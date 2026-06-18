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நீட் மறுதேர்வு பயத்தால் மாணவி எடுத்த விபரீத முடிவு.. ஷாக் சம்பவம்

Coimbatore Neet Aspirant Suicide: கோவை மாவட்டத்தில் நீட் தேர்வுக்கு படித்து வந்த மாணவி மரணமடைந்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  மாணவி நீட் தேர்வு பயத்தால் தற்கொலை செய்து கொண்டது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 18, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:09 PM IST
நீட் மறுதேர்வு பயத்தால் மாணவி எடுத்த விபரீத முடிவு.. ஷாக் சம்பவம்
Image Credit: Coimbatore Neet Aspirant Suicide

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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