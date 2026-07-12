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நான் இந்து விரோதியா? அண்ணாமலை சொன்ன மேட்டர் - விஜய்யை விமர்சிக்காததன் காரணம் என்ன?

Annamalai Speech In Pollachi : முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசை விமர்சிக்காதது குறித்தும்; தான் இந்து விரோதி என பலர் கூறி வருவது குறித்தும் We The Leaders அமைப்பின் பொள்ளாச்சி மாநாட்டில் அண்ணாமலை பேசி உள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 12, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:06 PM IST
நான் இந்து விரோதியா? அண்ணாமலை சொன்ன மேட்டர் - விஜய்யை விமர்சிக்காததன் காரணம் என்ன?
Image Credit: Annamalai | Image Source: X/@AnnamalaiSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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