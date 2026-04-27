அடுப்பு எரியல, ஆனா வயிறு எரியுது! கோவை தொழிலாளர்களின் கண்ணீர்-சிலிண்டர் விலை ஷாக்

Gas Shortage Coimbatore News: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் நிலவும் வணிக எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் தொழில்துறை பெரும் நெருக்கடியைச் சந்தித்து வருகிறது. கறுப்புச் சந்தையில் ஒரு சிலிண்டர் ரூ.7,000 வரை விற்கப்படுவதால், உற்பத்தி செலவை ஈடுகட்ட முடியாமல் பல குறு நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. இது குறித்து தமிழ்நாடு கைத்தொழில் மற்றும் குறுந்தொழில் முனைவோர் சங்கம் அரசுக்கு அவசரக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 27, 2026, 01:20 PM IST

கோயம்புத்தூர் செய்திகள்: தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படும் கோயம்புத்தூர், இன்று ஒரு மிகப்பெரிய எரிசக்தி நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ளது. மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவி வரும் போர் பதற்றம், சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விநியோகத்தை சீர்குலைத்துள்ள நிலையில், அதன் நேரடி பாதிப்பு கோவையின் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் (MSME) மீது விழுந்துள்ளது. கடந்த ஒன்றரை மாதங்களாக நீடிக்கும் இந்த வணிக சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால், ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.

ரூ.2000 - ரூ.7000: அதிர வைக்கும் விலை உயர்வு - கறுப்புச் சந்தை

சாதாரணமாக ரூ.1,900 முதல் ரூ.2,000 வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த 19 கிலோ எடையுள்ள வணிக சிலிண்டர்கள், தற்போது கடும் தட்டுப்பாடு காரணமாக கறுப்புச் சந்தையில் ரூ.5,000 முதல் ரூ.7,000 வரை விற்கப்படுவதாக அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கோவையில் வணிக சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்படக் காரணம் என்ன?

அரசு எண்ணெய் நிறுவனங்களிடம் முறைப்படி முன்பதிவு செய்தாலும், சிலிண்டர்கள் கிடைப்பதில் வாரக்கணக்கில் தாமதம் ஏற்படுகிறது. இதனால் தொழிலை முடக்க விரும்பாத உற்பத்தியாளர்கள், வேறு வழியின்றி மூன்று மடங்கு கூடுதல் விலை கொடுத்து வெளிச்சந்தையில் சிலிண்டர்களை வாங்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இந்த அபரிமிதமான விலை உயர்வு, உற்பத்தி செலவை (Production Cost) பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளதால், பல நிறுவனங்கள் நஷ்டத்தை ஈடுகட்ட முடியாமல் தவிக்கின்றன.

20% தொழிற்சாலைகள் முடங்கும் அபாயம்: ஜேம்ஸ் (TACT தலைவர்) ஆதங்கம்

இது குறித்து தமிழ்நாடு கைத்தொழில் மற்றும் குறுந்தொழில் முனைவோர் சங்கத்தின் (TACT) தலைவர் ஜேம்ஸ் கூறுகையில், "கோவையைப் பொறுத்தவரை இது பலதரப்பட்ட தொழில்கள் நிறைந்த மாவட்டம். வார்பட்டறை (Foundry), ஃபேப்ரிகேஷன் (Fabrication), மேனுஃபேக்சரிங் என ஏறத்தாழ 50,000 தொழிற்சாலைகள் இங்கு உள்ளன. இதில் 20% முதல் 25% வரையிலான நிறுவனங்கள் எரிவாயுவை (Gas) முதன்மை ஆதாரமாகக் கொண்டு இயங்குபவை.

போர் பதற்றம் தணிந்துவிட்டதாகக் கூறப்பட்டாலும், சந்தையில் இன்னும் தட்டுப்பாடு நீடிக்கிறது. அரசு நிறுவனங்களில் சிலிண்டர் கிடைக்காத நிலையில், வெளிச்சந்தையில் ரூ.7000 கொடுத்து வாங்கினால் எப்படி தொழில் நடத்த முடியும்? இதனால் கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் பல நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன, ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வேலையிழந்துள்ளனர்.

வேலையிழக்கும் தொழிலாளர்கள்: சிறு குறு நிறுவனங்களின் தற்போதைய நிலை

கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள ஃபேப்ரிகேஷன் யூனிட்டுகள் மற்றும் மெஷின் ஷாப்களில் வெல்டிங் மற்றும் ஹீட்டிங் தேவைகளுக்காக வணிக சிலிண்டர்கள் அத்தியாவசியமானவை. வருவாய் குறைந்ததால், பல நிறுவனங்கள் ஷிப்ட் முறையைக் குறைத்துள்ளன. தினக்கூலி அடிப்படையில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள் வேலைவாய்ப்பை இழந்து வருகின்றனர்.

