/சிக்கிய கள்ள நோட்டு கும்பல்... கோவை குண்டுவெடிப்பு குற்றவாளியும் கைது - பகீர் கிளப்பும் பின்னணி

Coimbatore Crime News : கோவையில் கள்ள நோட்டு மற்றும் போதைப்பொருள்களை வைத்திருந்த மூவர் அடங்கிய கும்பல் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டனர். விசாரணையில் கைதான ஒருவரில், 1998 கோவை தொடர் குண்டுவெடிப்பு வழக்கின் குற்றவாளி என்பதும் தெரியவந்துள்ளது. இதனால், இந்த வழக்கு பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கி உள்ளது. இதன் பின்னணியை முழுமையாக இங்கு காணலாம்.
Coimbatore Crime News Latest Updates : கள்ள நோட்டு என்பது இந்திய பொருளாதாரத்தையே சீரழிக்கக் கூடிய பெரும் குற்றமாகும். சந்தையில் கள்ள நோட்டு அதிகரிப்பதால் பணப்புழக்கம் உயர்ந்து, பொருட்களின் விலைவாசி உயரக்கூட வாய்ப்புள்ளது.
பொருளாதாரம் ரீதியாக மட்டுமின்றி நாட்டின் பாதுகாப்பையும் கள்ள நோட்டு பெரியளவில் கேள்விக்குள்ளாக்கும். கள்ள நோட்டுகள் பெரும்பாலும் பயங்கரவாத செயல்களுக்கும், கறுப்புப் பணப் புழக்கத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படுவதாக கூறப்படுகிறது, இது நாட்டின் பாதுகாப்பையே சீர்குலைக்க வாய்ப்புள்ளது.
இந்தச் சூழலில், தமிழ்நாட்டின் முக்கிய தொழில் நகரமான கோவையில் கள்ள நோட்டுகளை அச்சிட்டு புழக்கத்தில் விட முயன்ற பயங்கர கும்பலைச் சேர்ந்த மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்து உள்ளனர். அவர்களிடம் இருந்து சுமார் ரூ.36 ஆயிரம் மதிப்பிலான கள்ள நோட்டுகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
அதுமட்டுமின்றி, அந்த கள்ள நோட்டுகளை அச்சிடப் பயன்படுத்திய அதிநவீன இயந்திரம் மற்றும் தடை செய்யப்பட்ட போதை மருந்துகள் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இச்சம்பவம் கோவை மாநகர் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதிலும் இந்த வழக்கில் கைதான ஒருவர், கோவை குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் கைதாகி விடுதலையானவர் என்பதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் சுந்தராபுரம் அடுத்து குறிச்சி ஹவுசிங் யூனிட் பகுதி உள்ளது. இங்கு சதாம் உசேன் (28) மற்றும் இவரது நண்பரான பைசல் (37) ஆகியோர் வசித்து வருகின்றனர். இவர்கள் இருவர் குறித்து போலீசாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதனால் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் போலீசார் அவர்களது இருப்பிடத்திற்குச் சென்று சோதனை நடத்தி உள்ளனர்.
அப்போது அவர்கள் மறைத்து வைத்து இருந்த 36 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான கள்ள நோட்டுகள் மற்றும் கள்ளச் சந்தையில் விற்கப்படும் ஆபத்தான போதை மருந்துகள் போலீசாரிடம் சிக்கின. உடனே சதாம் உசேன் மற்றும் பைசல் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர். கைது செய்யப்பட்ட இருவரிடமும் போலீசார் தீவிர விசாரணையை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
அப்போது, இந்த கள்ள நோட்டு சதியின் பின்னணியில் முக்கியத் தலைவன் ஒருவர் இருப்பது குறித்த அதிர்ச்சித் தகவல் போலீசாருக்கு கிடைத்திருக்கிறது. அதாவது, கைதான இருவருக்கும் கள்ள நோட்டுகளை அச்சிடுவதற்கான பிரத்யேக இயந்திரத்தை வாங்கிக் கொடுத்தது மட்டுமின்றி, இந்த கள்ள நோட்டு நெட்வொர்க்கை இயக்கியது கரும்புக்கடை பிஸ்மி நகரைச் சேர்ந்த ஹக்கீம் (51) என்பது தெரியவந்தது. இதை அடுத்து போலீசார் ஹக்கீமையும் சுற்றி வளைத்துப் பிடித்து கைது செய்தனர்.
இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் ஹக்கீம், கடந்த 1998ஆம் ஆண்டு நாட்டையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய கோவை தொடர் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் 64ஆவது குற்றவாளியாகச் சேர்க்கப்பட்டு, நீதிமன்றத்தால் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
தண்டனை முடிந்து சிறையில் இருந்து வெளியே வந்த பிறகு, இவர் மீண்டும் கள்ள நோட்டு அச்சிடுதல் மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தல் போன்ற சமூக விரோதச் செயல்களில் களம் இறங்கி உள்ளது போலீசாரை அதிர வைத்து உள்ளது.
இந்த கும்பலுக்குப் பின்னால் ஏதேனும் தீவிரவாத அமைப்புகளுக்குத் தொடர்பு உள்ளதா? அல்லது தேர்தலையொட்டி பணப் புழக்கத்தை அதிகரிக்கச் சதி செய்கிறார்களா ? என்ற கோணத்தில் கோவை மாநகர தனிப்படை போலீசார், உளவுத்துறையினர் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர். கைதான மூன்று பேரிடமும் விசாரணையில் ஈடுபட்டு உள்ளனர்.
சமீபத்தில் நடந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில், கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 தொகுதிகளில் தலா 1 இடத்தை திமுக (கோவை தெற்கு) மற்றும் அதிமுக (தொண்டாமுத்தூர்) கைப்பற்றன. மற்ற 8 இடங்களையும் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் வென்றது.
1998ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி, கோவையில் நடைபெற இருந்த பாஜக தலைவர் எல்.கே. அத்வானி தேர்தல் பரப்புரை கூட்டத்தை குறிவைத்து தொடர் குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் அரங்கேறியது. கோவையில் சுமார் 12க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் குண்டுவெடிப்பு ஏற்பட்டது.
இந்த கொடூரமான பயங்கரவாத தாக்குதலில் 58 பேர் உயிரிழந்தனர், 200க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர். இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களை குற்றவாளியாக அறிவித்து நீதிமன்றம் சிறை தண்டனையை அளித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.