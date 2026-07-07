/1000 பவுன் நகை திருட்டு.. மருமகன் மீது மாமனார் புகார்: கோவை சொத்து தகராறில் நடந்தது என்ன?

கோவை கணபதி நகரை சேர்ந்தவர் 67 வயது ரியல் எஸ்டேட் தொழிலதிபர் எஸ். சண்முகபாண்டியன். இவர் தனது 1000 பவுன் தங்க நகைகளை தனது மருமகன் திருடி சென்றுவிட்டதாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இந்த திருட்டுக்கு உடந்தையாக மருமகனின் தாய் மற்றும் சகோதரி இருந்ததாகவும் புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் சண்முகபாண்டியனின் மகளுக்கும், மருத்துவர் ஒருவருக்கும் திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது. இதையடுத்து மகள், மருமகன் மற்றும் மருமகனின் குடும்பத்தாரை காளப்பட்டியில் உள்ள தனது வீட்டில் தங்குமாறு சண்முகபாண்டியன் கூறி உள்ளார். மேலும், மருமகன் மீதுள்ள நம்பிக்கையில் அந்த வீட்டின் லாக்கர் சாவியையும் ஒப்படைத்துள்ளார்.
சில நாட்கள் கழித்து காளப்பட்டி வீட்டை தனது பெயருக்கு மாற்றி தருமாறு சண்முகபாண்டியனின் மகளை அவரது கணவர் வற்புறுத்த தொடங்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இரு குடும்பத்தினருக்கும் இடையே பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை தொடர்ந்து கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு சண்முகபாண்டியன் அந்த வீட்டை மற்றொரு நபருக்கு ரூ. 15 கோடிக்கு விற்பனை செய்துள்ளார்.
தன் பெயருக்கு எழுதி தராமல் வெளி ஆள் ஒருவருக்கு விற்ற கோபத்தில், மருமகனின் குடும்பத்தினர் யாரிடமும் சொல்லாமல் திடீரென வீட்டை காலி செய்துவிட்டு சென்றுள்ளனர். திடீரென யாரிடமும் சொல்லாமல் காலி செய்தது சண்முகபாண்டியனுக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அவர் உடனே தனது மருமகனிடம் லாக்கர் சாவியை திருப்பி தருமாறு கேட்டுள்ளார். ஆனால் அவர் சாவியை தர மறுத்துள்ளார். இதையடுத்து சண்முகபாண்டியன் லாக்கரை உடைத்து பார்த்தபோது 1000 பவுன் தங்க நகைகள் திருடப்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த சண்முகபாண்டியன் உடனே மருமகன் குடும்பத்தினரிடம் நேரில் சென்று நியாயம் கேட்டுள்ளார். அவர்கள் எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது என முதலில் மறுத்த நிலையில், அதன்பின்னர், 100 சவரன் நகையை மட்டும் திருப்பி கொடுத்துவிட்டு மீதமுள்ள 900 சவரன் நகைகளை தர முடியாது என மறுத்து சண்முகபாண்டியனுக்கு கொலை மிரட்டலும் விடுத்துள்ளனர். இவ்வாறு இந்த திருட்டு சம்பவம் குறித்து காவல்துறை தரப்பில் இருந்து கூறப்பட்டது.
இந்த திருட்டு சம்பவம் குறித்து தொடர்ந்து கோவை மாநகர குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடந்தி வருகின்றனர்.