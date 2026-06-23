/புதைக்கப்பட்ட உடலைத் தோண்டி நகை திருட்டு: கோவையில் கொடூரம்

கோயம்புத்தூர்: கோவையில் புதைக்கப்பட்ட ஒரு நபரின் உடலைத் தோண்டி எடுத்து, அவர் உடலில் இருந்த தங்கச் சங்கிலியை சிலர் திருடிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் கோவத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக காவல்துறையில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஒரு அமைதியான மயானத்தில், உயிர் இழந்து மண்ணில் புதைக்கப்பட்ட நிலையில் கூட மீன் வியாபாரி எதிர்கொண்ட இந்த வினோத கொடுமை நம்மை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் மயான ஊழியர் உட்பட மூன்று பேரை போலீஸார் தேடி வருகின்றனர்.
கோவை சௌரிபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் நாகராஜ் (60). மீன் வியாபாரியான இவர், கடந்த ஜூன் 6-ஆம் தேதி உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். நாகராஜுவின் உடலை அவரது மகன் வெங்கடேஷ் சௌரிபாளையம் மயானத்தில் அடக்கம் செய்தார். நாகராஜுக்கு மீன் வடிவிலான பதக்கம் (Pendant) கொண்ட தங்கச் சங்கிலி என்றால் மிகவும் பிடிக்கும். அதனை அவர் எப்போதும் அணிந்திருப்பார். அவர் மீது கொண்ட பாசத்தின் காரணமாக, அவரது மகன், இறுதிச் சடங்கின் போது அந்தத் தங்கச் சங்கிலியை அகற்றாமல், உடனுடனேயே வைத்தார். நாகராஜின் உடல் ஜூன் 7 அன்று சௌரிபாளையம் மயானத்தில் உறவினர்களால் அடக்கம் செய்யப்பட்டது.
நாகராஜ் இறந்து 16 நாட்கள் நிறைவடைந்த நிலையில், அவரது மகன் வெங்கடேஷ் குமார் மற்றும் உறவினர்கள், காரிய சடங்குகளைச் செய்ய மயானத்திற்குச் சென்றுள்ளனர். அப்போது, நாகராஜ் புதைக்கப்பட்ட இடத்தின் மண் தோண்டப்பட்டு, கலைந்து கிடப்பதைக் கண்டு அவர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது.
இதனால் மறைந்த நாகராஜின் குடும்பத்தினருக்கு கவலை ஏற்பட்டது. இதில் ஏதோ சதி வேலை உள்ளது என சந்தேகமடைந்த குடும்பத்தினர், மயானத்தைப் பராமரித்து வந்த ஊழியரான கார்த்திகேயன் (27) என்பவரிடம் விசாரித்தனர். அந்த விசாரணையில் தான், ஒட்டுமொத்தப் பகுதியையும் உலுக்கிய அந்தத் திடுக்கிடும் உண்மை வெளிவந்தது.
சந்தேகப்பட்ட நாகராஜ் குடும்பத்தினர் இது குறித்து காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். போலீஸாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் திடுக்கிடும் விவரங்கள் தெரியவந்தன. மயான ஊழியர் கார்த்திகேயனின் உடந்தையுடன், உள்ளூரைச் சேர்ந்த சக்திவேல் (26) மற்றும் மணிகண்டன் (25) ஆகிய இருவரும் ஜூன் 16 நள்ளிரவில் மயானத்தின் சுற்றுச்சுவரை ஏறி குதித்துள்ளனர். நாகராஜின் உடலின் தலைப் பகுதி இருந்த இடத்தை மட்டும் குறிவைத்து தோண்டியுள்ளனர். அதன் பின்னர் அவரது கழுத்தில் இருந்த 3.5 சவரன் தங்கச் சங்கிலியைத் திருடிச் சென்றுள்ளனர்.
நாகராஜின் சடலத்திலிருந்து திருடப்பட்ட நகையை விற்று, அதில் கிடைத்த பணத்தை சக்திவேல் மற்றும் மணிகண்டன் ஆகிய இருவரும் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர். இதில் காட்டிக் கொடுக்காமல் இருப்பதற்காக மயான ஊழியர் கார்த்திகேயனுக்கு ரூ.30,000 கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து நாகராஜின் மகன் வெங்கடேஷ் குமார் அளித்த புகாரின் பேரில், பீளமேடு போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தினர். தலைமறைவாக இருக்கும் கார்த்திகேயன், சக்திவேல் மற்றும் மணிகண்டன் ஆகிய 3 பேரையும் தனிப்படை அமைத்து போலீஸார் தேடி வருகின்றனர்.