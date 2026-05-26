/நடுநடுங்க வைக்கும் நள்ளிரவு கொடூரம்! கோவையில் இட்லி கடையில் அரங்கேறிய கத்திக்குத்து.. 2 பேர் கைது!

Coimbatore Collectorate Crime: ஈரோட்டில் ஹோட்டல் வேலை செய்யும் தொழிலாளர்கள் கோவைக்கு வந்து மது அருந்திய போது ஏற்பட்ட வாய்த்தகராறு வன்முறையாக மாறியது. இதில் காயமடைந்த இளைஞர் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். தப்பியோடிய குற்றவாளிகளை ரயில் நிலையம் அருகே போலீசார் மடக்கிப் பிடித்தனர்.
Coimbatore Midnight Horror Near Collectorate: கோவை மாநகரின் மையப்பகுதியும், எப்போதும் மக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த பாதுகாப்பு வளையமுமான மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பாக நேற்று இரவு அரங்கேறிய வன்முறைச் சம்பவம் ஒட்டுமொத்த கோவை மாவட்டத்தையும் உலுக்கியுள்ளது. நள்ளிரவில் உணவகத்தில் ஏற்பட்ட வாய்த்தகராறு, ரத்தக் களரியில் முடிந்துள்ள சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்த பரபரப்பான இரவில் உண்மையில் என்ன நடந்தது? காவல்துறை எடுத்த அதிரடி நடவடிக்கை என்ன? -முழு விவரம் இதோ.
ஈரோடு பகுதியில் தங்கி, அங்குள்ள ஹோட்டல் ஒன்றில் சமையல் மற்றும் சப்ளையர் வேலை செய்து வரும் இளைஞர்கள் சிலர், நேற்று இரவு கோவைக்கு வந்துள்ளனர். அவர்கள் ஒன்றாகக் கூடி மது அருந்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. மது போதை தலைக்கேறிய நிலையில், இரவு உணவிற்காக கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகில் உள்ள ஒரு இட்லி கடைக்கு வந்துள்ளனர்.
அங்கு பொதுமக்கள் பலரும் உணவருந்திக் கொண்டிருந்த சூழலில், இந்த இளைஞர்களுக்கு இடையே திடீரென வாய்த்தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. ஆரம்பத்தில் சாதாரண சலசலப்பாகத் தொடங்கிய இந்த மோதல், விநாடிகளில் விஸ்வரூபம் எடுத்து பயங்கர சண்டையாக மாறியது.
வார்த்தை தடித்த நிலையில், ஆத்திரமடைந்த நபர்கள் அங்கிருந்த கண்ணாடி பாட்டிலை உடைத்து, சக ஊழியரான தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு பகுதியைச் சேர்ந்த விசேஷ் (20) என்ற இளைஞரை சரமாரியாகக் குத்தியுள்ளனர். இந்த கொடூரத் தாக்குதலில் விசேஷின் வலது கை மற்றும் வலது காலில் பலத்த வெட்டுக் காயங்கள் ஏற்பட்டு, ரத்த வெள்ளத்தில் அவர் சரிந்தார்.
ஆட்சியர் அலுவலகம் போன்ற மிக முக்கியப் பகுதியில் அரங்கேறிய இந்த ரத்தக் களரியைக் கண்டு அங்கிருந்த பொதுமக்கள் அலறியடித்துக்கொண்டு ஓடினர். காயமடைந்த விசேஷை அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு, உடனடியாக கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
சம்பவம் நடந்த உடனே தாக்குதல் நடத்திய கும்பல் அங்கிருந்து தப்பியோடியது. தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த பந்தய சாலை (Race Course) காவல்துறையினர், உடனடியாக விசாரணையை முடுக்கிவிட்டனர். மாநகரம் முழுவதும் உஷார்படுத்தப்பட்டு தேடுதல் வேட்டை தீவிரமாக்கப்பட்டது.
போலீசாரின் துரித நடவடிக்கையால், கோவை ரயில் நிலையம் அருகே பதுங்கியிருந்த தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 4 பேரை போலீசார் அதிரடியாக வளைத்துப் பிடித்தனர். அவர்களிடம் நடத்திய கிடுக்கிப்பிடி விசாரணையின் அடிப்படையில், தாக்குதலில் நேரடியாகத் தொடர்புடைய இருவர் அதிகாரப்பூர்வமாகக் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்த வன்முறைச் சம்பவத்தில் தொடர்புடைய நபர்களின் முழு விபரங்கள் கீழே உள்ள அட்டவணையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
|
வ.எண்
|
நபர் பெயர் & வயது
|
ஊர்
|
நிலை
|1.
|விசேஷ் (20)
|ஒரத்தநாடு, தஞ்சாவூர் மாவட்டம்
|பாதிக்கப்பட்டவர் (அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை)
|2.
|சேரன் (27)
|CSI காலனி, திருப்பூர்
|கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்
|3.
|பாண்டியராஜ் (28)
|வடமதுரை, திண்டுக்கல் மாவட்டம்
|கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்
|
4.
|
மற்ற இருவர்
|
தஞ்சாவூர் மாவட்டம்
|
பிடித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது
கைது செய்யப்பட்ட சேரன் மற்றும் பாண்டியராஜ் ஆகிய இருவர் மீதும் பந்தய சாலை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இவர்களது மோதலுக்கு வெறும் போதை மட்டும்தான் காரணமா? அல்லது இவர்களுக்குள் முன்னரே ஏதேனும் முன்விரோதம் இருந்ததா? என்ற கோணத்தில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய பிற நபர்கள் குறித்தும் தேடுதல் வேட்டை தொடர்கிறது.
கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், நீதிமன்ற வளாகம் மற்றும் காவல் ஆணையர் அலுவலகம் ஆகியவை மிக அருகில் உள்ள, எப்போதும் போலீஸ் பாதுகாப்பு இருக்கும் ஒரு மிக முக்கியப் பகுதியில், அதுவும் பொதுவெளியில் இப்படி ஒரு கத்திக்குத்து சம்பவம் நடந்துள்ளது கோயம்புத்தூர் மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. போதை ஆசாமிகளின் இத்தகைய அத்துமீறல்களைக் கட்டுப்படுத்த இரவு நேர ரோந்துப் பணிகளை மேலும் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.