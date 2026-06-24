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கோவை வேலைவாய்ப்பு 2026 : 10 ஆம் வகுப்பு போதும்! சொந்த மாவட்டத்தில் அரசு வேலை

Coimbatore Jobs : கோவை வேலைவாய்ப்பு 2026. நிலஅளவை மற்றும் பதிவேடுகள் துறையில் பதிவுரு எழுத்தர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 24, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:37 PM IST
கோவை வேலைவாய்ப்பு 2026 : 10 ஆம் வகுப்பு போதும்! சொந்த மாவட்டத்தில் அரசு வேலை
Image Credit: Coimbatore Jobs

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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