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புதைக்கப்பட்ட உடலைத் தோண்டி நகை திருட்டு: கோவையில் கொடூரம்

Coimbatore News: கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஒரு அமைதியான மயானத்தில், உயிர் இழந்து மண்ணில் புதைக்கப்பட்ட நிலையில் கூட மீன் வியாபாரி எதிர்கொண்ட வினோத கொடுமை நம்மை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 23, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:37 PM IST
புதைக்கப்பட்ட உடலைத் தோண்டி நகை திருட்டு: கோவையில் கொடூரம்
Image Credit: 3 Men steal gold chain from Corpse (Representative photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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