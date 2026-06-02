/அண்ணாமலை புது கட்சி தொடங்குகிறாரா? பாஜக மாநில துணை தலைவர் பதில்!

அண்ணாமலை பாஜக தலைவராக தொடர்ந்திருந்தால், இன்னும் மோசமாக சென்றிருக்கும். வெற்றி பெற்றிருக்கும் ஒரு தொகுதியிலும் வென்றிருக்க மாட்டோம் என பாஜக மாநில துணை தலைவர் ராமலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.
இன்று (ஜூன் 02) நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய கே.பி.ராமலிங்கம், "பிரதமரிடம் மேகதாது அணை விவகாரம் மற்றும் மீனவர் பாதுகாப்பு போன்ற அவசியமான தேவைகளை முதல்வர் விஜய் கோரிக்கையாக வைத்ததை வரவேற்கிறேன். ஆனால், வந்தே மாதரம் பாடலை முதலில் பாடக்கூடாது என்பது போன்ற தேவையற்ற நிபந்தனைகள் அனாவசியமானவை. நாட்டின் ஒருமைப்பாட்டிற்காக பாடப்படும் வந்தே மாதரத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதுகுறித்துத் தனது சக அமைச்சர்களுக்கும் அவர் புரிய வைக்க வேண்டும்.
மேலும், "தமிழகத்தின் நிதி நிலைமை குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடுவதாகக் கூறும் முதல்வர் விஜய், பிரதமரைச் சந்தித்தபோது கடந்த 5 கால திமுக ஆட்சியில் மத்திய அரசு வழங்கிய நிதி முறையாகச் செலவிடப்பட்டதா என்பது குறித்து மத்தியக் குழு விசாரணைக்குக் கோரிக்கை விடுத்திருக்க வேண்டும். அதை விடுத்து, சினிமாவில் வருவது போல வெறும் வசனம் பேசிக்கொண்டிருக்கக் கூடாது" என்று சாடினார்.
தமிழகத்தில் அதிகரித்து வரும் பாலியல் வன்கொடுமைகள் மற்றும் போதைப்பொருள் புழக்கம் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "தமிழக முதல்வர் விஜய் இப்போதுதான் காவல்துறையைத் தனது முழு கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர முயல்கிறார். எனவே, சட்டம்-ஒழுங்குப் பிரச்சினைகளுக்கு தற்போதைய தவெக அரசை மட்டுமே முழுமையாகக் குறை கூற முடியாது. கடந்த 5 ஆண்டுகால திமுக ஆட்சியில் புரையோடிப் போயிருந்த குளறுபடிகளே இதற்கு முக்கியக் காரணம். சட்டம்-ஒழுங்கைச் சீரமைக்க முதல்வர் எடுத்து வரும் முயற்சிகள் பாராட்டத்தக்கவை என்றாலும், அதுமட்டும் போதாது. உடனடியாக அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளைக் கூட்டிப் பேசி குற்றங்களைத் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என வலியுறுத்தினார்.
தமிழகத்தில் இதுவரை பாஜக ஏன் ஆட்சிக்கு வரவில்லை என்பது குறித்துப் பேசிய கே.பி.ராமலிங்கம், "சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு காங்கிரஸ் கட்சியின் காலனித்துவ சிந்தனை மற்றும் முகலாயர் ஆட்சிக்காலப் பாதிப்புகளால் தமிழகத்தில் இந்துத்துவ உணர்வு சற்று தளர்ந்திருந்தது. அம்பேத்கர் கூட அரசியல் சாசனப் புத்தகத்தில் ராமர் படத்தை இடம்பெறச் செய்து இந்துத்துவாவை விரும்பியவர்தான். மௌரிய மற்றும் மூவேந்தர்கள் காலத்தில் நாடு பொற்கால ஆட்சியைப் பார்த்தது.
தமிழகத்தில் பாஜக கண்டிப்பாகத் தனித்து ஆட்சி அமைக்கும். மற்ற கட்சிகளின் அமைச்சரவையில் நாங்கள் இடம்பெற மாட்டோம். மாறாக, பீகார் மற்றும் மேற்கு வங்கத்தைப் போல பாஜக தலைமையிலான ஆட்சியில் மற்ற கட்சிகள் அங்கம் வகிக்கும் காலம் விரைவில் வரும். கடந்த தேர்தலில் மக்கள் எங்களை வெறுக்கவில்லை; ஒரு சிறிய பார்ட்னராகவே உள்ளோம். 1991, 1996 தேர்தல்களில் சொற்ப இடங்களைப் பெற்ற திமுக, அதிமுக பின்னர் பெரிய வெற்றிகளைப் பெறவில்லையா? அதுபோல இளையவர்களை முன்னிறுத்தி பாஜகவும் வளர்ந்து வருகிறது" என்றார்.
தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் அரசியல் அணுகுமுறையை விமர்சித்த அவர், "விஜய் 'இளங்கன்று பயமறியாது' என்பது போலப் பேசி வருகிறார். தேர்தலில் வென்ற பிறகு அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களையும் சந்தித்தவர், முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியை மட்டும் ஏன் சந்திக்கவில்லை? இதன் மூலம் தான் ஒரு 'சர்க்காஸ்டிக் பெல்லோ' என்பதை அவர் நிரூபித்துள்ளார். அதேநேரம், திமுகவை மீண்டும் 'தீய சக்தி' என விஜய் கூறுவதை வரவேற்கிறோம். இந்தத் தேர்தலில் யார் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்பதில் பாஜக தெளிவாக இருந்தது" என்று குறிப்பிட்டார்.
அண்ணாமலை தனிக்கட்சி ஆரம்பிப்பாரா என்ற கேள்விக்கு, "அதை அவரிடமே கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நடந்து முடிந்த தேர்தலில் தமிழக பாஜகவின் ஒரே அடையாளம் பிரதமர் மோடி மட்டும்தான்" என்று சுருக்கமாக முடித்துக் கொண்டார்.
அதிமுகவின் உட்கட்சிப் பூசல்கள் குறித்துப் பேசிய அவர், "அது அவர்களின் சொந்த விவகாரம். ஆனால், என்னை அரசியலில் உருவாக்கிய எம்.ஜி.ஆர் தொடங்கிய கட்சி இன்னும் பல ஆண்டுகள் வலிமையோடு இருக்க வேண்டும். என் உடலிலும் உயிரிலும் கலந்த அதிமுக சிதைந்து போவதை என்னால் தாங்கிக்கொள்ள முடியாது. பிரதமர் மோடி கூட எம்.ஜி.ஆரின் பெருமையை மதித்து, நாளொன்றுக்கு எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தடவைகள் ரயில் நிலையங்களில் அவரது பெயர் ஒலிக்கும் வகையில் பெருமை சேர்த்துள்ளார்" என்றார்.