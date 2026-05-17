/Coimbatore Power Cut: நாளை கோவையில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்.. முழு லிஸ்ட் இங்கே!

Coimbatore Shutdown Areas Tomorrow (May 18): கோவை மாவட்டத்தின் முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (மே 18) திங்கட்கிழமை, மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக மின் விநியோகம் நிறுத்தப்பட உள்ளது. கோடைக்காலம் என்பதால், மக்கள் தங்களது அன்றாட வேலைகளைத் திட்டமிட ஏதுவாக, மின்சார வாரியம் இந்த அறிவிப்பை முன்கூட்டியே வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, நாளை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் பகுதியில் நாளை மின்தடை இருக்கிறதா என்பதை கீழே உள்ள பட்டியலைப் பார்த்துத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
நாளை கோவை மாவட்டத்தில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் முக்கிய பகுதிகள் இதோ.
அங்கலகுருச்சி மற்றும் வால்பாறை சுற்றுவட்டார பகுதிகள்: ஐயர்பாடி, வால்பாறை, ரொட்டிக்கடை, அட்டகட்டி, நீர்வீழ்ச்சிகள், குரங்குமுடி, தலைமுடி, ஷேக்கல்முடி, சின்னக்கல்லாறு, பெரியகல்லாறு, ஹைஃபாரெஸ்ட், சோலையார்நகர், மூடிஸ், சின்கோனா, பன்னிமடு, மணப்பள்ளி, காடம்பாறை.
கோவை (பட்டணம் துணை மின் நிலையம்): பட்டணம் , பட்டணம் புதூர் , கம்பன் நகர் , நொயல் நகர் , சத்தியநாராயண புரம் , பள்ளபாளையம் EB அலுவலகம் , கரவலி சாலை , நாகமாநாயக்கன் பாளையம் , காவேரி நகர் , காமாட்சி புரம் .
கவுண்டம்பாளையம் பகுதி: 24 மணி நேரமும் குடிநீர் வழங்கும் அத்திக்கடவு திட்டம், வீட்டு வசதி வாரியம், ஏஆர் நகர், தமாமி நகர், டிரைவர்கள் காலனி, சாமுண்டேஸ்வரி நகர், சுகுணா நகர், யூனியன் சாலை, அசோக் நகர், .முருகன் நகர், பாரதி நகர்.
தேவராயபுரம் பகுதி: தேவராயபுரம், போளுவாம்பட்டி, விராலியூர், நரசிபுரம், ஜே.என்.பாளையம், காளியண்ணன்புதூர், புதூர், தென்னமநல்லூர், கொண்டயம்பாளையம், தென்றல் நகர்.
மாதம்பட்டி எஸ்.எஸ். பகுதி: மாதம்பட்டி, ஆலாந்துறை, குப்பனூர், கரடிமடை, பூண்டி, செம்மேடு, தீத்திபாளையம், பேரூர், கவுண்டனூர், காளம்பாளையம், பேரூர்செட்டிபாளையம்.
பெரியநாயக்கன்பாளையம் எஸ்.எஸ். பகுதி: பெரியநாயக்கன்பாளையம், நாய்க்கன்பாளையம், கோவனூர், கூடலூர் கவுண்டம்பாளையம், ஜோதிபுரம், பிரஸ் காலனி, வீரபாண்டி, செங்காளிபாளையம், பூச்சியூர், சமநாயக்கன்பாளையம், அத்திபாளையம், கோவிந்தநாயக்கன்பாளையம், மணியகாரபாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின் த்டை ஏற்பட இருக்கிறது.
நாளை கோவை மாவட்டம் மட்டுமல்லாமல் திருச்சி, சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களின் முக்கிய பகுதிகளில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மின்வாரியத்தின் இந்த அவசரப் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பகுதிகளில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மின்சார விநியோகம் இருக்காது. கோடை வெயில் அதிகமாக இருப்பதால், பொதுமக்கள் தங்களுக்குத் தேவையான குடிநீர் மற்றும் அன்றாட அத்தியாவசியத் தேவைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுச் செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
