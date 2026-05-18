/13 வயது சிறுவன் கொலை... அடித்துக் கொன்ற நண்பர்கள்... கோவையில் அதிர்ச்சி

13 Year Old Boy Murder : கோவை இருகூர் அருகே பள்ளியில் படித்து வரும் 13 வயது சிறுவன் ஒருவர் அவனது நண்பர்களால் கல்லாலும் மது பாட்டில்களாலும் அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவத்தை செய்தது யார்? இதன் முழு தகவல் என்ன? என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
13 Year Old Boy Murder : கோவை இருகூர் அருகே 13 வயது சிறுவன் ஒருவன், அவனது நண்பர்களாலேயே, மது பாட்டில் மற்றும் கல்லால் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோவை இருகூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாரதிராஜா. இவர் அப்பகுதி பேரூராட்சியில் தூய்மைப் பணியாளராகப் பணியாற்றி வருகிறார். இவருடைய மூத்த மகன் ரித்தீஷ். இவருக்கு 13 வயது ஆகிறது. கடந்த 15-ஆம் தேதி மாலை முதல் இந்த சிறுவன் திடீரென காணாமல் போயுள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர், சிறுவனைப் பல இடங்களில் தேடியுள்ளனர். இச்சிறுவன் எங்கு தேடியும் கிடைக்காததால் சிங்காநல்லூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.
புகாரின் பேரில் வழக்குப் பதிவு செய்த சிங்காநல்லூர் போலீஸார், சிறுவனின் நண்பர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அந்த விசாரணையில், ரித்தீஷ் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட அதிர்ச்சித் தகவல் வெளிவந்தது. இதனையடுத்து, இருகூர் ரயில்வே சிறிய மேடை அருகே மறைவான ஒரு பகுதியில் வீசப்பட்டிருந்த ரித்தீஷ் உடலை போலீஸார் மீட்டனர். பின்னர், உடற்கூறாய்வுக்காக கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
போலீஸாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், கடந்த 15-ஆம் தேதி, ரித்தீஷ் தனது நண்பர்களுடன் இருகூர் பொங்காளியம்மன் கோவில் அருகே உள்ள கால்வாய்க்கு மீன் பிடிக்கச் சென்றுள்ளார். அப்போது சிறுவர்களுக்கு இடையே திடீரென தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் ஆத்திரமடைந்த ரித்தீஷ் நண்பர்களான 13 மற்றும் 15 வயதுடைய இரு சிறுவர்கள், ரித்திஷை கல்லாலும், மது பாட்டிலாலும், கொடூரமாகத் தாக்கியுள்ளனர். இதில் பலத்த காயமடைந்த ரித்தீஷ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, கொலைச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட ரித்தீஷ் நண்பர்களான இரு சிறுவர்களையும் சிங்காநல்லூர் போலீஸார் பிடித்து சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியில் அடைக்க உள்ளனர்.