/'விஜய் தான் பார்க்கச் சொன்னார்...' காதல் ஜோடியை அச்சுறுத்திய நபர் - போதையில் செய்த சேட்டை

Coimbatore Crime : கோவையில் அன்னூர் பகுதியைச் சேர்ந்த திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட காதல் ஜோடியை, போதையில் இருந்த மர்ம நபர் ஒருவர் பைக்கில் பின்தொடர்ந்து சென்று அச்சுறுத்தி உள்ளார். அவரிடம் விசாரித்ததில் முதலமைச்சர் விஜய் தான் தன்னை விஜய் தான் இப்படி பார்க்கச் சொன்னார் என உளறினார். இதுகுறித்து இங்கு காணலாம்.
Coimbatore Crime Latest News : கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் கோவில்பாளையத்தில் இருந்து நேற்று (மே 23) இரவு அன்னூர் நோக்கி காதல் ஜோடி இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தனர். இவர்களுக்கு இருவீட்டார் சம்மதத்துடன் திருமணமும் நிச்சயமாகி உள்ளதாக தெரிகிறது.
இந்த காதல் ஜோடியை நேற்றிரவு, மதுபோதையில் இருந்த ஒருவர் பைக்கில் பின்தொடர்ந்திருக்கிறார். பின் தொடர்ந்தது மட்டுமின்றி, அவரின் பைக் ஹெட்லைட் மற்றும் செல்போன் லைட்டையும் காட்டி அந்த ஜோடியை மிரட்டும் தொனியில் நடந்துகொண்டுள்ளார். மேலும் அந்த ஜோடி சென்ற பைக் உடன் ரேஸ் விடும் அளவுக்கு வேகமாக பின்னாடியே துரத்தி வந்திருக்கிறார்.
போதையில் இருந்த அந்த நபரின் அச்சுறுத்தலான நடத்தையால் அந்த ஜோடி அஞ்சியிருக்கின்றனர். உடனே அந்த ஜோடி, அவர்கள் செல்லும் வழியில் இருந்த ஒரு டீக்கடையில் தஞ்சம் புகுந்துள்ளனர், மேலும் அந்த நபர் குறித்து அங்கிருந்தவர்களிடம் புகாரும் தெரிவித்துள்ளனர்
அந்த டீக்கடையை நடத்தி வரும் தம்பதியும், அங்கிருந்த பொதுமக்களும், அந்த நபரை தடுத்து அவரிடம் விசாரித்துள்ளனர். 'இந்த ஜோடியைப் பின்தொடர்ந்து வந்து ஏன் பிரச்னை செய்கிறாய்?" என்று கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு அந்த நபர், உச்சகட்ட மதுபோதையில், "நான் தவெக (தமிழக வெற்றி கழகம்), பெண்களின் பாதுகாப்பிற்குதான் இப்படி அவர்களை பின்தொடர்ந்து வந்தேன். என்னை விஜய் தான் பார்க்கச் சொன்னார்!" என்று எவ்வித அடிப்படை ஆதாரமின்றி, சம்பந்தமே இன்றி தவெக உடன் தன்னை தொடர்புபடுத்தி உளறினார்.
இதைக் கேட்டு அந்த இளம் தம்பதி அதிர்ச்சி அடைந்தனர். அவர்கள் இவை அனைத்தையும் வீடியோவாக மொபைலில் பதிவு செய்தனர். அந்த நபர் இதை சொன்னதும், "நீ யார் என்னை பின்தொடர்வதற்கு ?" என்று ஆவேசமாகப் பாய்ந்து அந்த பெண் கேள்வி எழுப்பினார்.
அங்கிருந்தவர்கள் அடுத்தடுத்து கேள்விகள் கேட்டுக்கொண்டே இருக்க, போதை தலைக்கேறியதை தொடர்ந்து, அங்கே நிற்க முடியாமல் அந்த நபர் தனது பைக்கை எடுத்துக் கொண்டு அங்கிருந்து தப்பிச்சென்றுவிட்டார்.
தற்போது இந்த வீடியோ வெளியாகி பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தங்களுக்குப் பாதுகாப்பு கோரியும், தங்களை அச்சுறுத்திய நபரை கைது செய்ய வலியுறுத்தியும் பாதிக்கப்பட்ட காதல் ஜோடி அன்னூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். அவர்கள் அளித்த புகாரின் பேரில் அன்னூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, வீடியோ ஆதாரத்தைக் கொண்டு அந்தப் போதை ஆசாமியை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
இவை ஒருபுறம் இருக்க, கோவை மாவட்டத்தில் 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொலைசெய்யப்பட்ட வழக்கில் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் பெற்றோருடன் முதலமைச்சர் விஜய் மொபைல் மூலம் தொடர்புகொண்டு அவர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார். அவர்களுக்கு ரூ.7 லட்சம் நிவாரணமும் அளிக்கப்படுகிறது. குற்றவாளிகளுக்கு உரிய நீதி பெற்றுத் தரப்படும் என உறுதியளித்துள்ளார்.