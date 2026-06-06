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கோவை குற்றாலம் மூடல்! மீண்டும் திறப்பது எப்போது? சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அலர்ட்

Coimbatore Latest News: மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பெய்து வரும் கனமழையால் கோவை குற்றாலம் அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால், சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பைக் கருதி சூழல் சுற்றுலா மையம் இன்று (ஜூன் 06) முதல் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 06, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:39 AM IST
கோவை குற்றாலம் மூடல்! மீண்டும் திறப்பது எப்போது? சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அலர்ட்
Image Credit: Image Source: ZEE Bureau

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R Balaji

R Balaji

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