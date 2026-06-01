/புது கட்சி தொடங்கும் அண்ணாமலை? கோவையில் ஒட்டப்படும் போஸ்டர்களால் பரபரப்பு!

தமிழக பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, புதிய அரசியல் கட்சி ஒன்றை தொடங்க இருக்கிறார் என்ற தகவல் தற்போது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
அண்ணாமலை கட்சி தொடங்க இருப்பதாக பல்வேறு தகவல்கள் பரவலாக உலா வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதற்கிடையில் அவர் பாஜக தேசிய கட்சி தலைவர் நிதின் நபினை சந்திக்க டெல்லி சென்றிருக்கிறார். இந்த நிலையில், கோவையின் பல்வேறு பகுதிகளில் அண்ணாமலையின் முகம் அச்சிடப்பட்ட போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளன. அந்த போஸ்டர்களில், "அஞ்சாத நெஞ்சங்களுக்கு எல்லைகள் இல்லை" (Fearless minds have no limits) என்ற வாசகம் இடம் பெற்றுள்ளது. இது அண்ணாமலை புதிய கட்சி தொடங்க இருக்கிறார் என்ற விவாதத்தை மேலும் சூடுபிடிக்க செய்துள்ளது.
இதற்கிடையே, அண்ணாமலையின் ரசிகர் நல அமைப்பான ‘அண்ணாமலை அன்புக் கூட்டம்’ என்ற பெயரில் புதிய உறுப்பினர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளை சேர்க்கும் பணிகள் மிக தீவிரமாக தொடங்கியுள்ளன. இதுவரை பாஜகவின் இரண்டு முக்கிய மாநிலக் கூட்டங்களை அண்ணாமலை தவிர்த்துள்ள நிலையில், இந்த அமைப்பின் செயல்பாடுகள் அவரது அடுத்தகட்ட அரசியல் நகர்வு குறித்த சந்தேகங்களை வலுப்படுத்தியுள்ளன.
அண்ணாமலையின் இந்த அதிரடியான மாற்றங்களுக்கு, மத்திய அரசுடன் மொழி கொள்கையில் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகள் ஒரு முக்கிய காரணம் எனக் கூறப்படுகிறது. சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் 9 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நடப்பு கல்வியாண்டு (ஜூலை 1, 2026) முதல் மும்மொழித் திட்டம் கட்டாயமாக்கப்படும் என மத்திய கல்வி அமைச்சகம் அண்மையில் அறிவித்தது.
இதற்கு அண்ணாமலை கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். "திடீரென புதிய மொழியை கற்க கட்டாயப்படுத்துவது தமிழக மாணவர்களுக்கு பெரும் மன அழுத்தத்தை உருவாக்கும். எனவே, இந்த உத்தரவை திரும்ப பெற்று, ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி 2029-30 கல்வியாண்டில் இதனை செயல்படுத்த வேண்டும்" என மத்திய அரசுக்கு எதிராக பகிரங்கமாக குரல் எழுப்பினார்.
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக, அதிமுகவுடனான கூட்டணி உறவில் அண்ணாமலை காட்டிய கடுமையான போக்கு, அண்ணாதுரை மற்றும் ஜெயலலிதா குறித்த அவரது சர்ச்சைக்குரிய விமர்சனங்கள் ஆகியவை பெரும் விரிசலை ஏற்படுத்தின. அதிமுகவின் பிடிவாதம் காரணமாகவே அவர் மாநிலத் தலைவர் பதவியில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது.
புதிய கட்சி தொடங்குவது குறித்து அண்ணாமலை இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த விளக்கமும் அளிக்கவில்லை. அவர் புதிய கட்சி தொடங்குவாரா அல்லது பாஜகவிலேயே நீடிப்பாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.