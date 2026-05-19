/Coimbatore Power Cut (May 20): நாளை கோவையில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்.. எங்கெல்லாம்? முழு லிஸ்ட் இங்கே!

Coimbatore Shutdown Areas Tomorrow (May 20, 2026): கோவை மாவட்டத்தில் நாளை (மே 20) மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணி காரணமாகக் கோவை மாநகர் மற்றும் பொள்ளாச்சி அங்கலகுருச்சி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் காலை 9 முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படுகிறது.
Coimbatore Shutdown Areas Tomorrow (May 20 - Wednesday): கோவை மற்றும் பொள்ளாச்சி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள முக்கிய மின்வாரிய துணை நிலையங்களில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. இதன் காரணமாக, நாளை மே 20 ஆம் தேதி (புதன்கிழமை) அன்று காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது என்று தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
கோவை மாநகரப் பகுதிகள்: மாநகரின் முக்கிய தொழில்பேட்டைகள் மற்றும் குடியிருப்புப் பகுதிகளான பின்வரும் இடங்களில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படும்.
பொள்ளாச்சி அடுத்துள்ள ஆனைமலை மற்றும் அங்கலகுருச்சி துணை மின் நிலையத்திற்குட்பட்ட கிராமப்புறப் பகுதிகளில் நாளை மின்சாரம் இருக்காது.
எனவே, இப்பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் மற்றும் சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் தங்களது மின் தேவைகளை முன்னரே திட்டமிட்டுக்கொள்ளுமாறு மின்வாரியம் தரப்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. பராமரிப்புப் பணிகள் விரைந்து முடிவடைந்தால், மாலை 5 மணிக்கு முன்னதாகவே மின் விநியோகம் சீரமைக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோவை மின்தடை முக்கிய அம்சங்கள்