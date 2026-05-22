/RRB Recruitment 2026: ரயில்வே தேர்வில் வெற்றி பெற வேண்டுமா? கோவை கலெக்டரின் சூப்பர் அறிவிப்பு...

ரயில்வேயில் காலியாக உள்ள 11,127 அசிஸ்டெண்ட் லோகோ பைலட் பணிகளுக்கு ஜூன் 14 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும், இதற்கான இலவச போட்டி தேர்வு பயிற்சி வகுப்புகள் கோவையில் தொடங்கப்பட உள்ளதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
Coimbatore Latest News: மத்திய அரசு பணியில் சேர வேண்டும் என்ற கனவோடு காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு சூப்பரான வாய்ப்பு வந்துள்ளது. இந்திய ரயில்வே வாரியம் (RRB) நாடு முழுவதும் காலியாக உள்ள 11,127 அசிஸ்டெண்ட் லோகோ பைலட் (ALP - உதவி ரயில் ஓட்டுநர்) பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை (CEN No.01/2026) வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், இந்த மாபெரும் வேலைவாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி கோவை மாவட்ட இளைஞர்கள் மத்திய அரசு வேலையை பெற வேண்டும் என்பதற்காக, கோவை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் சார்பில் இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்கப்பட உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் பவன் குமார் கிரியப்பனார் தெரிவித்துள்ளார்.
விருப்பமுள்ளவர்கள் rrbapply.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலமாக மட்டுமே ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். எந்தெந்த ரயில்வே மண்டலங்களில் எவ்வளவு காலியிடங்கள் உள்ளன என்பது உள்ளிட்ட முழு விபரங்களையும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் படித்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இந்த போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகும் கோவை மாவட்டத்தை சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு உதவவே இந்த இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதில் கலந்துகொள்ள விரும்பும் தேர்வர்கள் https://forms.gle/pcF9LTM8ytHrAHnT7 என்ற கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க் மூலம் தங்களது விபரங்களைப் பதிவு செய்து விண்ணப்பிக்கலாம்.
இதுகுறித்த கூடுதல் விபரங்களைப் பெற விரும்புவோர் 9361576081 என்ற தொலைபேசி எண்ணை தொடர்புகொண்டு விபரங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் பவன் குமார் கிரியப்பனார் தனது செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார். கோவை மாவட்ட இளைஞர்கள் இந்த அறிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தங்களது அரசு வேலை கனவை நனவாக்கி கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.