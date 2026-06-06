/சாதிய பாகுபாடு.. தவித்த மக்கள்.. அமைச்சர் வன்னியரசு செய்த செயல்! கோவையில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம்

கோவை மாவட்டம் தொண்டாமுத்தூர் அடுத்த கெம்பனூர் கிராமத்தில் உள்ள பட்டியல் இன மக்கள் வசிக்கும் பகுதியான அண்ணா நகருக்குள், நீண்ட கால கோரிக்கைக்குப் பிறகு அரசு பேருந்து சேவை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. சாதிய பாகுபாடு காரணமாகவே தங்களுக்கு பேருந்து சேவை மறுக்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டி வந்த நிலையில், சமூக நீதித் துறை அமைச்சர் வன்னியரசுவின் அதிரடி தலையீட்டை அடுத்து இந்த நடவடிக்கை ஜூன் 05 வெள்ளிக்கிழமை முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
கோயம்புத்தூர் காந்திபுரத்தில் இருந்து கெம்பனூர் வரை அரசுப் பேருந்து எண் 21 இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த பேருந்து அருகில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சென்று வந்த போதிலும், பட்டியல் இன மக்கள் வசிக்கும் அண்ணா நகர் பகுதிக்குள் மட்டும் வராமல் புறக்கணிக்கப்பட்டு வந்ததாக அப்பகுதி மக்கள் நீண்ட காலமாகவே புகார் தெரிவித்து வந்தனர்.
பொதுப் போக்குவரத்திற்கு பிற வசதிகளை நம்பியிருக்க வேண்டிய சூழலில், பேருந்து வசதி இல்லாததால் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிக்கு செல்லும் மாணவ, மாணவிகள், முதியவர்கள் மற்றும் அன்றாட கூலி வேலைக்கு செல்லும் தொழிலாளர்கள் எனப் பலரும் அவதிப்பட்டு வந்தனர். மேலும், அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காகவும், தங்களின் வாழ்வாதாரத்திற்காகவும் அண்ணா நகர் மக்கள் நீண்ட தூரம் நடந்தே சென்று பேருந்தைப் பிடிக்க வேண்டிய அவலநிலை நீடித்து வந்தது.
இந்த நிலையில் தான், அமைச்சர் வன்னியரசு இந்த நீண்ட நாள் அவல நிலையை முடிவுக்கு கொண்டு வந்துள்ளார். சமீபத்தில் கோவை மாவட்டத்திற்கு வருகை தந்த சமூக நீதி, ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சர் வன்னியரசுவிடம், அண்ணா நகர் பகுதி மக்கள் திரண்டு சென்று ஒரு மனுவை அளித்தனர். அதில், "தங்கள் பகுதிக்கு அரசுப் பேருந்து எண் 21 இயக்கப்படாததற்கு சாதிய பாகுபாடும், சமூக ஒதுக்கல் எண்ணமுமே முக்கிய காரணம்" என்று குற்றம் சாட்டியிருந்தனர். மேலும், இந்த சமூக புறக்கணிப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க அரசு உடனடியாகத் தலையிட வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
பொதுமக்களின் புகாரை கேட்ட அமைச்சர் வன்னியரசு, இந்த விவகாரம் குறித்து உடனடியாக ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, கோவை மாவட்ட நிர்வாகமும், தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக அதிகாரிகளும் அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர். அதன் விளைவாக, பல ஆண்டு கால புறக்கணிப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, அரசுப் பேருந்து எண் 21 வெள்ளிக்கிழமை முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக அண்ணா நகர் பகுதிக்குள் நீட்டிக்கப்பட்டு இயக்கப்பட்டது.
இது அண்ணா நகர் பகுதி மக்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. அவர்கள் தங்கள் பகுதிக்கு வந்த அரசுப் பேருந்தை மலர் தூவி, உற்சாகமாக வரவேற்றனர். பொதுச் சேவைகளில் தங்களுக்கான சம உரிமையை உறுதி செய்வதற்கும், பிராந்தியத்தில் சமூக நீதியைக் நிலைநாட்டுவதற்கும் எடுக்கப்பட்ட மிக முக்கிய நடவடிக்கையாக இம்மாற்றத்தை அவர்கள் பார்க்கின்றனர். தங்களின் நியாயமான கோரிக்கைக்கு உடனடியாக செவிசாய்த்த அமைச்சர் வன்னியரசுவிற்கும், அதனை விரைந்து செயல்படுத்திய மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும் அப்பகுதி மக்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் தங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து கொண்டனர்.
போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் பேசுகையில், "அண்ணா நகர் பகுதி மக்களுக்கு முறையான மற்றும் தங்குதடையற்ற போக்குவரத்துத் தொடர்பை உறுதி செய்யும் வகையில், இனி இந்தப் பேருந்து சேவை வழக்கமான கால அட்டவணைப்படி தொடர்ந்து இயக்கப்படும்" என்று உறுதி அளித்துள்ளனர்.