/"விடுதின்னா இப்படித்தான் இருக்கும்.." அலட்சியம் காட்டிய அதிகாரி.. கோபமடைந்த அமைச்சர் வன்னியரசு!

கோவை விடுதியில் வழங்கப்பட்ட உணவில் கரப்பான் பூச்சி கிடந்ததாக புகார்கள் எழுந்த நிலையில், அமைச்சர் வன்னியரசு நேரில் ஆய்வு செய்தார். பின்னர் தரம் குறைந்தது நிரூபணமானால் ஒப்பந்ததார்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரித்தார்.
கோவை ஒண்டிப்புதூர் பகுதியில் அமைந்துள்ள பழங்குடியினர் மற்றும் சமூக நீதித் துறை மாணவிகள் விடுதிகளில் உணவின் தரம் மிக மோசமாக இருப்பதாகவும், உணவில் கரப்பான் பூச்சி கிடந்ததாகவும் அண்மையில் புகார்கள் எழுந்தன. இதனைத் தொடர்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட விடுதிக்கு நேரில் சென்ற அமைச்சர் வன்னியரசு, திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். மாவட்ட ஆட்சியர், துறை இயக்குநர் மற்றும் உள்ளூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்த ஆய்வின் போது உடனிருந்தனர்.
இந்த ஆய்வில் அமைச்சர் நேரடியாக மாணவிகளிடம் குறைகளைக் கேட்டறிந்தார். அவர்களோடு அமர்ந்து மதிய உணவை உட்கொண்டு அதன் தரத்தை பரிசோதித்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், "மாணவிகள் விடுதியில் தரமற்ற உணவு வழங்கப்பட்டது மட்டும் நிரூபணமானால், சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் மீது எந்தவித தயவு தாட்சண்யமும் இன்றி சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரித்தார்.
இதையடுத்து, "விடுதி என்றால் இப்படித்தான் இருக்கும்" என அதிகாரி ஒருவர் அலட்சியமாக பேசியது தொடர்பாக எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, தற்போதைய மாவட்ட ஆட்சியர் அனைத்து பிரச்சினைகளையும் உடனுக்குடன் சரிசெய்து வருகிறார். இனி இதுபோன்ற புகார்களுக்கு இடமிருக்காது என்று கூறினார்.
மேலும், சென்ட்ரலைஸ்டு சமையல் முறைக்கு மாற்றாக, அந்தந்த விடுதிகளிலேயே சமைத்து வழங்க கோரும் மாணவிகளின் கோரிக்கையை பரிசீலித்து வருவதாகவும், மாவட்ட ஆட்சியரின் இறுதி அறிக்கை வந்ததும் அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் உறுதியளித்தார். அமைச்சரின் வருகைக்காக மட்டுமே தற்காலிகமாக உணவுத் தரம் மாற்றப்பட்டுள்ளதா என்ற கேள்விக்கு, "மாணவிகளின் போன் எண்கள் வாங்கப்பட்டுள்ளது, தொடர்ந்து ரகசியக் கண்காணிப்பு இருக்கும்" என்றார்.
இந்த ஆய்வின் போது மாணவிகள் தங்களின் பாதுகாப்பு குறித்து சில முக்கிய கோரிக்கைகளை அமைச்சரிடம் முன்வைத்தனர். குறிப்பாக, கல்லூரிக்கு செல்ல பேருந்து வசதி செய்து தர வேண்டும் என்றும், தாங்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பிரதான சாலையில் இருக்கும் டாஸ்மாக் மதுபான கடையை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டனர்.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பேசி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தியுள்ளதாகக் குறிப்பிட்ட அமைச்சர், பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் கோவில்கள் அருகே இருக்கும் மதுக்கடைகள் மீது அரசின் கொள்கை முடிவுகளின்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார். இறுதியில் "குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கு மட்டும் அரசு செயல்படுகிறதா?" என்ற கேள்விக்கு, "எங்களிடம் சொல் வேறு, செயல் வேறு இல்லை. எதிர்காலத்தில் எங்கள் பணிகளைப் பார்த்து நீங்களே பாராட்டுவீர்கள்" எனப் பதில் அளித்து அங்கிருந்து புறப்பட்டார்.