலைமைக்கு நெருக்கமான ஆலோசகராகவும் இருந்த இவருக்கு வழங்கப்பட்ட இந்தப் பதவி, அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் புயலைக் கிளப்பியது.
பொதுமக்களின் அதிருப்தி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் விமர்சனத்தை அடுத்து, இன்று காலை தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளர் வெளியிட்ட அரசாணையில், "திரு. ரிக்கி ராதன் பண்டிட் வெற்றவேலை முதலமைச்சரின் தனி அதிகாரியாக நியமித்து வெளியிடப்பட்ட ஆணை இதன் மூலம் ரத்து செய்யப்படுகிறது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நியமனம் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் சரமாரியான விமர்சனங்களை முன்வைத்தன.
மாநிலங்களவை எம்பி ஐ.எஸ். இன்பாதுரை தனது எக்ஸ் (X) தளத்தில், "அந்த ஜோதிடரால் தன் விதியையே கணிக்க முடியாமல் போய்விட்டது. விஜய் அரசுக்கு கெட்ட காலம் தொடங்கிவிட்டது" என கிண்டலாகப் பதிவிட்டுள்ளார்.
அக்கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் கூறுகையில், "ஜோதிடரால் கணிப்புகளை மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். அவருக்கு அரசு விதிகள் தெரியாது. சட்டசபையை விட ஜோதிட நேரத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுவது கண்டிக்கத்தக்கது" என்றார்.
நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் போது பேசிய தமிமுன் அன்சாரி (MJK) மற்றும் தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் ஆகியோர், அரசு விவகாரங்களில் ஜோதிட சூத்திரங்களைப் புகுத்துவது ஜனநாயகத்திற்கு அழகல்ல என்று சாடினர்.
ஒருபுறம் இந்த நியமனச் சர்ச்சை வெடித்தாலும், மறுபுறம் சட்டமன்றத்தில் தனது பலத்தை நிரூபித்துள்ளார் முதல்வர் விஜய். டிவிக்கிற்கு 120 எம்எல்ஏ-க்களின் ஆதரவு இருந்த நிலையில், 144 வாக்குகள் பெற்று தளம் (Floor Test) மெஜாரிட்டியை நிரூபித்துள்ளது. அதுமட்டுமில்லாமல் அதிமுகவின் அதிருப்தி எம்எல்ஏ-க்கள் சிலர் டிவிக்கிற்கு ஆதரவாக வாக்களித்தது அரசியல் அரங்கில் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.