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குழந்தை பற்றி அவதூறு: கையும் களவுமாக மாட்டிய யூடியூபர் திருச்சி சூர்யா.. நடந்தது என்ன?

Youtuber Trichy Surya Arrest: பாஜக நிர்வாகி அலிசா அப்துல்லா புகாரில் திருச்சி சூர்யா கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். பாஜக பிரமுகர் அலிசா அப்துல்லாவின் பச்சிளம் குழந்தையை மையப்படுத்தி தரக்குறைவாக பேசிய வழக்கில், யூடியூபர் திருச்சி சூர்யாவை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 04, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 12:04 PM IST
குழந்தை பற்றி அவதூறு: கையும் களவுமாக மாட்டிய யூடியூபர் திருச்சி சூர்யா.. நடந்தது என்ன?
Image Credit: Youtuber Trichy Surya Arrest

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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