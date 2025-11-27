கோவை பாலியல் வழக்கு: 3 பேர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்.. 1 நாள் காவலில் விசாரிக்க அனுமதி!

Coimbatore Rape Latest Update: கோவையில் கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு குறித்த சமீபத்திய மற்றும் முக்கிய விவரங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தச் சம்பவம் நவம்பர் 2, 2025 இரவு கோவை விமான நிலையம் அருகே உள்ள ஒரு ஒதுக்குப்புறமான இடத்தில் நிகழ்ந்தது. கோவை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் இதுவரை நடந்தது என்ன? பார்ப்போம்.
கோவை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை முக்கிய விவரங்கள்:
சம்பவம்: 20 வயதுடைய முதுகலை கல்லூரி மாணவி ஒருவர், தனது ஆண் நண்பருடன் காரில் இருந்தபோது, அங்கு வந்த மூன்று பேர் கொண்ட கும்பலால் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டார்.
தாக்குதல்: குற்றவாளிகள் மாணவியின் நண்பரை அரிவாளால் தாக்கி காயப்படுத்திய பின்னர், மாணவியை மற்றொரு இடத்திற்கு கடத்திச் சென்று கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்டனர்.
குற்றவாளிகள் கைது:
சிறப்புப் படைகள் விரைவாகச் செயல்பட்டு, தலைமறைவாக இருந்த மூன்று குற்றவாளிகளையும் கண்டுபிடித்தன. அவர்கள் போலீசாரைத் தாக்கித் தப்ப முயன்றபோது, போலீசார் அவர்களை துப்பாக்கியால் சுட்டுப் பிடித்தனர்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் விவரம்:
டி. கருப்பசாமி என்கிற சதீஷ் (30), டி. காளீஸ்வரன் என்கிற கார்த்திக் (21) மற்றும் எம். குணா என்கிற தவசி (20) ஆகிய மூன்று பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். கைது செய்யும் போது தலைமை காவலர் ஒருவரை அறிவாளால் தாக்கிவிட்டு தப்பிக்க முயன்றதால், துப்பாக்கியால் சுட்டு அவர்களை பிடித்துள்ளனர். குற்றவாளிகள் மூவரும் மதுரையைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும், அவர்கள் மீது ஏற்கனவே கொலை மற்றும் திருட்டு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளவர்கள் என்றும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
கோவை மத்திய சிறையில் குற்றவாளிகள் அடைப்பு:
கைது செய்யப்பட்ட மூன்று குற்றவாளிகளும் சிகிச்சைக்குப் பின் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, பின்னர் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
சிறையில் அடையாள அணிவகுப்பு:
பின்னர் கூட்டு பாலியல் பலாத்கார வழக்கில் அடையாள அணிவகுப்பு நடத்தப்பட்டது. அதில் பாதிக்கப்பட்ட மாணவி மற்றும் அவரது காதலன் இருவரும் தனித்தனியாக மூன்று பேரையும் அடையாளம் காட்டி குற்றவாளிகள் இவர்கள் தான் என்பதை உறுதி செய்தனர்.
மூன்று குற்றவாளிகள் காவலில் விசாரணை செய்ய மனு:
கைது செய்யப்பட்ட மூன்று குற்றவாளிகளையும் மூன்று நாட்கள் காவல் கட்டுப்பாட்டில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி காவல்துறை தரப்பில் கோவை கூடுதல் மகிளா நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு மீதான விசாரணை இன்று நடைபெற்றது.
நீதிபதி உத்தரவு:
இன்று இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி சிந்து, "குற்றவாளிகள் மூவரையும் ஒரு நாள் மட்டும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்கினார். மேலும் நாளை மாலை 4 மணிக்கு மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டார்.
கோவையில் கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் இதுவரை நடந்தது:
முதல்வரின் உத்தரவு: தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள், இந்த வழக்கில் ஒரு மாதத்திற்குள் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டார்.
குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் (Chargesheet): முதல்வரின் உத்தரவுப்படி, கோவை மாநகர காவல்துறை இந்த வழக்கில் டிசம்பர் 4 ஆம் தேதிக்குள் குற்றப்பத்திரிகையை கூடுதல் மகிளா நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது.
அடையாள அணிவகுப்பு (TIP): மூன்று குற்றவாளிகளையும் அடையாளம் காட்டும் அணிவகுப்பு (Test Identification Parade) நவம்பர் 18 அன்று கோவை மத்திய சிறையில் நடைபெற்றது. பாதிக்கப்பட்ட மாணவியும் அவரது நண்பரும் குற்றவாளிகளை அடையாளம் காட்டியுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
விசாரணை நிலை: வழக்கின் பல்வேறு தடயவியல் பரிசோதனை முடிவுகளுக்காக காவல்துறை காத்திருக்கிறது. மேலும், குற்றத்தின் தீவிரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, முடிவுகளை விரைவுபடுத்துமாறு அரசு ஆய்வகங்களைக் காவல்துறை கோரியுள்ளது.
