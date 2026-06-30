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ஆவின் பால் லிட்டருக்கு ரூ.2 சலுகை ரத்து! ஜூலை 1 முதல் புதிய விதிகள்

Coimbatore News: கோவையில் ஜூலை 01 முதல் ஆவின் பால் கார்டுதாரர்களுக்கான லிட்டருக்கு ரூ. 2 சலுகை ரத்து செய்யப்பட்டு, AI செயலி மூலமாக மட்டுமே ஆர்டர் மற்றும் சந்தா செலுத்தும் புதிய சீர்திருத்தங்கள் அமலுக்கு வருகின்றன.

Written ByR Balaji
Published: Jun 30, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:57 PM IST
ஆவின் பால் லிட்டருக்கு ரூ.2 சலுகை ரத்து! ஜூலை 1 முதல் புதிய விதிகள்
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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