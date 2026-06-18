/நீட் மறுதேர்வு பயத்தால் மாணவி எடுத்த விபரீத முடிவு.. ஷாக் சம்பவம்

Coimbatore Neet Aspirant Suicide: நாடு முழுவதும் நீட் மறுதேர்வு ஜூன் 21ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. ஏற்க்னவே, மே 4ஆம் தேதி நடந்த நீட் தேர்வு, வினாத்தாள் கசிவால் ரத்து செய்யப்பட்டது. இளநிலை நீட் மறுதேர்வு ஜூன் 21ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த நிலையில், கோவையில் அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடந்துள்ளது.
கோவை மாவட்டத்தில் நீட் தேர்வுக்கு படித்து வந்த மாணவி மரணமடைந்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மாணவி நீட் தேர்வு பயத்தால் தற்கொலை செய்து கொண்டது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. கோவையில் நீட் தேர்வுக்கு தயாராகி வந்த டாஸ்மாக் சங்க நிர்வாகியின் 19 வயது மகள் அனு கீர்த்தனா தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார். ஜூன் 21ஆம் தேதி நீட் மறுதேர்வு நடைபெற உள்ள நிலையில் வீட்டில் இருந்த வலி நிவாரணி மருந்து குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார்.
ஏற்கனவே நீட் தேர்வில் பயிற்சி பெற்று BDS கிடைத்திருந்த நிலையில், MBBS படிப்பதற்காக மீண்டும் நீட் தேர்வுக்கு தயாராகி வந்தார். இந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவால் ரத்து செய்யப்பட்டு வரும் 21 ஆம் தேதி நடைபெறுவதாக இருந்தது. அந்தத் தேர்வுக்கு மாணவி தயாராகி வந்த நிலையில் மன உளைச்சல் காரணமாக நள்ளிரவு வலி நிவாரணி மருந்து குடித்து உயிரிழந்தார்.
மாணவியின் உயிரிழப்புக்கு நியாயம் கேட்டும் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தியும் மாணவியின் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு கோரியும் கோவை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாவட்ட குழு சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம நடைபெற்று வருகிறது. சுமார் 100 பேர் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு திரண்டு உள்ளனர். ESI மருத்துவமனையில் காவல்துறை பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதனால், சுமார் 100 காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்ட்டுள்ளனர். ESI மருத்துவமனை வளாகத்திற்குள் தரையில் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். மேலும், கோவையில் 19வயது மாணவி அனு கீர்த்தனா நீட் தேர்வு காரணமாக தற்கொலை செய்து கொண்ட நிலையில் மாணவியின் உடல் ஆத்துப்பாலம் மின் மயானத்தில் எரியூட்டம் செய்ய கொண்டு வரப்பட்டது. அங்கு திமுக மாணவரணி செயலாளர் வீரமணி ஜெயக்குமார் அஞ்சலி செலுத்தி மாணவியின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறினார்.
இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வீரமணி ஜெயக்குமார் நீட் தேர்வு ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று திமுக அரசின் போது இரண்டு முறை சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி ஒன்றிய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுத்த போதும் அதனை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என்றார். மீண்டும் மீண்டும் நம் குழந்தைகளை நீட் தேர்வு காவு வாங்குகிறது என விமர்சித்தார். உடனடியாக இதனை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் இது பற்றி வாய் திறக்காத தமிழக வெற்றிக்கழக அரசு சட்டமன்றத்தில் குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறினார். மேலும் பாஜக அரசை எதிர்த்து தமிழக வெற்றி கழக அரசு போராட வேண்டும் என்றும் அதற்கு திமுக தலைவரின் ஒத்துழைப்பும் இருக்கும் என்றார்.
பிரச்சனை இல்லாத மனிதன் என உலகில் யாரும் இல்லை. பிரச்சனைகள் வரும்போது அவற்றை தீர்க்க வழிகாண வெண்டுமே தவிர, நம்மை தீர்த்துக்கொள்ள நினைக்கக்கூடாது. எந்த பிரச்சனைக்கும் தற்கொலை தீர்வாகாது!!
உங்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்பட்டாலோ, தற்கொலை எண்ணம் உண்டானாலோ, அதனை மாற்ற கீழ்காணும் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும்.
மாநில உதவிமையம்: 104