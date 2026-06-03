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கோவை சிறுமி வழக்கு: ஸ்ட்ரெச்சரில் வந்த கார்த்தி..3 நாள் காவலுக்கு நீதிமன்றம் அனுமதி!

கோவை சூலூர் 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட இருவரையும் 3 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க நீதிபதி அனுமதி.

Written ByYuvashree
Published: Jun 03, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 07:05 PM IST
கோவை சிறுமி வழக்கு: ஸ்ட்ரெச்சரில் வந்த கார்த்தி..3 நாள் காவலுக்கு நீதிமன்றம் அனுமதி!
Image Credit: Coimbatore Case | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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