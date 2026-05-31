/Coimbatore Power Cut: கோவையில் நாளை மின்தடை… எங்கெல்லாம்? முழு லிஸ்ட் இங்கே!

Coimbatore Power Cut (June 01 - Monday): கோவை மாவட்டத்தின் சில பகுதிகளில் நாளை (ஜூன் 01) காலை 9 மணி முதல் 5 மணி வரை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
Coimbatore Shutdown Areas June 01 Monday: கோவை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நாளை (ஜூன் 01) திங்கள்கிழமை பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக முக்கிய இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்பட உள்ளது. தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் சார்பில் மாதந்தோறும் மின்வாரிய உபகரணங்களை சீரமைக்கும் பணிகள் வழக்கமாக நடைபெற்று வருகின்றன. அந்த வகையில், நாளை திங்கட்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் தடைபடும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்சாரம் நிறுத்தப்படும் முக்கிய பகுதிகளின் விவரங்கள் கீழே விரிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
இதேபோல் அங்கலக்குறிச்சி துணை மின் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட கிராமப்புற மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பரவலாக மின்தடை ஏற்பட உள்ளது.
நாளை மின்சார வாரிய ஊழியர்கள் உயரழுத்த மின் கம்பிகளில் படர்ந்துள்ள மரக்கிளைகளை அகற்றுதல், பழுதடைந்த மின்மாற்றிகளை மாற்றுதல் மற்றும் பவர் சப்ளை லைன்களை சீரமைத்தல் போன்ற பணிகளில் ஈடுபட உள்ளனர்.
பராமரிப்பு பணிகள் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்பாகவே நிறைவடைந்தால், மின் விநியோகம் உடனடியாக சீரமைக்கப்படும் என்றும் மின்வாரிய அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பொதுமக்கள் மற்றும் சிறு குறு தொழிலதிபர்கள் தங்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய தேவைகளை முன்கூட்டியே தயார் செய்து வைத்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.