சசிகலா காலில் விழுந்தது ஏன்...? உதயநிதிக்கு இபிஎஸ் சொன்ன பதில் - சென்னையில் பரபர பிரச்சாரம்

Edappadi Palanisamy, Chennai Royapuram Latest News Updates: சென்னை ராயபுரம் தொகுதியில், அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயகுமார் போட்டியிடுகிறார். இந்நிலையில், ராயபுரம் அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயகுமாரை ஆதரித்து, எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று மாலையில் வாக்கு சேகரித்தார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியதாவது, "எனக்கு பொறுப்பும் பதவியும் கிடைத்ததால் அப்போது ஆசீர்வாதம் வாங்குவதற்கு, (சசிகலா) காலில் விழுந்தேன்" என தெரிவித்துள்ளார். துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டங்களில், 2017ஆம் ஆண்டில் முதலமைச்சர் பதவி கிடைத்தபோது, அப்போதைய அதிமுக பொதுச்செயலாளராக இருந்த சசிகலாவின் காலில் எடப்பாடி பழனிசாமி விழும் புகைப்படத்தை மக்கள் மன்றத்தில் காண்பித்து வாக்கு சேகரித்து வந்தார். இதனால், எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் இடையே தொடர்ந்து வார்த்தை போர் வெடித்தது.
திமுகவும் எடப்பாடி பழனிசாமியின் இந்த செயலை கடந்த காலங்களிலும், தற்போது தேர்தல் காலத்திலும் பலமுறை விமர்சித்து பரப்புரை செய்து வருகிறது. அந்த வகையில், எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று திமுகவின் பரப்புரைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக பதிலளித்து உள்ளார். எடப்பாடி பழனிசாமி இன்றைய பரப்புரையில் திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார். கருணாநிதி குடும்பத்தில் பிறக்கவில்லை என்றால் ஸ்டாலின் மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் கவுன்சிலர் ஆகக் கூட தகுதியில்லாதவர்கள் என விமர்சித்தார்.
