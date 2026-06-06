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சாதிய பாகுபாடு.. தவித்த மக்கள்.. அமைச்சர் வன்னியரசு செய்த செயல்! கோவையில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம்

Coimbatore News: சாதிய பாகுபாட்டால் அரசுப் பேருந்து மறுக்கப்பட்டதாக கோவை அண்ணா நகர் மக்கள் புகார் அளித்ததை தொடர்ந்து, தவெக அரசு அமைச்சர் வன்னியரசுவின் அதிரடி தலையீட்டால் அப்பகுதிக்கு ஜூன் 5 முதல் பேருந்து சேவை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 06, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:23 PM IST
சாதிய பாகுபாடு.. தவித்த மக்கள்.. அமைச்சர் வன்னியரசு செய்த செயல்! கோவையில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம்
Image Credit: Image Source: ZEE Bureau

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R Balaji

R Balaji

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