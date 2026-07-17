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பெண் கவுன்சிலர்கள் இடையே அடிதடி... திமுக vs காங்கிரஸ் மோதல் - கோவையில் பரபரப்பு

Coimbatore Latest News: கோவை மாநகராட்சி கூட்டத்தில் திமுக - காங்கிரஸ் பெண் கவுன்சிலர்கள் இடையே மோதல் வெடித்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 17, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:17 PM IST
பெண் கவுன்சிலர்கள் இடையே அடிதடி... திமுக vs காங்கிரஸ் மோதல் - கோவையில் பரபரப்பு
Image Credit: Coimbatore Corporation Councillor Clash | Image Source : BureauSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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