குறித்த காலத்தில் பொருட்களை உற்பத்தி செய்து வழங்க முடியாததால், வெளிமாநில மற்றும் வெளிநாட்டு ஆர்டர்கள் ரத்தாகும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.ஒரு பெரிய நிறுவனம் முடங்கும்போது, அதை நம்பியிருக்கும் சிறு ஜாப் ஒர்க் (Job Work) நிறுவனங்களும் சங்கிலித் தொடராகப் பாதிக்கப்படுகின்றன.

தமிழக அரசுக்கு தொழில்முனைவோர் வைக்கும் பிரதான கோரிக்கைகள்

இந்த நெருக்கடியான சூழலில் இருந்து சிறு குறு தொழில்களைக் காக்க, தொழில்முனைவோர் முன்வைக்கும் கோரிக்கைகள் என்னவென்று பார்த்தால்,  அரசு எண்ணெய் நிறுவனங்கள் (IOCL, BPCL, HPCL) வணிக சிலிண்டர் விநியோகத்தை முன்னுரிமை அடிப்படையில் சிறு தொழில்களுக்கு வழங்க வேண்டும்.

தட்டுப்பாட்டைப் பயன்படுத்தி வெளிச்சந்தையில் அதிக விலைக்கு சிலிண்டர் விற்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சர்வதேச காரணங்களால் விலை உயரும்போது, சிறு குறு தொழில்கள் தப்பிப் பிழைக்க தற்காலிகமாக சிலிண்டர்களுக்கு மானியம் வழங்க வேண்டும். மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் தமிழக அரசு உடனடியாக மத்திய எரிசக்தி துறையுடன் பேசி கோவைக்கான எரிவாயு ஒதுக்கீட்டை அதிகரிக்க வேண்டும்.

கோவையில் தொழில் முடக்கம்

கோவை மாவட்டத்தின் பொருளாதார முதுகெலும்பாகத் திகழும் சிறு குறு தொழில்கள் சிதைந்தால், அது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் ஜிடிபி (GDP)-யிலும் எதிரொலிக்கும். "போர் ஓரிடத்தில் நடந்தால், அதன் பாதிப்பு இங்குள்ள சாமானியத் தொழிலாளியின் அடுப்பில் தெரிகிறது" என்பதே தற்போதைய நிதர்சனம். அரசு உரிய நேரத்தில் தலையிடாவிட்டால், கோவையின் பல தொழிற்சாலைகள் நிரந்தரமாக மூடப்படும் அபாயம் உள்ளது.

கோவை வணிக சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. கோவையில் தற்போது வணிக சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்படக் காரணம் என்ன?

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவி வரும் போர் பதற்றம் மற்றும் சர்வதேச அளவில் நிலவும் எரிவாயு விநியோகச் சங்கிலி (Supply Chain) பாதிப்புகள் காரணமாக, இந்தியாவில் வணிக பயன்பாட்டிற்கான எல்.பி.ஜி (LPG) சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

2. வணிக சிலிண்டரின் தற்போதைய விலை எவ்வளவு?

சாதாரணமாக ₹1,900 முதல் ₹2,000 வரை விற்கப்பட வேண்டிய 19 கிலோ வணிக சிலிண்டர், தற்போதைய தட்டுப்பாடு காரணமாக வெளிச்சந்தையில் ₹5,000 முதல் ₹7,000 வரை கூடுதல் விலைக்கு விற்கப்படுவதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன.

3. இந்த தட்டுப்பாட்டால் எந்தெந்த தொழில்கள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன?

கோவையில் உள்ள வார்பட்டறைகள் (Foundries), ஃபேப்ரிகேஷன் யூனிட்டுகள் (Fabrication), ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்கள் மற்றும் உணவுத் தொழில் சார்ந்த சிறு, குறு நிறுவனங்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

4. எத்தனை நிறுவனங்கள் மூடப்படும் அபாயத்தில் உள்ளன?

கோவையில் உள்ள சுமார் 50,000 தொழிற்சாலைகளில், எரிவாயுவை முதன்மை எரிபொருளாகக் கொண்ட 20% முதல் 25% வரையிலான நிறுவனங்கள் (சுமார் 10,000 முதல் 12,000 யூனிட்டுகள்) முடங்கும் அல்லது மூடப்படும் அபாயத்தில் உள்ளன.

5. தொழில் முனைவோர் சங்கத்தின் (TACT) முக்கிய கோரிக்கை என்ன?

அரசு எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மூலம் சீரான சிலிண்டர் விநியோகத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும், விலையை முறைப்படுத்த வேண்டும் மற்றும் இக்கட்டான சூழலில் சிறு தொழில்களைக் காக்க சிலிண்டர்களுக்கு மானியம் வழங்க வேண்டும் என்பதே அவர்களின் பிரதான கோரிக்கையாக உள்ளது.

