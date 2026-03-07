English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கோவை மாணவி பாலியல் வழக்கு: அரசு வழக்கறிஞருக்கு நீதிபதி பாராட்டு... முழு விவரம் இதோ

கோவை மாணவி பாலியல் வழக்கு: அரசு வழக்கறிஞருக்கு நீதிபதி பாராட்டு... முழு விவரம் இதோ

Coimbatore Latest News: கோவை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் நான்கு மாதங்களில் வழக்கு விசாரணை நிறைவடைந்ததற்கு, அரசு வழக்கறிஞரை நீதிபதி வெகுவாக பாராட்டினார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 7, 2026, 08:03 PM IST
  • நவம்பரில் இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது.
  • 112 சாட்சிகளிடம் விசாரணை
  • இன்று தண்டனை அறிவிக்கப்பட்டது.

கோவை மாணவி பாலியல் வழக்கு: அரசு வழக்கறிஞருக்கு நீதிபதி பாராட்டு... முழு விவரம் இதோ

Coimbatore Girl Student Sexual Harassment Case: கோவை சா்வதேச விமான நிலையம் பின்புறத்தில் உள்ள பிருந்தாவன் நகா் பகுதியில் கடந்த நவம்பா் 2ஆம் தேதி இரவில் 20 வயது கல்லூரி மாணவி, ஒண்டிப்புதூரைச் சோ்ந்த 25 வயது ஆண் நண்பருடன் காரில் அமா்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தாா்.

அப்போது ஒரே வாகனத்தில் வந்த 3 இளைஞா்கள், பெண்ணின் ஆண் நண்பரை அரிவாளால் தாக்கிவிட்டு, மாணவியை அங்கிருந்து வலுக்கட்டாயமாக இழுத்துச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கினர். 

இந்த வழக்கில் சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரியைச் சோ்ந்த சதீஷ் என்ற கருப்பசாமி (30), காளி என்ற காளீஸ்வரன் (21), இவா்களது உறவினரான மதுரை கருப்பாயூரணியைச் சோ்ந்த குணா என்ற தவசி (20) ஆகிய மூவரையும் போலீசார் கால்களில் சுட்டுப் பிடித்தனா். இந்த வழக்கு விசாரணை கோவை கூடுதல் மகளிா் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. தொடர்ந்து, மகளிா் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டது.

சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனை

இதன் பின்னா் அரசு தரப்பு விசாரணை நீதிபதி சுந்தரராஜன் முன்னிலையில் கடந்த பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்த வழக்கில், மொத்தம் 112 சாட்சிகளிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு சாட்சிப் பதிவுகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யபட்ட விவகாரத்தில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட மூவருக்கும் சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

அரசு வழக்கறிஞருக்கு பாராட்டு

இந்நிலையில், இவ்வழக்கை விசாரித்த அரசு வழக்கறிஞர் ஜிஷாவை, நீதிபதி சுந்தரராஜன் பாராட்டினார். பெரும் பரபரப்பை கிளப்பிய இந்த வழக்கை வெறும் 5 மாதங்களில் விசாரணை செய்து குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை பெற்றுக்கொடுத்து, பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு நீதி கிடைக்க உதவியதற்காக அரசு வழக்கறிஞரை நீதிபதி பாராட்டினார்.

முதல்வரின் அறிவுறுத்தல்...

தீர்ப்புக்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அரசு வழக்கறிஞர் ஜிஷா, "மூன்று குற்றவாளிகளுக்கும் வாழ்நாள் சிறை தண்டனை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு முதல்வர் உடனடியாக குற்றப் பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்திய நிலையில்,  காவல்துறையினர் 30 நாட்களில் குற்றப் பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்தனர். பிப்ரவரி  இரண்டாம் தேதி முதல் இந்த வழக்கில் சாட்சி விசாரணைக்கு எடுக்கப்பட்டு பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி சாட்சி  விசாரணை நிறைவடைந்தது.

பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இழப்பீடு

இதில் இன்று தீர்ப்பளித்த நீதிபதி  கூட்டுப்பாலியல் குற்றசாட்டில்  மூன்று குற்றவாளிகளும் வாழ்நாள் சிறை தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளன. நாளை மகளிர் தினம் கொண்டாடப்பட இருக்கும் நிலையில் இன்று இந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டு இருப்பது பெருமைக்குரிய விஷயம். 4 மாதங்கள் முடிவதற்குள் இந்த வழக்கில் தண்டனை பெறப்பட்டு இருக்கின்றது. 72 சாட்சிகள் அரசு தரப்பில் விசாரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிற்கு இழப்பீடாக 7 லட்ச ரூபாயும், காயமடைந்த நபருக்கு இரண்டு லட்ச ரூபாயும் இழப்பீடாக வழங்க  உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது" என்றார். மேலும் தீர்ப்பை தொடர்ந்து முகமூடி அணிவிக்காமல் நீதிமன்றத்தில் இருந்து தண்டனை விதிக்கப்பட்ட மூவரும் வெளியே அழைத்து வரப்பட்டு சிறைச்சாலை அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.

CoimbatoreCoimbatore Girl Sexual HarassmentCoimbatore Sexual HarassmentTamil NewsTamilnadu

