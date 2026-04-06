2026 தேர்தல் பாஜகவிற்கு ஒரு திருப்பு முனை.. அண்ணாமலை சொல்லும் மேட்டர்!

Annamalai BJP: 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கும் நிலையில், இத்தேர்தல் பாஜகவிற்கு ஒரு திருப்பு முனையாக இருக்கும் என அண்னாமலை தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 6, 2026, 10:11 PM IST
Coimbatore Latest News: கோவையில் இன்று (ஏப்ரல் 06) பாஜக மாநில முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, கோவை தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் 18 சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். செந்தில்பாலாஜி தொகுதியில், போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் சுயேட்சையாக இலவசங்களை கொடுக்க முயல்கின்றனர். இவர்களை கண்காணிக்க வேண்டும். ஓரே ஊர் காரர்கள் 18 பேர் நிற்பதை கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும். முதல்வர் கோவைக்கு எதுவும் செய்யவில்லை என்கின்றார். ஆனால் என்னென்ன செய்து இருக்கின்றோம் என்ற பட்டியலை கொடுக்கின்றோம் என கூறி அவற்றை அண்ணாமலை பட்டியலிட்டார். வாய் கூசாமல் எதுவுமே செய்ய வில்லை என முதல்வர் சொல்லி இருக்கின்றார் என தெரிவித்தார்.

குமரி வரும் பிரதமர் 

தினமும் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அரசியல் கட்சியினரின் பொய்களை விளக்க இருக்கின்றோம். ஒரு சில நாளிதழ்களில் தவறான செய்திகள் உறுதிபடுத்தாமல் போட்டு இருக்கின்றனர். நான் நிதின் நபினுக்கு எந்த கடிதமும் அனுப்ப வில்லை. 23 ம் தேதி நான் எந்த பூத்தில் இருக்கின்றனோ அந்த பூத்தில் வேலை பார்ப்போம். பி.ஆர்.ஜி அருண்குமாரிடமும் அதைதான் தெரிவித்தோம். சீட் இல்லை என யாரும் அதிருப்தியில் இல்லை. கோவை மாவட்டத்தில்  ஒரு சீட் மட்டும் வாங்கியது குறித்து இப்போது பேச வேண்டாம் பிறகு பேசி கொள்ளலாம். பிரதமர்  ஏப்ரல் 15 ஆம் தேதி கன்னியாகுமரியில் பிரச்சாரம் செய்ய இருக்கின்றார். அதனை தொடர்ந்து சில தினங்களில் கோவையில்  பிரச்சாரம்  மேற்கொள்கின்றார். தேதி பின்னர் தலைமை அறிவிக்கும். 

செந்தில் பாலாஜியை திமுககாரர்களே தோற்கடிப்பார்கள் 

கோவையில் திமுககாரங்களே செந்தில்பாலாஜியை தோற்கடிப்பார்கள்.
மானமுள்ள திமுக தொண்டன்,18 பேர் கரூரில் இருந்து  வேட்பாளர்களை  சுயேட்சையாக அறிவித்து இருப்பதை ஏற்க மாட்டார்கள். இன்று கரூரும் போய், கோவையும் இல்லாமல் செந்தில் பாலாஜி இருக்க போகின்றார். அம்மன் அர்ஜூன் தரமான வேட்பாளர், அவர் வேகமான வேலையை பார்த்து தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் இருக்கின்றார். ED ஒன்றரை வருடமாக தேடிய அசோக், கரூர் வேட்பாளரோடு போகின்றார். அவர் டம்மி வேட்பாளராக கரூரில் இறக்கி இருக்கின்றனர். 

திருமாவளவனை மிரட்டி வாபஸ் வாங்க வைத்துள்ளனர். 

கனிமொழி உதயநிதிக்கு போட்டியாக வந்து விடுவார் என அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க வில்லை. திருமாவளவனை மிரட்டி வேட்புமனுவை வாபஸ் வாங்க வைத்துள்ளனர். கோவை தெற்கு தொகுதியில் பட்டி போட முடியாது. இங்கு அதற்கான இடமில்லாததால் போட முடியாது என தெரிவித்தார். 

2026 பாஜகவிற்கு ஒரு திருப்பு முனை 

நான் சீட்டு கேட்கவில்லை. சந்தேகமாக இருந்தால் எங்களது தலைவர்களிடம் கேட்டுப்பாருங்கள். அடுத்து லோக்சபா தேர்தல் வரும். உமன் அமென்மென்ட் ஆக்ட் வந்தால் தமிழகத்தில் 59 சீட் வரும். சட்டமன்ற தேர்தல் கடைசி 10 நாள்களில் இரு முனை போட்டியாக மாறிவிடும், மக்கள் யாருக்கு ஓட்டு போடுவது என முடிவு செய்து விடுவார்கள். களம் மாற ஆரம்பித்து விட்டது. கேரளாவில் நிறைய இடங்களில் பா.ஜ.க வெற்றி பெறும். 2026ல் பா.ஜ.கவிற்கு ஒரு திருப்பு முனையாக இருக்கும். புதுச்சேரியில் தே.ஜ.கூ ஆட்சி அமையும் மேலும், கோவை வடக்கு தொகுதியில் வானதி ஸ்ரீனிவாசன் கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஜெயிப்பார் என்றார். 

