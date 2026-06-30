/ஆவின் பால் லிட்டருக்கு ரூ.2 சலுகை ரத்து! ஜூலை 1 முதல் புதிய விதிகள்

கோவை மாவட்டத்தில் பால் விநியோகத்தை சீரமைக்கவும், செயல்பாட்டு திறனை மேம்படுத்தவும், நுகர்வோருக்கு தடையின்றி ஆவின் பால் கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும் கோவை மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியம் அதிரடி நிர்வாக சீர்திருத்தங்களை அறிவித்துள்ளது. இந்த புதிய நடைமுறைகள் நாளை அதாவது ஜூலை 01 ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகின்றன.
தற்போது கோவை மாவட்டத்தில் 650 சில்லறை முகவர்கள் மூலம் தினசரி சராசரியாக 2.30 லட்சம் லிட்டர் பால் மற்றும் பால் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டு நுகர்வோரின் தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
பால் விநியோக வாகனங்களை நேரலையாக கண்காணிப்பதற்கும், ஆன்லைன் ஆர்டர் மற்றும் பணப்பரிவர்த்தனைகளை எளிதாக்குவதற்கும் கடந்த மார்ச் 5, 2026 அன்று AI தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய 'ஆவின் சேல்ஸ்' மொபைல் செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இனிவரும் காலங்களில் அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் இதன் மூலமே நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சந்தா செலுத்தும் முறை: மாதாந்திர ஆவின் பால் கார்டு திட்டத்தில் உள்ள நுகர்வோர்கள், இனி தங்களின் சந்தா தொகையை ஒவ்வொரு மாதமும் 11 ஆம் தேதி முதல் 25 ஆம் தேதிக்குள் ஆவின் மொபைல் செயலி வழியாக மட்டுமே பிரத்தியேகமாக செலுத்த வேண்டும்.
ரூ.2 சலுகை ரத்து: மாதாந்திர பால் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு இதுவரை வழங்கப்பட்டு வந்த லிட்டருக்கு ரூ. 2 சலுகை முற்றிலுமாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. ஆவின் ஒன்றியத்தின் நிதிநிலையைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், ஜூலை 1 முதல் கார்டுதாரர்களுக்கும் அதிகபட்ச சில்லறை விற்பனை விலையிலேயே (MRP) பால் விநியோகம் செய்யப்படும்.
டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைகள் தடையின்றி தடையற்ற முறையில் நடப்பதை உறுதி செய்ய, முகவர்கள் தங்களது வங்கிக் கணக்கில் போதிய பண இருப்பு வைக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். இந்த புதிய விநியோக சீர்திருத்த முறைக்கு நுகர்வோர்களும், முகவர்களும் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என கோவை ஆவின் நிர்வாகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.