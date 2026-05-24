/கோவை சிறுமி கொலை வழக்கு.. அமைச்சர் சம்பத்குமார் சொன்ன அதிர்ச்சி தகவல்!

Coimbatore Girl Murder Case Latest Update: கோவையில் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்ட 10 வயது சிறுமியின் குடும்பத்தினரை அமைச்சர் சம்பத்குமார் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறியதுடன், குற்றவாளிகளுக்கு உச்சபட்ச தண்டனை பெற்றுத்தரப்படும் என உறுதியளித்துள்ளார்.
கோவை சூலூர் அருகே கண்ணம்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த 10 வயது சிறுமி 21 ஆம் தேதியன்று விளையாட சென்ற நிலையில், வீடு திரும்பவில்லை. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் சிறுமியை தேடி உள்ளனர். ஆனால் கிடைக்கவில்லை. இந்த சூழலில், காவல் துறையிடம் புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், போலீசார் தீவிரமாக தேடினர். இதையடுத்து சிறுமி சடலமாக மீட்கப்பட்டார். பின்னர் விசாரணையில் கார்த்திக் என்பவர் சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்ததாக தெரியவந்துள்ளது. கார்த்திக்கின் நண்பர் மோகன்ராஜும் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இந்த நிலையில், உயிரிழந்த சிறுமியின் வீட்டிற்கு பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத்குமார் நேரில் சென்று, அவரது குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆழ்ந்த ஆறுதல்களை தெரிவித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து அமைச்சர் சம்பத்குமார் பேசினார். அப்போது, புகார் வருவதற்கு முன்பாகவே சம்பவம் நடந்துவிட்டதாக அதிர்ச்சிகரமான தகவலை தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "காவல்துறைக்குத் தகவல் வருவதற்கு முன்பாகவே இந்தத் துயரச் சம்பவம் அரங்கேறி இருப்பது மிகவும் துரதிஷ்டவசமானது. எனினும், காவல்துறையினர் உடனடியாக களத்தில் இறங்கி, குற்றவாளிகளை மிக விரைவாக கைது செய்துள்ளனர்.
தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ள இரண்டு நபர்களும் நீதிமன்ற காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த வழக்கின் விசாரணையை மேலும் வேகப்படுத்தி, விரைவில் நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தவறு செய்தவர்களுக்கு சட்டத்தின் முன் கடுமையான பயம் இருக்க வேண்டும். எனவே, இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளுக்குச் சட்டப்படி உச்சபட்ச தண்டனையை பெற்று தருவதில் அரசு மிகவும் உறுதியாக இருக்கிறது.
பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு தேவையான அனைத்து அரசு உதவிகளும், நிவாரணமும் வழங்கப்படும். இதுவே இறுதி சம்பவமாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது. இதற்கான உரிய நிவாரண உதவியை முதலமைச்சர் விரைவில் அறிவிப்பார்.
எங்களுக்கு கிடைத்த முதற்கட்ட தகவலின்படி, அன்றைய தினம் இரவு 8 முதல் 9 மணி அளவில் தான் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், சிறுமி காணாமல் போன ஒரு மணி நேரத்திலேயே இந்த அசம்பாவிதம் நடந்து முடிந்துள்ளது. சம்பவம் நடந்த இடத்தை காவல்துறையினர் முழுமையாக தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் எடுத்து விசாரித்து வருகின்றனர். இதுவரை இரண்டு பேர் இதில் சம்பந்தப்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
பெண்களின் பாதுகாப்பை பொறுத்தமட்டில், எங்களது அரசு எவ்வித சமரசத்திற்கும் இடம் தராது. குற்றவாளிகள் எத்தகைய பின்புலம் கொண்டவர்களாக இருந்தாலும் தப்ப முடியாது என அமைச்சர் சம்பத்குமார் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, கோவை மேற்கு மண்டல காவல்துறை தலைவர் ரம்யா பாரதி கூறுகையில், கடந்த 21 ஆம் தேதி 8.30 மணி அளவில் சிறுமி காணாமல் போனது தெரியவந்தது. இதையடுத்து 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. சிசிடிவி காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. அதன்படி, கார்த்திக் என்பவரை கைது செய்தோம். குற்றவாளி கார்த்தி சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்ததை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். மருத்துவர்களின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், குற்றவாளிக்கு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர் கூறினார்.