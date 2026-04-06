FCRA திட்டம் என்றால் என்ன? கிறிஸ்துவர்களுக்கு எதிரானதா இது? - ஸ்டாலினுக்கு அண்ணாமலை பதில்!

Annamalai Explains FCRA Amendment: கோவை பீளமேடு பகுதியில் தனியார் ஹோட்டலில் பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை இன்று (ஏப். 6) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "இன்று முதல் தினமும் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்தப்படும். பியூஸ் கோயல் அவர்களும் தினமும் செய்தியாளர்களை சந்திப்பார்கள். தினமும் முதல்வர் ஸ்டாலினும், துணை முதல்வர் உதயநிதியும் ஏதாவது பேசி கொண்டு இருக்கின்றனர், அவர்களுக்கு பதில் அளிக்கும் விதமாக விளக்கம் அளிக்கப்படும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அண்ணாமலை, "முதல்வர் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டி இருக்கின்றது. FCRA தொடர்பான தவறான தகவல்களை சொல்கின்றனர். FCRA சட்ட திருத்தங்களை காங்கிரஸ்தான் கொண்டு வந்தது, அதன்பின் சிறு சிறு திருத்தங்களை பாஜக கொண்டு வந்தது. இது சிறுபான்மையினருக்கு எதிரானது என முதல்வர் சொல்வது தவறு.
இந்திரா காந்தி கொண்டு வந்த சட்டம்
FCRA என்பது Foreign Contribution Regulation Act வெளிநாட்டில் இருந்து யாராவது பணம் கொடுக்கிறார்கள் என்றால், அது இங்கு இருக்கக்கூடிய என்ஜிஓ (NGO) அந்த பணத்தை வாங்குகிறார்கள் என்றால், சரியான முறையில் வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்திரா காந்தி எமர்ஜென்சி நேரத்தில் வெளிநாட்டில் இருந்து பணத்தை கொடுத்து உள்நாட்டில் ஒரு கலகத்தை ஏற்படுத்தக் கூடாது என்பதற்காக FCRA சட்டத்தை முதன் முதலாக 1976ஆம் ஆண்டில் கொண்டு வந்தார். அதன் பிறகு FCRA சட்டத்தை மேஜராக கொண்டுவந்த சட்டத்திருத்தமும் கூட 2010ஆம் ஆண்டில்... அப்பொழுதும் காங்கிரஸ் - திமுக தான் சட்டத்திருத்தத்தை கொண்டு வந்தார்கள். அதன் பிறகு 2016, 2018, 2020 வேறு வேறு காலகட்டத்தில் சிறு சிறு திருத்தம் நாம் செய்திருந்தாலும் கூட 2026ஆம் ஆண்டு ஒரு சட்ட திருத்தம் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம்.
இந்த சட்டத்திருத்தம் எதற்கு?
குறிப்பாக ஒரு FCRA நிதி மூலமாக இயங்கக்கூடிய ஒரு NGO அமைப்பு அவர்களுக்கு லைசன்ஸ் கிடைக்கவில்லை, அவர் மேல்முறையீட்டுக்கு போகிறார்கள். மேற்முறையீட்டிலும் பிரச்னை தீரவில்லை அல்லது அவர்களுக்கு பிரெஷ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிடைக்கவில்லை அல்லது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரெனியூவல் செய்ய முடியவில்லை அப்படி என்றால் என்ன ஆகும் என்பதற்கான ஒரு சட்டத்திருத்தம் இது. இது யாருக்கும் எதிரானது கிடையாது.
முதலமைச்சரின் ஓட்டு வேட்டை
ஆனால் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சரை பார்த்தீர்கள் என்றால், இது சிறுபான்மையருக்கு எதிரானது, கிறிஸ்துவ சமூகத்திற்கு எதிரானது என்ற பொய் பிரச்சாரத்தை பேசுகிறார்கள். FCRA எல்லாருமே வைத்திருக்கிறார்கள். எல்லா அமைப்புகளும் வைத்திருக்கிறார்கள். வெளிநாட்டில் இருந்து நிதி வந்து உள்ளே வேலை செய்யக்கூடிய எல்லோருக்கும் FCRA லைசன்ஸ் இருக்கு. ஆனால் இதிலும் கூட திரும்பத் திரும்ப சிறுபான்மை எனும் போர்வையில் முதலமைச்சர், ஓட்டு வேட்டை நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்களே தவிர எந்த இடத்திலும் கூட உண்மையை பேசவில்லை" என பதில் கொடுத்தார்.
ஸ்டாலின் எழுப்பிய முக்கிய கேள்விகள்
முன்னதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டுக்கு வரும் ஒன்றிய பாஜக அமைச்சர்களும், பாஜக முதலமைச்சர்களும் இந்தக் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்வார்களா? என அவரது X பதிவில் சில கேள்விகளை எழுப்பியிருந்தார். அதில், கிறிஸ்தவத் தொண்டு நிறுவனங்கள் மீது தாக்குதல் தொடுக்கும் FCRA சட்டத்திருத்தத்தை முழுமையாகத் திரும்பப் பெறுவீர்களா அல்லது அடுத்த வாரமே நிறைவேற்றப் போகிறீர்களா? என்றும் கூறியிருந்தார்.
தமிழ்மண்ணில் நின்று, "மும்மொழிக் கொள்கையை அமல்படுத்துவோம்" என்று சொல்லி பரப்புரை செய்யத் தயாரா? என்றும்; நிதி ஒதுக்கீட்டில் தமிழ்நாட்டுக்குத் தருவது எவ்வளவு? பாஜகவால் ஆளப்படும் செல்லக்குழந்தை மாநிலங்களுக்குத் தருவது எவ்வளவு? வெளிப்படையாக அறிவிக்கத் தயாரா? என்றும் அடுக்கடுக்காக கேள்விகளை எழுப்பியிருந்தார். மேலும், இவற்றுக்கெல்லாம், பழனிசாமி அவர்களால் தனது டெல்லி ஓனர்களிடம் பதில்பெற்றுத் தர முடியுமா? என சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமியை ஸ்டாலின் விமர்சித்தார்.
கண்ணியமற்ற அவதூறுகளை வாந்தி எடுப்பதை விடுத்து, மக்களின் வாழ்வுரிமைப் பிரச்சினைகளை எப்போதுதான் பேசுவீர்கள்? என்றும் தமிழ்நாட்டைத் துண்டாட எத்தனை பேர் டெல்லியில் இருந்து படையெடுத்து வந்தாலும், தமிழ்நாடு தலைகுனியாது என்றும் ஸ்டாலின் அப்பதிவின் இறுதியில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
