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கோவை சிறையில் பரபரப்பு.. காவலருக்கு நேர்ந்த கொடூரம்.. கைதிகள் அட்டூழியம்!

Coimbatore News: கோவை சிறையில் காவலர் மீது கைதிகள் தாக்குதல் நடத்தினார்கள். இதில் படுகாயம் அடைந்த அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளார். இந்த சம்பவம் கோவை சிறையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 05, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 03:31 PM IST
கோவை சிறையில் பரபரப்பு.. காவலருக்கு நேர்ந்த கொடூரம்.. கைதிகள் அட்டூழியம்!
Image Credit: Coimbatore Central Jail News (Image Source: Screengrab)

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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