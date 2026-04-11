  • விஜய்யின் ஜனநாயகன் படத்தை யாரும் பார்க்க வேண்டாம் - அண்ணாமலை!

விஜய்யின் ஜனநாயகன் படத்தை யாரும் பார்க்க வேண்டாம் - அண்ணாமலை!

Annamalai About Vijay Jananayagan Movie: விஜய்யின் ஜனநாயகன் படத்தை யாரும் பார்க்க வேண்டாம் என்றும் லீக் செய்தவர்களை முட்டிக்கு முட்டி தட்ட வேண்டும் என்றும் பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை ஆவேசமாக பேசி இருக்கிறார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 11, 2026, 04:10 PM IST
  • "ஜனநாயகன் படத்தை யாரும் பார்க்க வேண்டாம்"
  • "வானதி ஸ்ரீனிவாசன் நலமுடன் உள்ளார் விரைவில் களத்திற்கு திரும்புவார்"
  • கோவையில் பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பேட்டி அளித்துள்ளார்

விஜய்யின் ஜனநாயகன் படத்தை யாரும் பார்க்க வேண்டாம் - அண்ணாமலை!

Coimbatore Latest News: கோவை கவுண்டம்பாளையத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்கு வாக்கு கேட்டு இன்று (ஏப்ரல் 11) தீவிர பிரச்சாரத்தில் முன்னாள் பா.ஜ.க. மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பரப்பரையில் ஈடுபட்டார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அன்பான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவதற்கும் உதயநிதி ஸ்டாலின், கனிமொழி ஆகியோர் யாராவது எதிர்த்து பேசினால் மலர் வளையம் வைத்து விடுவதாக பேசுவதற்கும் கோயமுத்தூரில் செந்தில் பாலாஜி டவுசர் என்று எல்லாம் தரம் தாழ்த்தி பேசுகின்ற விமர்சனத்திற்கும் நான் பதில் சொல்ல தயாராக இல்லை. 

அதிமுக தலைமையிலான என்.டி.ஏ கூட்டணி கோவை தெற்கு அம்மன் அர்ஜுனன் வரலாறு காணாத வெற்றி பெறுவார். அதேபோல், கோவை வடக்கில் வானதி சீனிவாசன் தாமரை சின்னத்தில் வெற்றி பெற போகிறார்கள். அதனால் திமுகவினர் தோல்வி பயத்தில் உளற ஆரம்பித்து விட்டார்கள். அதை பற்றி கண்டு கொள்ள வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை, 471 நாள் புழல் சிறையில் இருந்து விட்டு இருக்கிறார்கள். உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு இன்றோ? நாளையோ? இருக்கிறது. அவர்களுக்கும் தெரியும் எத்தனை நாள் உள்ள போலாம் என்று, அதனால் அவர்கள் நன்றாக இருக்கட்டும், நாங்கள் எங்கள் பணியை தொண்டனாக செய்கிறோம் என்றார். 

திருமாவளவன், விஜய் தொண்டர்களை தாக்குவது சரியா? 

தொடர்ந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி திருமாவளவன் மற்றும் த.வெ.க தலைவர் விஜயின் வாகனத்தில் தொண்டர்கள் ஏறும்போது தாக்கப்படுவது குறித்தான கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதில் அளித்த அண்ணாமலை, அரசியலில் சகிப்புத்தன்மை அதிகம் வேண்டும். என்னுடன் இந்த பகுதியில் மூத்த தலைவராக இருக்கக் கூடிய வடவள்ளி சந்திரசேகர் இருக்கிறார். பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர்கள், பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவர்கள் இருப்பதாகவும், எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு சகிப்பு தன்மை அரசியலில் வேண்டும். 

மக்கள் அனைத்தையும் பார்த்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு தலைவரும் நடந்து கொள்ளும் விதத்தை பார்க்கிறார்கள். இதே மு.க.ஸ்டாலின் மெட்ரோவில் ஒருவரை தாக்கினார். நேற்று கரூர் வெள்ளமாலை விஷயத்திற்கு தி.மு.க வினர் பெண்களை தாக்கினார்கள்.  இதையெல்லாம் தமிழக மக்கள் பார்க்கிறார்கள். அண்ணன் திருமாவளவன் எப்பொழுதும் பொறுமையாக இருக்கக் கூடியவர். அவரும் அந்த தவறை செய்கிறார். அதையும் நாம் பார்க்கிறோம். விஜய் புதிதாக வந்து உள்ளார். அதனால் சகிப்புத்தன்மை வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து என கூறினார். 

