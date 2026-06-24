/கோவை வேலைவாய்ப்பு 2026 : 10 ஆம் வகுப்பு போதும்! சொந்த மாவட்டத்தில் அரசு வேலை

Coimbatore Jobs : கோவை மண்டல நிலஅளவை மற்றும் பதிவேடுகள் துறை துணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள பதிவுரு எழுத்தர் (Record Clerk) பணியிடத்தை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள கோவை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
முக்கிய தேதிகள் (Important Dates):
விண்ணப்பிக்கத் தொடங்கும் நாள்: 17.06.2026
விண்ணப்பிக்க இறுதி நாள்: 09.07.2026 (மாலை 5.45 மணி வரை)
பதவியின் பெயர்: பதிவுரு எழுத்தர் (Record Clerk)
மொத்த காலிப்பணியிடம்: 01 (ஒன்று)
சம்பள விகிதம்: ரூ. 15,900 - ரூ. 58,500 (நிலை 2)
இனசுழற்சி விவரம் (Reservation):
GTGL (Priority) - முன்னுரிமைப் பிரிவு: கொரோனா தொற்றினாலோ அல்லது இதர காரணங்களாலோ பெற்றோர் இருவரையும் இழந்த இளைஞர்கள் (மகள் / மகன்).
விண்ணப்பதாரர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 18 வயது பூர்த்தியடைந்திருக்க வேண்டும். அதிகபட்ச வயது வரம்பு பின்வருமாறு இருக்க வேண்டும்:
பொதுப் பிரிவு (General): 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
BC / BCM / MBC / DC: 32 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
SC / ST: 35 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வி மற்றும் இதர தகுதிகள் (Educational Qualification):
கல்வித் தகுதி: 10-ஆம் வகுப்பு (SSLC) தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
மொழித் திறன்: தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் எழுத, படிக்கத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
கூடுதல் தகுதி: கணினி பற்றிய அடிப்படை அறிவு (Basic Computer Knowledge) பெற்றிருக்க வேண்டும்.
இருப்பிடம்: விண்ணப்பதாரர் கண்டிப்பாக கோவை மாவட்டத்தில் வசிப்பவராக இருக்க வேண்டும்.
முதற்கட்டமாக, விண்ணப்பதாரர்களின் வாசித்தல் மற்றும் எழுதும் திறனின் அடிப்படையில் மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும். அதிலிருந்து தகுதிபெறும் நபர்கள் 1:5 என்ற விகிதத்தில் நேர்முகத் தேர்விற்கு (Interview) அழைக்கப்படுவார்கள். திறனறித் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு குறித்த விவரங்கள் அலுவலக தகவல் அறிவிப்புப் பலகையில் வெளியிடப்படும்.
தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் இதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை கோவை மண்டல நிலஅளவைப் பதிவேடுகள் துறை அலுவலகத்திலோ அல்லது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான http://coimbatore.nic.in என்ற முகவரியிலோ பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன் கல்வித்தகுதி, இருப்பிடம், சாதிச்சான்று மற்றும் முன்னுரிமைச் சான்று ஆகியவற்றின் நகல்களை இணைக்க வேண்டும்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை நேரிலோ அல்லது பதிவஞ்சல் (Registered Post) மூலமாகவோ கீழ்வரும் முகவரிக்கு 09.07.2026 மாலை 5.45 மணிக்குள் சென்றடையுமாறு அனுப்ப வேண்டும்.
மண்டலத் துணை இயக்குநர்,
நிலஅளவைப் பதிவேடுகள் துறை,
அறை எண்.8, பழைய கட்டிடம், தரை தளம்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம்,
கோவை - 641018.
குறிப்பு: காலதாமதமாக வரும் விண்ணப்பங்கள் மற்றும் போதிய தகுதியில்லாத விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும். தகுதியான நபர்களுக்கு நேர்காணல் கடிதம் (Call Letter) தனியாக அனுப்பி வைக்கப்படும்.