/கோவை குற்றாலம் மூடல்! மீண்டும் திறப்பது எப்போது? சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அலர்ட்

கோவை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் நள்ளிரவு முதலே தொடர்ச்சியாக பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக, கோவையின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றான கோவை குற்றாலம் அருவிக்கு வரும் நீரின் அளவு அதிகரித்துள்ளது. நீர்வரத்து உயர்ந்ததால் அருவி பகுதியில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பெய்து வரும் பலத்த மழையினால் அருவி பாறைகள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் நடந்து செல்லும் நடைபாதைகள் அனைத்தும் கடுமையான வழுக்கல் அபாயத்துடன் காணப்படுகின்றன. மேலும், வெள்ளத்தின் வேகம் அதிகமாக இருப்பதால், பயணிகள் நீரில் அடித்து செல்லப்படும் ஆபத்தும், பாறைகளில் வழுக்கி விழுந்து விபத்துகள் ஏற்படும் சூழலும் நிலவுகிறது.
இந்த நிலையில், சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் உயிர் பாதுகாப்பை கருத்தி கொண்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கோவை குற்றாலம் சூழல் சுற்றுலா மையத்தை இன்று (ஜூன் 06) முதல் தற்காலிகமாக மூடுவதற்கு வனத்துறையினர் அதிரடி முடிவு எடுத்துள்ளனர்.
அபாயகரமான சூழல் நிலவுவதால், பொதுமக்களோ அல்லது வெளியூர் சுற்றுலாப் பயணிகளோ யாரும் அருவிப் பகுதிக்கு அருகில் செல்ல வேண்டாம் என்றும், வனத்துறையினரின் பாதுகாப்பு விதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறும் அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.
தற்போதைய வானிலை நிலவரம் சீரடைந்து, அருவியில் வெள்ளத்தின் வேகம் குறைந்து பாதுகாப்பான சூழல் திரும்பும் வரை இந்த சூழல் சுற்றுலா மையம் மூடப்பட்டிருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நிலைமை வழக்கம் போல் சரியான பிறகு, கோவை குற்றாலம் சுற்றுலா மையம் மீண்டும் திறக்கப்படும் தேதி மற்றும் விவரங்கள் முறைப்படி வனத்துறை மூலம் பின்னர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேற்கு தொடர்ச்சி அடிவாரத்தில் அமைந்திருக்கும் கோவை மாவட்டத்தில் வெயில் அடித்தாலும் அவ்வப்போது மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்று (ஜூன் 06) கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகளில் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. இதேபோல், நீலகிரி, தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களிலும் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், நேற்று (ஜூன் 05) கோவை மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக சின்னக்கல்லார் பகுதியில் 5 செ.மீ., மழை பதிவாகி உள்ளது. குறைந்தபட்சமாக வால்பாறை தாலுகா அலுவலகம் பகுதியில் 1 செ.மீ., மழையும் பதிவானது குறிப்பிடத்தக்கது.