/Coimbatore Power Shutdown: கோவை மக்களே அலர்ட்! நாளை 7 மணி நேரம் மின்தடை.. எங்கெல்லாம்? முழு லிஸ்ட்

Coimbatore Power Cut (May 25 - Monday): மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக நாளை (மே 25) கோவையின் சரவணம்பட்டி, பட்டணம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்தடை ஏற்படும் என மின்சார வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
Coimbatore Shutdown Areas Tomorrow (May 25): கோயம்புத்தூர் மாநகர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நாளை (மே 25) திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் மற்றும் மின் கம்பங்கள், மின்மாற்றிகளில் சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதால், நாளை (மே 25, திங்கள்கிழமை) கோவையின் முக்கிய பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்பட உள்ளது.
நாளை காலை 9:00 மணி முதல் மாலை 4:00 அல்லது 5:00 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பராமரிப்பு பணிகள் முன்கூட்டியே நிறைவடைந்தால், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்பாகவே மின்சாரம் விநியோகிக்கப்படும் என்றும் மின்சார வாரியம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
கோவை மாநகர் மற்றும் பள்ளபாளையம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்: மாநகரின் முக்கிய குடியிருப்பு பகுதிகளான பட்டணம், பட்டணம் புதூர், கம்பன் நகர், நொயல் நகர், சத்யநாராயண புரம் ஆகிய இடங்களில் மின்சாரம் இருக்காது. மேலும், பள்ளபாளையம் இ.பி (EB) அலுவலக பகுதி, கரவலி சாலை, நாகமாநாயக்கன் பாளையம், காவேரி நகர் மற்றும் காமாட்சி புரம் ஆகிய பகுதிகளிலும் நாளை மின்தடை ஏற்படும்.
சரவணம்பட்டி மற்றும் ஜி.என்.மில்ஸ் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்: ஐடி நிறுவனங்கள் மற்றும் குடியிருப்புகள் நிறைந்த சரவணம்பட்டி, அம்மன்கோவில், சின்னவேடம்பட்டி, கிருஷ்ணாபுரம், சிவானந்தபுரம் மற்றும் வெள்ளக்கிணறு பகுதிகளில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும்.
இதுதவிர, உருமண்டம்பாளையம், ஜி.என்.மில், சுப்பிரமணியம்பாளையம், கே.என்.ஜி.புதூர், மணியகாரம்பாளையம், லட்சுமிநகர், நாச்சிமுத்துநகர், ஜெயப்பிரகாஷ் நகர் உள்ளிட்ட சரவணம்பட்டியை சுற்றியுள்ள பெரும்பாலான கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற பகுதிகளிலும் நாளை மின்சாரம் தடைபடும்.
கோயம்பத்தூர் மாவட்டம் மட்டுமல்லாமல் நாளை (மே 25) புதுக்கோட்டை, சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களின் முக்கிய பகுதிகளிலும் மின்தடை ஏற்பட இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்சாரம் இல்லாத நேரத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு போன்ற அசௌகரியங்களை தவிர்க்க, பொதுமக்கள் தங்களுக்கு தேவையான குடிநீர் மற்றும் அத்தியாவசிய தேவைகளை முன்கூட்டியே தயார் செய்து கொள்ளுமாறு மின்சார வாரியம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. மேலும், மின் ஊழியர்களின் பராமரிப்பு பணிகளுக்கு பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு தருமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.