/ரூ. 63,000 மாத சம்பளம்.. கோவையில் 140+ அரசு வேலைகள்! உடனே விண்ணப்பிங்க.. ஜூன் 15 கடைசி தேதி!

கோவை மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களை தற்காலிக ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்புவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
இதர பணியிடங்கள்: பல் மருத்துவ தொழில்நுட்பவியலாளர் (Dental Technician), கண் பரிசோதகர் (Optometrist), உடற்பயிற்சி நிபுணர் (Occupational Therapist) தலா 1 பணியிடம், தூய்மையாளர் (Cleaner) - 3 இடங்கள், பன்னோக்கு மருத்துவமனை ஊழியர் (Multipurpose Hospital Worker) - 13 இடங்கள், செக்யூரிட்டி கார்டு - 2 இடங்கள், தகுதி: 8ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி, தமிழில் எழுத படிக்கத் தெரிந்திருக்க வேண்டும், ஊதியம்: ரூ. 11,000).
தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களுடைய பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன் தேவையான கல்வி சான்றிதழ்கள், மதிப்பெண் சான்றுகள், சாதி சான்றிதழ், இருப்பிட சான்று மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் ஆகியவற்றை இணைத்து நேரியலாகவோ அல்லது Speed Post மூலமாகவோ அனுப்ப வேண்டும்.
விண்ணப்பப் படிவங்களை https://coimbatore.nic.in என்ற கோவை மாவட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதள முகவரியில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
நிர்வாக செயலாளர் அல்லது துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள், மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம் (District Health Society), துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலகம், 219, ரேஸ் கோர்ஸ் ரோடு, கோயம்புத்தூர் - 641018.
குறிப்பு: குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குப் பின் (15.06.2026 மாலை 5 மணிக்கு மேல்) பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் மற்றும் முழுமையற்ற விவரங்கள் கொண்ட விண்ணப்பங்கள் எவ்வித அறிவிப்புமின்றி நிராகரிக்கப்படும் என மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தின் நிர்வாகச் செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார்.