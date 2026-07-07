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1000 பவுன் நகை திருட்டு.. மருமகன் மீது மாமனார் புகார்: கோவை சொத்து தகராறில் நடந்தது என்ன?

Coimbatore News: கோவையில் ரூ. 10 கோடி மதிப்புள்ள 1000 பவுன் தங்க நகைகள் திருடுபோனதாக ஒருவர் தனது மருமகன் மீதே புகார் அளித்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 07, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:26 PM IST
1000 பவுன் நகை திருட்டு.. மருமகன் மீது மாமனார் புகார்: கோவை சொத்து தகராறில் நடந்தது என்ன?
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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