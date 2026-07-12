/நான் இந்து விரோதியா? அண்ணாமலை சொன்ன மேட்டர் - விஜய்யை விமர்சிக்காததன் காரணம் என்ன?

Annamalai Speech In Pollachi : தமிழக பாஜகவின் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, கடந்த மாதம் பாஜகவில் இருந்து விலகினார். மேலும், We The Leaders என்ற அமைப்பைத் தொடங்கியிருந்தார். இந்த அமைப்பு வருங்காலத்தில் அரசியல் கட்சியாக உருவெடுக்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
சுமார் 19 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இணையம் வாயிலாக அண்ணாமலை தொடங்கிய We The Leaders அமைப்பில் இணைந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள ஆச்சிப்பட்டியில் 'போதையில்லா தமிழ்நாடு' என்ற பெயரில் முதல் மாநாடு இன்று (ஜூலை 12) நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்வில் பேசிய அண்ணாமலை, "இது ஒரு சாதாரண நிகழ்வு அல்ல. பொள்ளாச்சி மண்ணில் பெரிய எதிர்பார்ப்போடு அனைவரும் நின்றுகொண்டிருக்கிறோம். அரசியல் கட்சி மாநாட்டில் தலைவர்கள் புகைப்படம் இருக்கும். இங்கு எல்லாருமே தன்னார்வலர்கள்தான். இங்கு அனைவரும் தலைவர்களாக அமர்ந்திருக்கிறோம்.
ஜூன் 5ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 'We The Leaders' அமைப்பு ஒரு அரசியல் இயக்கம். இன்றுடன் 38வது நாளாகும். 38 நாட்களில் 19 லட்சம் பேர் இந்த அமைப்பில் இணைந்துள்ளனர். இது என் குடும்ப கட்சி இல்லை. இந்த அமைப்பை பொறுத்தவரை நானும் ஒரு தன்னார்வலர்தான்.
பொள்ளாச்சியில் இன்று நடைபெற்ற போதை விழிப்புணர்வு மாநாட்டில் பெருந்திரளாக வந்து பங்கேற்ற என் அன்பு சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சாரந்த நன்றிகள்.— K.Annamalai (@annamalai_k) July 12, 2026
இந்த எழுச்சி, ஒரு புதிய வரலாற்றின் தொடக்கம்!
மாறுவோம், மாற்றுவோம்! pic.twitter.com/LJWvDO7DCO
தமிழ்நாட்டில் நல்லவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது இன்று கூடியிருக்கும் கூட்டம் மூலம் தெரிகிறது. நம வேலையின் மூலமாக மக்கள் நம்மமிடம் வர வேண்டுமே தவிர, யாரையும் கூப்பிட வேண்டாம்.
அமைப்பில் சேர்ந்துள்ள 19 லட்சம் பேரில் 17 சதவீதம் மகளிர் இருக்கிறார்கள். இது நம் வெற்றி. மாற்றத்தை நாம் தருவோம் என நம்பி தாய்மார்கள் நம் அமைப்பை நோக்கி வந்துள்ளனர்.
2031ஆம் ஆண்டில் We The Leaders அமைப்பு ஆரோக்கியமான அரசியல் கட்சியாக மாறத்தான் போகிறது. மெய்யான சமூக நீதி, நிலையான வளர்ச்சி, வேளாண்மையில் எழுச்சி, பண்பாட்டு நீட்சி, ஆட்சியில் புரட்சி இவையே நமது நோக்கம். அதிகாரம் வேண்டும் என்ற அற்ப அரசியலுக்காக இந்த அமைப்பு இருக்காது, மக்கள் நமக்கு வாய்ப்பளிப்பார்கள்.
39 வயதுக்கு கீழே இருப்பவர்கள் 2026ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினார்கள். 2031ஆம் ஆண்டில் மற்றுமொரு ஆட்சி மாற்றத்தை அவர்கள் ஏற்படுத்ததான் போகிறார்கள். அதில் யாருக்கும் எந்தவிதமான சந்தேகமும் வேண்டாம்.
2026 தேர்தலில் 1.68 கோடி பேர் வாக்களித்து இவர் வேண்டும். இந்த கட்சி வேண்டும் என்று தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள். அதற்கு மரியாதை கொடுப்பது நமது கடமை. தவெக அரசில் இருப்பவர்கள் 10, 15, 20 வருடம் எம்எல்ஏ ஆக இருந்தவர்கள் அல்ல. தட்டு தடுமாறி வந்தவர்கள்.
செங்கோட்டையனை தவிர அனைவரும் முதல்முறை அமைச்சர்கள், கொஞ்சம் தடுமாறத்தான் செய்வார்கள். நல்ல சமுதாயமாக இருந்தால் தடுமாறும்போது தூக்கிப் பிடிக்க வேண்டுமே தவிர அழுத்திவிடக் கூடாது.
பாஜகவின் B டீம் தான் அண்ணாமலையா என திமுகவினருக்கு சந்தேகம் இருக்கலாம். நான் தேசியவாதி; நான் முதலில் இந்தியன். இரண்டாவது தமிழன். மதத்தின் அடிப்படையில் நான் இந்து. இந்து அனைவரையும் சமமானவாக பார்ப்பான், ஏற்றத்தாழ்வுகளை பார்க்க மாட்டாம்.
ஆனால் நான் இந்து என்பது வீட்டில் மட்டுமே... சாதி, மதத்தை வீட்டிலேயே வைத்துவிட்டு, வீட்டை விட்டு வெளியில் வரும்போது நான் அனைவருக்கும் பொதுவானவன்.
அதேபோல், இனாம் நிலம் விவகாரத்தில் தவெகவுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளதால், என்னை இந்து விரோதி என்றும் சிலர் அழைக்கிறார்கள். இந்து கோவிலுக்கு எதிரானவர்கள் என சிலர் அழைக்கின்றனர்.
கோவில் நில மீட்பு வேறு, இனாம் நிலம் வேறு. இனாம் நிலத்தை அதில் குடியிருப்பவர்களே கொடுக்க வேண்டும் என ஹெச். ராஜாவே முன்னர் பேசியிருந்தார், அவர் இந்து விரோதியா... கோவில் நில மீட்பில் உறுதியாக உள்ளோம்" என பேசினார். அடுத்து தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரிலும் We The Leaders அமைப்பின் கூட்டம் நடைபெறும் என அண்ணாமலை பேசி உள்ளார். We The Leaders அமைப்பின் செயலி தற்போது Google Play Store-இல் கிடைக்கும் என்றும்; அடுத்த சில நாள்களில் ஐபோன்களுக்கும் வந்துவிடும் என தெரிவித்தார்.