பாஜகவினர் தீக்குளிக்க முயற்சி... வெடிக்கும் 'தொகுதி பங்கீடு' பிரச்னை - கோவையில் என்ன சிக்கல்?

ADMK - BJP Alliance: அதிமுக - பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு ஓரளவு நிறைவடைந்த நிலையில்,  தற்போது கோவையில் பாஜக கடும் பிரச்னையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கோவை மாவட்டம் கிணத்துக்கடவு தொகுதியை பாஜகவுக்கு ஒதுக்க, அக்கட்சியின் தொண்டர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 26, 2026, 11:26 PM IST
  • பாஜக 27 தொகுதிகளில் போட்டி
  • கிணத்துக்கடவு தொகுதி பாஜகவுக்கு ஒதுக்கவில்லை.
  • கிணத்துக்கடவு தொகுதியை பாஜக எதிர்பார்த்தது.

அதிமுக - பாஜக, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி: தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 முன்னிட்டு தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. திமுக கூட்டணியில் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை உறுதியாகி உள்ளது. அதிமுக கூட்டணியில் தொகுதிகளும் ஓரளவு உறுதியாகி உள்ளது.

இளைஞர் தீக்குளிக்க முயற்சி

அந்த வகையில், அதிமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கான தொகுதி ஒதுக்கீடு தொடர்பாக கோவையில் பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது.  குறிப்பாக கிணத்துக்கடவு சட்டமன்றத் தொகுதி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜகவிற்கு ஒதுக்கப்படாததை கண்டித்து, கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் தீவிர எதிர்ப்பில் இறங்கினர்.

இந்நிலையில், கோவை அருகே ஈச்சனாரி பகுதியில் பாஜகவினர் திடீர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். முக்கிய சாலையில் அமர்ந்து போக்குவரத்தை மறித்ததால், அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து போராட்டக்காரர்களை சமாதானப்படுத்த முயன்றனர். இந்த போராட்டத்தின் போது பரபரப்பை ஏற்படுத்திய சம்பவமாக, பாஜகவில் செயல்பட்டு வரும் விக்னேஷ் என்ற இளைஞர் திடீரென தீக்குளிக்க முயன்றார்.

போராட காரணம் என்ன?

அவர் கொண்டு வந்து இருந்த எரிபொருளை தனது உடலில் ஊற்றி தீவைக்க முயன்றதை அங்கிருந்த போலீசார் மற்றும் கட்சியினர் உடனடியாக தடுத்து நிறுத்தினர். இதனால் பெரிய விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. தொடர்ந்து போலீசார் அவரை பாதுகாப்பாக காவலில் எடுத்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

இதுகுறித்து போராட்டத்திற்கு வருகை தந்த பாஜக நிர்வாகிகள் கூறுகையில், "கிணத்துக்கடவு தொகுதி பாஜகவிற்கு வலுவான ஆதரவு உள்ள பகுதி. இருந்தும் அந்த தொகுதி ஒதுக்கப்படாதது கட்சித் தொண்டர்களின் மனவேதனையை ஏற்படுத்தி உள்ளது" என தெரிவித்தனர். மேலும், கடந்த முறை பொள்ளாச்சி நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்ட வசந்த ராஜன் இரண்டாம் இடம் பிடித்த நிலையில், கிணத்துக்கடவு தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் அதிக வாக்குகளை பெற்றதால் அவருக்கு கிணத்துக்கடவு தொகுதி ஒதுக்கப்படும் என கட்சியினர் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், ஏமாற்றம் அடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த சம்பவத்தை அடுத்து ஈச்சனாரி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டு உள்ளது. கூட்டணி தொகுதி ஒதுக்கீடு விவகாரம் கோவையில் அரசியல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பாஜக போட்டியிடும் தொகுதிகள்: 

மயிலாப்பூர், ஆவடி, திருவண்ணாமலை, தளி, ராசிபுரம், மொடக்குறிச்சி, அவினாசி, திருப்பூர் (தெற்கு), உதகமண்டலம், கோவை (வடக்கு), கந்தர்வக்கோட்டை, புதுக்கோட்டை, அறந்தாங்கி, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மதுரை (தெற்கு), மானாமதுரை, திருப்பத்தூர் (சிவகங்கை), ராமநாதபுரம், சாத்தூர், திருச்செந்தூர், வாசுதேவநல்லூர், ராதாபுரம், நாகர்கோவில், குளச்சல், பத்மநாபபுரம், விளவங்கோடு.

சென்னையில் 1 தொகுதி மட்டுமே

இதில் சென்னையில் மயிலாப்பூர் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மயிலாப்பூரில் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் போட்டியிடுவார் என தெரிகிறது. ஆனால், பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தி.நகர் மற்றும் வேளச்சேரியும் பாஜகவுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை. திருவள்ளூரில் ஆவடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

அண்ணாமலை போட்டியிடவில்லையா?

1980ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2021ஆம் ஆண்டு வரை அதிமுகவே அங்கு வெற்றிபெற்று வந்தது. 1996 தேர்தலில் மட்டுமே அங்கு திமுக வென்றது. அத்தகைய அவினாசி தொகுதியை எல். முருகனுக்காக அதிமுக தாரைவார்த்துள்ளது. கோவை வடக்கில் வானதி ஸ்ரீனிவாசனும், சாத்தூரில் நயினார் நாகேந்திரனும் போட்டியிடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அண்ணாமலை திருப்பூர் (தெற்கு), மொடக்குறிச்சி தொகுதிகளில் போட்டியிடலாம் அல்லது தேர்தலில் போட்டியிடாமல் தவிர்க்கலாம் என பேசப்படுகிறது. அதேபோல், வினோஜ் பி. செல்வம் ஆவடியில் போட்டியிடலாம் அல்லது தேர்தலில் போட்டியிடாமல் தவிர்க்கலாம் என கூறப்படுகிறது.

பாஜகவின் உத்தேச வேட்பாளர் பட்டியல்

மதுரை தெற்கு - இராம.ஸ்ரீநிவாசன்

திருவாரூர் - கருப்பு முருகானந்தம்

திருவண்ணாமலை - அஸ்வத்தாமன்

மொடக்குறிச்சி - சரஸ்வதி அல்லது  கிருத்திகா சிவ்குமார் 

தளி  -  அமர்பிரசாத் ரெட்டி

உதகமண்டலம் - இட்டக்கல் போஜராஜ்

மதுரை தெற்கு - பேராசிரியர் ஸ்ரீனிவாசன்

ராதாபுரம் - கரு. நாகராஜன் (அ) பாலகிருஷ்ணன்

அறந்தாங்கி - ராமசாமி (அ) கவிதா ஸ்ரீனிவாசன்

நாகர்கோவில் - பொன் ராதாகிருஷ்ணன்

குளச்சல் - சிவக்குமார்

விளவன்கோடு - விஜயதாரணி

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