வானதி ஸ்ரீனிவாசன் நலமுடன் உள்ளார் 

வானதி ஸ்ரீனிவாசன் உடல்நிலை குறித்து கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு, வானதி ஸ்ரீனிவாசன் நலமுடன் உள்ளார். நேற்று இரவு வானதி ஸ்ரீனிவாசனை சந்தித்தேன். இன்னும் இரண்டு நாட்களில் நாங்கள் பிரச்சாரத்தை பார்த்துக் கொள்வதாக கூறி இருக்கிறோம். அவர் விரைவில் களத்தில் வேலை செவதற்கு வருவார். அவர் நலமுடன் இருக்கிறார் என கூறி உள்ளார். 

ஜனநாயகன் படத்தை யாரும் பார்க்க வேண்டாம் 

ஜனநாயக படம் வெளியானது குறித்தான கேள்விக்கு, அது ரொம்ப தவறானது. நான் தேர்தலுக்குப் பின்பு ஜனநாயக திரைப்படத்தை திரையரங்கிற்கு சென்று பார்ப்பேன். ஒரு திரைப்பட ரசிகனாக திரையரங்கு சென்று பார்ப்பேன். அதையும் அரசியலையும் குழப்பக் கூடாது. நான் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் பொறுப்பில் இருக்கின்ற மனிதன். சில இடத்தில் தொண்டனாகவும், சில இடத்தில் தலைவனாகவும் இருக்கிறேன். அதனால் தயவு செய்து பொதுமக்கள் இதுபோன்று வந்தால் பார்க்காதீர்கள். எத்தனையோ பேரின் உழைப்பு, ரத்தம், வியர்வை தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் பணம் என பல விஷயம் இதில் உள்ளது. அதனால் அப்படம் திரையரங்கில் வந்த பின்னர் பார்க்கவும். 

தேவையில்லாமல் முருகன் மத்திய அமைச்சருடைய பெயரை உள்ளே இழுப்பது அரசியல் அநாகரீகம். யார்  தவறு செய்தார்களோ? காவல் துறையிடம் புகார் அளித்து அவர்களை உள்ளே தள்ளி முட்டிக்கு முட்டி தட்டுங்கள். அரசியல் லாபத்திற்காக ஏன்? பாரதிய ஜனதா கட்சியை பெயரை உள்ள இழுக்கிறீர்கள். ஏதாவது ஒரு படத்தை நாங்கள் செய்கிறோமா?  தணிக்கை வாரியத்திற்கும் எங்களுக்கும் என்ன தொடர்பு? ஆதவா அர்ஜுனா, தவெக-வினர் சமூக வலைதள பக்கத்தில் சொல்லக் கூடிய கருத்தை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் என்றார். 

மக்களை விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது

செந்தில் பாலாஜி கோவை தெற்கு தொகுதி பொறுப்பாளர்களுக்கு தங்க நாணயம் வழங்குவதாக கூறியது குறித்தான கேள்விக்கு, என்ன வேண்டுமானாலும், கொடுக்கட்டும் அம்மன்  அர்ஜுனன் அருமையான மனிதர். பகுதி பொதுமக்களின் பெயர்களை சொல்லி, நடந்து சென்று வாக்கு சேகரிக்கிறார். நாம் போட்ட குழாயில் இருந்து ஒரு சொம்பு தண்ணீர் கொடு அக்கா என்று கேட்கிறார். அவ்வளவு எளிமையான மனிதர். மக்களோடு கலந்து இருக்கின்ற வெற்றி வேட்பாளர். என்ன ஒரு ஹாட் பாக்ஸ், ஒரு குண்டா கொடுத்து கவர்ந்து விடுவார்களா? என கேள்வி எழுப்பினார். 

சுயேச்சை வேட்பாளர்களை மிரட்டும் செந்தி பாலாஜி 

கரூரில் 251 பட்டியும் எம்.ஆர் விஜயபாஸ்கர் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு சென்று புகார் அளித்துள்ளார். பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் 251 பட்டியையும் மூடி விட்டனர். தன் கணக்குப்படி கோவை தெற்கு பட்டி போட முடியாது. கம்பெனி வேர் ஹவுஸ் எடுத்து மக்களை கொண்டு சென்று உள்ளே உட்கார வைத்து டீ, பிஸ்கட் கொடுத்து மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டு உள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார்.

அதையும் நாங்கள் முறைப்படி புகார் அளித்து உள்ளோம். 18 சுயேச்சை வேட்பாளர்களும் மிரட்ட ஆரம்பித்து விட்டார்கள். அவர்கள் தி.மு.க காரர்கள்  போன்று பிரச்சாரம் செய்வதாகவும், ஒரு தி.மு.க வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜி, 18 சுயேட்சை வேட்பாளர்களும் தி.மு.க விற்கு வேலை செய்ய வைத்துள்ளதாகவும் கூறினார். 

