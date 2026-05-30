/கோவை மெட்ரோ திட்டம்.. முதல் அடி எடுத்து வைத்த முதலமைச்சர் விஜய்!

தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யின் டெல்லி பயணம் குறித்து அமைச்சர் விக்னேஷ் விளக்கம் அளித்தார். கோவை மெட்ரோ திட்டத்திற்கான கோரிக்கையை பிரதமர் மோடியிடம் வைத்துள்ளதாக தெரிவித்தார்.
கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள சூலக்கல் மாரியம்மன் கோவில் தேர்த்திருவிழாவில் மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் டெல்லி பயணம் குறித்தும், தன் துறை சார்ந்த திட்டங்கள் குறித்தும் பல்வேறு முக்கிய தகவல்களை பகிர்ந்துகொண்டார்.
செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அமைச்சர் பேசியதாவது, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை என்பது நேர்மையாக செயல்படுபவர்களுக்கு மிகவும் எளிமையான துறை. ஆனால், லஞ்சம் மற்றும் ஊழலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு மட்டுமே இத்துறை கடுமையானதாக இருக்கும். முறைகேடுகளில் ஈடுபடுவோர் மீது மிகக் கடுமையான நடவடிக்கைகள் பாயும்.
கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக 20 ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்ட நிலை இருந்தது. தற்போது அந்த முறை முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது. நீதிமன்றத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி, காலி பாட்டில்களை ஒப்படைத்து 10 ரூபாய் திரும்ப பெறும் திட்டம் தற்பொழுது முழுமையாக நடைமுறையில் உள்ளது.
டாஸ்மாக் பணியாளர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான பணி நிரந்தரம் மற்றும் காலமுறை ஊதியம் வழங்குவது குறித்து அரசு தீவிரமாக பரிசீலித்து வருகிறது. விரைவில் இதற்கான நல்ல தீர்வு எட்டப்படும். மேலும், மின்கட்டணம் தொடர்பான பிரச்சினைகளும் பரிசீலனையில் உள்ளன என கூறினார்.
மேலும், கோவையை தமிழகத்தின் சிறந்த மாநகரமாக உருவாக்குவதே அரசின் நோக்கம். இதற்காக கோவை மாவட்டத்தைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்கள் தோறும் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தத் தேவையான அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என தெரிவித்தார்.
தமிழக முதல்வர் விஜய் டெல்லிக்கு அரசு முறை பயணம் மேற்கொண்டது குறித்து பேசிய அமைச்சர், "கோவை மாவட்டத்தின் வளர்ச்சிக்கான மெட்ரோ ரயில் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய பெருந்திட்டங்களை விரைந்து கொண்டு வருவதற்காகவே முதல்வர் விஜய் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்துப் பேசினார்." என்றார்.
தமிழகத்தில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற சூலக்கல் மாரியம்மன் கோவில் வைகாசித் திருவிழா கடந்த 11 ஆம் தேதி நோன்பு சாட்டுதலுடன் தொடங்கியது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டம் தற்போது வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், இன்று கோவிலுக்கு வருகை தந்த அமைச்சர் விக்னேஷ், அம்மனைத் தரிசித்து, பக்தர்களுடன் இணைந்து வடம்பிடித்துத் தேரை இழுத்துத் தொடங்கி வைத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.