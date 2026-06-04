/குழந்தை பற்றி அவதூறு: கையும் களவுமாக மாட்டிய யூடியூபர் திருச்சி சூர்யா.. நடந்தது என்ன?

Youtuber Trichy Surya Arrest: பாஜக பிரமுகர் அலிசா அப்துல்லாவின் பச்சிளம் குழந்தைகளை மையப்படுத்தி ஆபாசமாக பேசியதாக யூடியூபர் திருச்சி சூர்யா கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். திருச்சி சூர்யா மற்றும் முக்தார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாஜக பிரமுகர் அலிசா நேற்று கண்ணீர் மல்க வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார். இந்தநிலையில், தற்போது சென்கை காவல்துறை திருச்சி சூர்யாவை கைது செய்துள்ளார்.
சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் பாஜக பிரமுகரான அலிசா அப்துல்லா புகார் அளித்தார். புகார் அளித்தபின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அலிசா அப்துல்லா பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார். மேலும், கண்ணீர் மல்கவும் பேசியிருந்தார். அவர் பேசியதாவது, " நான் அரசியலுக்கு வந்ததில் இருந்து கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக முக்தாரும், திருச்சி சூர்யாவும் என்னை பற்றி அவதூறு கருத்துகளை பேசி வருகின்றனர். தங்களின் டீஆர்பி ரேட்டிங்கிற்காக இருவரும் பேசி வருகின்றனர். எனக்கு இப்போது தான் குழந்தை பிறந்துள்ளது.
அந்த பச்சிளம் குழந்தையை வைத்து இருவரும் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளனர். என் குழந்தையுடன் அண்ணாமலை சாரின் புகைப்படத்தை ஒப்பிட்டு பேசி இருக்கின்றனர். ஒரு குழந்தையின் முகம் என் முகம் போன்று இருப்பதாகவும், இன்னொரு குழந்தையின் முகம் என் முகம் போன்று இல்லை என்றும் கூறியிருககின்றனர். அவர்களை விடமாட்டேன்.
என்னை பற்றி ஆபாசமாக பேசி இருக்கிறார்கள். என் குழந்தைங்களை அண்ணாமலை போட்டோவோட கொச்சையா பேசியிருக்கிறார்கள். 2 நாட்களுக்கு முன்பு ஸ்டாலினை அவர்களை சந்தித்து இருக்கிறார்.. அப்போ இதற்கு பின்பு யாருடைய சப்போர்ட் அவர்களுக்கு இருக்கிறது. சூர்யாவுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் இருக்கும் நிலையில், இன்னொரு பெண்களை பற்றி எப்படி இப்படி பேச முடிகிறது” என கூறியிருந்தார். தொடர்ந்து, சூர்யா மற்றும் முக்தார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கண்ணீர் மல்க பேட்டி அளித்து இருந்தார்.
இந்த புகாரை அடுத்து, திருச்சி சூர்யா மற்றும் முக்தார் தலைமறைவாகி இருந்தனர். இந்த நிலையில், இன்று (ஜூன் 4) திருச்சி சூர்யாவை போலீசார் அதிரடி கைது செய்துள்ளனர். பாஜக பிரமுகர் அலிசா அப்துல்லாவின் பச்சிளங்குழந்தையை மையப்படுத்தி தரக்குறைவாக பேசிய வழக்கில், யூட்யூபர் திருச்சி சூர்யாவை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
யூடிப்பூர் முக்தார் மற்றும் முன்னாள் பாஜக நிர்வாகியான திருச்சி சூர்யா ஆகியோர் தன்னைப்பற்றியும் தனக்கு பிறந்த இரட்டை குழந்தைகளை பற்றியும் அவதூறாக பேசுவதாகவும், தொடர்ந்து பெண்கள் பற்றி அவதூறாக பேசி வரும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்” என வலியுறுத்தி இருந்தார். இந்நிலையில் புகாரின் அடிப்படையில் திருச்சி சூர்யாவை கைது செய்த போலீசார், தலைமறைவாக உள்ள யூட்யூபர் முக்தாரை தேடி வருகின்றனர்
சமீப காலமாகவே சோஷியல் மீடியா பெரிய அளவில் boom ஆகி வருகிறது. குறிப்பாக, சோஷியில் மீடியாவில் பெண்களுக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துகள் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது. குழந்தைகள், சிறுமிகள், பெண்கள் என பலரும் இந்த பிரச்னைகளை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, தவெக, திமுக என இருகட்சி ஆதரவாளர்கள் பெண்களை இழிவுப்படுத்தும் வகையில் பேசி வருகின்றனர். இதுபோன்று பெண்களுக்கு எதிராக பரப்பப்படும் அவதூறு கருத்துகளை பேசுபவர்கள் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கைகள் எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், பெண்களை இழிவுப்படுத்தும், அவதூறு கருத்துகளை பரப்பும் யூடியூப் சேனல்கள், இன்ஸ்டாகிராம் கணக்குகள் உள்ளிட்டவற்றை முடக்கி, அவர்கள் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், பாஜக நிர்வாகி ஆலிசாவுக்கு ஆதரவாக சோஷியல் மீடியாவில் குரல் கொடுத்து வருகின்றனர். மேலும், திருச்சி சூர்யா மற்றும் முக்தாருக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.