கோவையில் அதிர்ச்சி.. 44 அரசு பள்ளி மாணவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதி!

  • Tamil News
  • Coimbatore
Coimbatore Latest News: கோவையில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் மதிய உணவு சாப்பிட்ட 44 மாணவர்கள் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 10, 2026, 09:23 PM IST
  • கோவை அரசு பள்ளி மதிய உணவில் பல்லி கிடந்துள்ளது
  • அதனை சாப்பிட்ட 44 மாணவர்களுக்கு வாந்தி, மயக்கம்

Coimbatore Latest News: கோயம்பத்தூர் மாவட்டம், கவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் அரசு நடுநிலைப் பள்ளி ஒன்று இயங்கு வருகிறது. இந்த பள்ளியில் சுமார் 400க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் படித்து வருகின்றனர். இந்த சூழலில், பள்ளியில் வழக்கம்போல் மதிய உணவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதனை சாப்பிட்ட மாணவ மாணவிகள் திடீரென மயங்கி விழுந்துள்ளனர். சிலர் வாந்தி எடுத்துள்ளனர். 

கோவை மருத்துவமனையில் 44 மாணவர்கள் அனுமதி 

இதனை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த ஆசிரியர்கள் உடனடியாக சுகாதார அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுத்தனர். அதன்பின் மாணவ, மாணவிகளுக்கு முதலுதவி வழங்கப்பட்டது. பின்னர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உணவுகளை பார்வையிட்டனர். அப்போது, வழங்கப்பட்ட சாம்பாரில் பல்லி விழுந்திருந்தது தெரியவந்துள்ளது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் சுகாதார குழுவினர் மாணவ மாணவிகளை கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அழைத்து சென்று அனுமதித்தனர். அங்கு மாணவர்களுக்கு சிகிச்சை வழங்கப்பட்டது. 

பெற்றோர் ஆசிரியர்களுடன் வாக்குவாதம் 

இதற்கிடையில், இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து பள்ளிக்கு விரைந்து வந்த பெற்றோர்கள், தங்களது பிள்ளைகளின் நிலை குறித்து அறிய உள்ளே செல்ல முயன்றனர். ஆனால், பள்ளி நிர்வாகம் அவர்களை அனுமதிக்க மறுத்ததால் ஆத்திரம் அடைந்த பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். நிலைமை கைமீறிச் சென்றதால், துணை ஆணையர் சரவணன் தலைமையில் ஏராளமான போலீசார் அங்கு குவிக்கப்பட்டனர்.

விசாரணை நடந்து வருகிறது

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாநகராட்சி ஆணையாளர் சிவகுரு பிரபாகரன், 30 ஆண் குழந்தைகள், 13 பெண் குழுந்தைகள் பாதிப்படைந்து உள்ளனர். இரவு 9 மணி வரைக்கும் மாணவர்கள் மருத்துவ கண்காணிப்பில் இருப்பார்கள். எல்லாரும் நலமாக உள்ளனர். உணவில் பல்லி விழுந்ததாக சொல்லும் நிலையில் விசாரணை நடத்த குழு அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. 

இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்க கூடாது. பணியாளர் கவனக்குறைவா என்பதை விசாரணை முடிவில் தான் சொல்ல முடியும். 44 மாணவர்கள் உணவருந்தி உள்ளனர். 5 மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். பள்ளியில் உள்ள உணவு கூடத்தில் ஆய்வு செய்யப்படும். இது தொடர்பாக அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் சர்குலர் அனுப்படும். என்ன நடந்தது என விசாரணை முடிந்து தெரிவிக்கிறேன்" என்று தெரிவித்தார். 

CoimbatoreTamil naduTN GovtSchool Lunch

