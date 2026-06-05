/கோவை சிறையில் பரபரப்பு.. காவலருக்கு நேர்ந்த கொடூரம்.. கைதிகள் அட்டூழியம்!

Coimbatore News: தமிழகத்தில் உள்ள பழமையான சிறைகளில் முதன்மையானது கோவை மத்திய சிறை. இங்கு விசாரணைக் கைதிகள், தண்டனைக் கைதிகள், குண்டர் தடுப்புச் பிரிவு கைதிகள், உயர் பாதுகாப்புப் பிரிவு கைதிகள் என 3,000க்கும் மேற்பட்டோர் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். மத்திய சிறையின் ஒரு பகுதியில் பெண்கள் சிறை உள்ளது. இந்த சிறையில் பரபரப்பான சம்பவம் அரங்கேறி இருக்கிறது.
கோவை மத்திய சிறையில் 2,500 கைதிகள் அடைக்கப்பட்டு உள்ளனர். தண்டனை பெற்ற கைதிகள், விசாரணை கைதிகள் என்று தனித்தனியான பிளாக்குகளில் உள்ளது. இந்நிலையில் 29வது பிளாக் பகுதியில் கைதிகள் ஆனந்த், ஜெயமணி உட்பட 3 கைதிகள் நேற்று நின்றுகொண்டு இருந்தனர். அப்பொழுது ஒரு கைதி வழக்கறிஞர் ஒருவருடன் பேசிக்கொண்டு இருந்தார்.
உடனே மூன்று கைதிகளும் அவர்கள் பேசிக் கொண்டு இருந்ததை ஒட்டு கேட்பது போல் நெருங்கி நின்று கவனித்துக் கொண்டு இருந்தனர். அதை பார்த்த காவலர் மூன்று கைதிகளையும் விலகிச் செல்லுமாறு அறிவுறுத்தி உள்ளார். உடனே அந்தக் காவலரை ஜெயமணி, ஆனந்த் உள்ளிட்டவர்கள் மரியாதை குறைவாக பேசி திட்டியதாக தெரிகிறது.
இது பற்றி அந்த காவலர் சிறை கண்காணிப்பாளர் தாமரைக்கனியிடம் புகார் செய்தார். அதன் பேரில் அவர் வந்து விசாரணை நடத்தினார். இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த அந்த மூன்று கைதிகளும் சேர்ந்து நேற்று சிறை காவலர் வெள்ளை பாண்டியை சரமாரியாக தாக்கி உள்ளனர். இதில் அவர் படுகாயம் அடைந்தார். உடனடியாக மற்ற காவலர்கள் விரைந்து வந்து அவரை மீட்டனர்.
அவரை தாக்கிய கைதிகளை அப்புறப்படுத்தினார்கள், காயம் அடைந்த சிறை காவலர் வெள்ளை பாண்டி கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளார். இந்த சம்பவம் கோவை மத்திய சிறையில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுகுறித்து ரேஸ்கோர்ஸ் காவல் நிலையத்தில் மூன்று கைதிகள் மீது புகார் செய்யப்பட்டு உள்ளது. அதன் பெயரில் அந்த மூன்று கைதிகள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது. மேலும் அவர்கள் மூன்று பேரையும் வேறு சிறைக்கு மாற்றவும் சிறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சூலூர் சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைதான கைதியை சரமாரியாக கைதிகள் தாக்கினார்கள். அதற்கு முன்பு ஒரு காவலரை தகரத்தை வைத்து தாக்கிய சம்பவமும் நடைபெற்று உள்ளது. தற்பொழுது சிறை காவலர்கள் தாக்கப்பட்டது மூன்றாவது சம்பவம் ஆகும். கோவை சிறையில் கைதிகள் தாக்குதலை தடுக்க கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்து உள்ளனர்.
கோவை மாவட்ட சூலூரில் 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் மாநிலத்தையே உலுக்கியது. சூலூர் 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட இருவரையும் 3 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க நீதிபதி அனுமதித்துள்ளார். கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை கொலை வழக்கில் 5 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க நீதிமன்றத்தில் போலீசார் மனு அளித்திருந்தனர். கோவை போச்சோ நீதிமன்றத்தில் கைது செய்யப்பட்ட கார்த்தி மற்றும் மோகன்ராஜ் ஆகியோர் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அழைத்துவரப்பட்டுள்ளனர். நீதிபதி பகவதி அம்மாள் மூன்று நாட்கள் இருவரையும் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்கியுள்ளார். தற்போது அவர்கள் கோவை மத்திய சிறையில் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.