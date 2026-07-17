/பெண் கவுன்சிலர்கள் இடையே அடிதடி... திமுக vs காங்கிரஸ் மோதல் - கோவையில் பரபரப்பு

Coimbatore Latest News Updates : கோவை மாநகராட்சியில் நடைபெற்ற 40 கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்திருப்பதாக, வெளிவந்த பத்திரிகை செய்தி தொடர்பாக மாநகராட்சி ஆணையரிடம் முறையிட்ட போது காங்கிரஸ் கட்சியின் பெண் கவுன்சிலரை மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட திமுக பெண் கவுன்சிலர்கள் புடவை மற்றும் கையை பிடித்து இழுத்து தள்ளுமுள்ளுவில் ஈடுபட்டனர்.
இதனால், கோவை மாநகராட்சி கூட்டத்தில் திமுக - காங்கிரஸ் பெண் அடிதடி சண்டை நடந்தது. இதனால் மாநகராட்சி அலுவலகமே பரபரப்பாக காணப்பட்டது.
கோவை மாநகராட்சியில் 40 கோடி ரூபாய் ஊழல் என காங்கிரஸ் கவுன்சிலர் காயத்ரி புகார் தெரிவித்தார். மேலும் ஊழல் குறித்து பேசவிடாமல் தாக்குதல் நடத்தியதாகவும் குற்றஞ்சாட்டினார்.