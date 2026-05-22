/கோவை மாவட்ட மகளிர் அதிகார மையத்தில் வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு... முழு விவரங்கள் உள்ளே!

Coimbatore Job News: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை மூலம் செயல்படும் மாவட்ட மகளிர் அதிகார மையத்தில் வெளியாகியுள்ள பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
Coimbatore District Job News: தமிழ்நாடு அரசின் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை மூலம் செயல்படும் மாவட்ட மகளிர் அதிகார மையத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் கோயம்புத்தூர் பகுதியில் பணிபுரிய தகுதியான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இதற்கான விண்ணப்பங்கள் https://coimbatore.nic.in/ என்ற இணையதள முகவரியில் உள்ளன. மேலும் இந்த பணிக்கான தகுதி மற்றும் பணியிடங்கள் இந்த இணையதள பக்கத்தில் உள்ளன. மேற்கண்ட இணையதள முகவரியை பயன்படுத்தி அதில் உள்ள விண்ணப்பங்களை பதிவிறக்கம் செய்து கீழ்காணும் முகவரிக்கு தபால் மூலம் 02.06.2026 அன்று மாலை 5.00 மணிக்குள் விண்ணப்பங்களை சமர்பிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பணி பெயர்: பாலின நிபுணர்
சம்பளம்: ரூ.21,000
காலிப்பணியிடம்: 01
தகுதிகள்:
பணி பெயர்: பல்நோக்கு உதவியாளர்
சம்பளம்: ரூ.12,000
கல்வித்தகுதி: 10, 12-ம் வகுப்பு
காலிப்பணியிடம்: 01
விண்ணப்பத்தாரர்கள் 35 வயதிற்கு உட்பட்டவராக இருத்தல் வேண்டும்
கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவராக இருத்தல்
முகவரி:
மாவட்ட சமூக நல அலுவலர்,
மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம்,
பழைய கட்டிடம்,
தரைத்தளம், அறை எண்:5
மாவட்ட ஆட்சியரகம், கோயம்புத்தூர்.
தொடர்பு எண்:0422-2228477
02.06.2026 அன்று மாலை 5.00 மணிக்குள் விண்ணப்பங்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்
பணி பெயர்: வழக்கு பணியாளர்
சம்பளம்: ரூ.18,800
பணியிடம்: 13
தகுதி: BSW, B.A.Sociology, Psychology, Clinical Psychology, MSW
வயது வரம்பு: 21-40
பணி பெயர்: தகவல் தொழில்நுட்ப பணியாளர்
சம்பளம்: ரூ.20,000
பணியிடம்: 01
தகுதி: கணினி துறையில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்
வயது வரம்பு: 21-40
விண்ணப்பங்கள் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
மாவட்ட சமூக நல அலுவலர்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம்,
பழைய கட்டிடம், தரை தளம்,
கோயம்புத்தூர்-641018
தொடர்பு எண்:0422-2305156.